Țara care a rămas pe întuneric. O pana de curent generalizată a speriat pe toată lumea

Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă vineri dimineață, în jurul orei 4.50, în capitala Caracas și în mai multe zone ale țării. Președintele acuză opoziția și susține că a fost vorba despre un sabotaj.

Pana de curent a fost rezolvată

, președintele Venezuelei, este implicat într-o dispută cu opoziția cu privire la rezultatele alegerilor prezidențiale din 28 iulie. Acesta și-a făcut mulți rivali politici, iar în acest context, el susține că a fost vorba despre „atacuri” asupra rețelei electrice pe care opoziția le-a negat, potrivit .

Această pană de curent a fost rezultatul unui atac asupra lacului de acumulare Guri, care este cel mai mare proiect hidroelectric al Venezuelei, potrivit președintelui. În acest context, Maduro nu a oferit nicio dovadă care să susțină acuzațiile făcute.

„Acest atac criminal de astăzi are caracteristici diferite. A fost un nou atac asupra GURI (n.r.-sistemul hidroelectric din Venezuela). În momentul în care vă vorbesc, am stabilit mecanismele care au fost utilizate în interiorul GURI și în apropierea GURI.

Cum s-a procedat? Nu voi spune mai multe, deoarece procesul de anchetă este în plină desfășurare pentru a se face dreptate”, a declarat președintele la televiziunea de stat.

Autoritățile au prevenit un atac în ziua alegerilor și altul era planificat pentru vineri seară, susține Maduro, potrivit sursei citate. Venezuela a suferit ultima dată la nivel național în anul 2019 care a durat și trei zile rezolvarea situației. „Ne normalizăm, ne regularizăm, pas cu pas… Suntem mai pregătiţi şi în condiţii mai bune decât în ​​2019”, a spus Maduro.

Cele 24 de state au raportat pierderi totale sau parțiale a alimentării cu energie electrică, a susținut Freddy Nanez, ministrul comunicațiilor și informațiilor, în cadrul televiziunii de stat.

În jurul orei 13.00, ora locală, pana de curent a fost rezolvată, iar energia electrică a revenit în unele zone, adică în vestul orașului Maracaibo, în orașul central Valencia, estul orașului Puerto Ordaz și în capitala Caracas, au declarat martorii, potrivit sursei citate.

Locuitorii din orașul de vest Barquisimeto s-au aprovizionat cu benzină și mâncare. „Nu pot să rămân fără benzină, am un băiețel de 3 ani și mama mea are 70 de ani, trebuie să am rezerve pentru orice urgență. Am trecut prin două întreruperi naționale, suntem foarte revoltați”, a declarat pentru publicație, avocata Alexa Rivas.

Autoritățile nu au publicat totalul voturilor din luna iulie, în ciuda apelurilor internaționale de a face acest lucru. „Nimeni nu ne va lua pacea și liniștea poporului venezuelean”, a scris Freddy Nanez, ministrul comunicațiilor, într-un mesaj transmis pe Telegram. Acesta consideră ca este o încercare „disperată” a oponenților lui Maduro de a-l înlătura pe președinte.