Țara care i-a plătit o pensie uriașă lui Ioan Andone. Fostul fotbalist a rămas uimit de această decizie

Ioan Andone are o carieră sportivă impresionantă, evoluând pentru mai multe formații din străinătate. Într-un interviu a vorbit despre țara care i-a plătit o pensie uriașă. Fostul fotbalist român a rămas uimit de această decizie surprinzătoare.

Ioan Andone, pensie din partea unei națiuni din Europa

Fostul mare jucător și antrenor al lui Dinamo, Ioan Andone (66 de ani), are numeroase povești de spus. Tehnicianul care a activat ultima dată la FC Voluntari a avut parte de o , care a decedat la vârsta de 80 de ani.

După moartea neașteptată a fostului selecționer al naționalei României a vrut să tragă un . A discutat deschis despre valori și principii, aspect pe care l-a admirat enorm peste hotare. Una dintre națiunile pentru care a jucat în calitate de sportiv i-a făcut o onoare uriașă, oferindu-i pensie.

A evoluat vreme de doar două sezoane la Heerenveen, însă olandezii l-au apreciat. Astfel, timp de 5 ani a beneficiat de un venit extrem de mare. Fostul fotbalist, care în documentele de identitate este numit drept Andonie, a subliniat că este vorba de o sumă care i-ar fi permis să deschidă o afacere de succes.

„Am luat, pe vremuri, pensie din Olanda, 5 ani, după ce m-am lăsat. Așa era legea. Pentru fotbaliști e ceva ce trebuie să se facă. Am jucat doi ani acolo și am luat 5 ani pensie, 1.000 de guldeni, de la 35 până la 40 de ani, un lucru extraordinar.

Sunt bani cu care poți face o școală, să te gândești la un business, orice. Îmi dădeau banii trimestrial. Practic, era impozitul la salariul meu. Eu am negociat net, au pus ei brutul peste”, a explicat Ioan Andone, în . Cei 1.000 de guldeni (fosta monedă oficială a Țărilor de Jos) reprezentau în anul 2000, aproximativ 500 de euro.

Ioan Andone, detalii despre traiul în Spania

„Nu auzisem de așa ceva. În Spania nu e așa. Și am întrebat, mi-au explicat ei – că un fotbalist, când se lasă, nu știi pe ce cale o ia; 10-20% rămân în fenomen, antrenori, conducători, președinți, antrenori la copii, dar restul ce fac? 6 luni pe an, în diferite perioade, mă duc în Spania. În concediu, am ieșit și la pensie…

Tot în România îmi place mai mult. Și la Hunedoara mă duc mereu cu drag, unde am trăit 23 de ani, și când vin la București, la fel”, a mai spus legenda lui Dinamo, mai arată sursa citată anterior. Ioan Andone și-a luat casă în Marbella, după ce a evoluat la Elche, spre finalul carierei de jucător, între 1990 și 1991.

Fostul antrenor și-a făcut mulți prieteni spanioli, recunoscând că adoră vremea și mâncarea de acolo. În plus, merge frecvent cu trenul în diferite destinații, fiind la o distanță de doar două ore și 15 minute de Madrid. Totodată, e frecvent pe stadion la meciuri la Real Madrid, Sevilla sau Atletico.

În altă ordine de idei, susține că traiul din „țara adoptivă” este mai scump decât cel din România. Alimentele sunt costisitoare, în timp ce restaurantele percep prețuri exagerat de mari, fiind numeroase locații unde o singură persoană achită 200-250 de euro pentru o masă.