Alertă pentru turiști. Paradisul tropical care refuză tot mai mulți români: ”Este o loterie”. Reacția ambasadei

Țara în care mai mulți români au fost opriți pe aeroport, unii chiar trimiși acasă, a înăsprit controalele în ultima perioadă, iar oamenii sunt extrem de revoltați.

Țara care îi refuză pe tot mai mulți români. Un concediu în acest paradis a devenit o adevărată loterie

O tânără a scris despre experiența ei neplăcută la intrarea în Mexic, una din destinațiile la care mulți români visează și care, iată, devine tot mai dură cu turiștii din cauza măsurilor politice luate de americani în lupta cu imigrația ilegală.

Mara Maria a povestit pe un grup de Facebook cu ce situație s-a confruntat când a ajuns în Cancun, unul din cele mai spectaculoase orașe mexicane de coastă, care are deschidere la Mara Caraibelor și Golful Mexic.

Mara mărturisește că a pășit pe aeroport cu foarte mult entuziasm, însă în loc să fie întâmpinată cu căldura pe care și-a imagina c-o va găsi într-o țară latino-americană, grănicerii au tratat-o cu suspiciune. I-au luat telefon și și au pus-o să completeze un formular cu datele sale personale, apoi a urmat un șir lung de întrebări, de parcă ar fi comis vreo infracțiune.

Experiența neplăcută a unei românce pe aeroportul din Cancun: autoritățile din Mexic i-au căutat nod în papură

„Când m-au întrebat cum pot dovedi că am statut legal în Marea Britanie fără telefon și că sunt antreprenoare, am zâmbit și am băgat mâna în rucsac. Am scos un teanc gros de documente tipărite — acte de ipotecă, extrase de cont bancar, licența de transport, asigurare de călătorie, confirmări de rezervări la hotel, chiar și codul meu de statut de imigrare în UK. Le-a picat fața — clar nu se așteptau la un asemenea nivel de pregătire”, mărturisește tânăra despre prima ei experiență cu Mexicul.

Autoritățile mexicane n-au renunțat, însă, și au întrebat-o pe Mara de ce nu și-a rezervat excursia dinainte. Femeia a avut răspuns și pentru asta: „Prefer să le rezerv prin concierge-ul hotelului ca să pot ajusta în funcție de vreme”. Întrebările nu s-au oprit după această replică. Polițiștii de pe aeroport au vrut să știe, apoi, ce studii universitare are și dacă poate proba asta. Mara le-a arătat după aceea o copie a diplomei sale, căci o avea salvată în Google Drive.

Următoarea problemă a fost că nu avea o sumă mare de bani în numerar și le-a explicat că folosește în general cardul de Revolut, dar poate scoate bani de la un bancomat dacă e lăsată. După toată tărășenia, după toate întrebările primite, a venit un verdict uluitor: „Vi se refuză intrarea pentru că sunteți considerată un risc de imigrare”. Și prietenei sale, care a zburat din Statele Unite ale Americii, i s-a refuzat intrarea.

Tot mai mulți români se plâng de tratamentul de care au parte când ajung în Mexic: „Am fost băgați în arest”

Odată expus acest caz, mai mulți români au comentat la postarea femeii, iar de aici iese la iveală faptul că astfel de situații au loc mult mai des decât se credea.

„Am pățit-o și noi. Nici măcar la interviu nu am mai ajuns. Am fost băgați la arest aproximativ opt ore, luate telefoanele, curele, șireturi, băgați într-o celulă de cam 20 de persoane. Am fost expulzați cu primul avion fără niciun document; Și pe mine m-au refuzat, cu viză SUA;

Se tot întâmplă astfel de situații! Am pățit-o și eu la granița dintre Guatemala cu Mexic, frontiera cu El Carmen, am rezolvat-o cu 500$ și am intrat în Mexic. Altfel pierdeam zborul către o destinație „caldă”; Este o loterie, și pe mine m-au trimis acasă”, scriu mai mulți români care au trecut prin aceeași situație.

Documentele necesare la intrarea în Mexic

Care sunt, însă, documentele necesare pentru a vizita Mexicul și ce trebuie să știe românii înainte să își rezerve un concediu în acest stat? Toate actele care trebuie prezentat trebuie să dovedească scopul vizitei și faptul că există mijloace financiare necesare întreținerii pe perioada șederii. E nevoie, așadar, de:

pașaport valabil pentru cel puțin 6 luni de la momentul ieșirii de pe teritorul mexican;

biletul de avion dus-întors sau itinerariul turului turistic, precum și dovada rezervărilor de cazare și a altor servicii turistice contractate ori invitația care trebuie legalizată la un notar;

demonstrarea deținerii resurselor financiare suficiente pentru perioada vacanței (bani în efectiv sau extras de cont bancar);

asigurare de călătorie/ sănătate care să aibă acoperire în Mexic;

formularul migratoriu mexican denumit „Forma Migratoria Multiple”. Companiile aeriene au obligația să îl furnizeze spre completare la aterizarea în țara latino-americană;

viza de lungă ședere sau permisul de muncă, acolo unde este cazul.

În ce condiții sunt refuzați turiștii

Ambasada României în Mexic, prin intermediul Ministerului de Afaceri Externe, vine în continuare cu câteva recomandări extrem de importante și o explicație pentru situațiile cu care s-au confruntat foarte mulți români la intrarea în țară.

Autoritățile mexicane vor realiza un interviu (filtru migratoriu), iar pentru acest interviu este bine să existe la îndemână absolut toate documentele mai sus prezentate. Potrivit , autoritățile din Mexic au dreptul să refuze intrarea sau șederea pe teritoriul național al oricărui străin luând în calcul varii motive.

În primul rând, cei care sunt inculpați într-un proces penal sau condamnați pentru vreo faptă gravă nu au ce căuta în acest stat. Apoi, dacă polițiștii de frontieră consideră, după o analiză amănunțită, că anumite persoane pot pune în pericol siguranța națională și ordinea publică, acestea nu vor fi lăsate să treacă de porți. Se mai refuză accesul în țară din următoarele rațiuni:

„dacă persoana nu dispune de mijloace financiare suficiente sau nu poate demonstra că are asigurate condițiile pentru o ședere temporară (cazare, transport, etc.)”;

„nu îndeplinește cerințele stabilite prin legislația mexicană în vigoare privind migrația”;

„când există dubii cu privire la autenticitatea documentelor prezentate sau a explicaíilor oferite privind scopul vizitei și modul în care se va întreține pe durata șederii (ex: contradictii sau necunoașterea unor date simple privind persoana la care declară că va locui, localitatea unde ar urma să se deplaseze etc.)”.

Politica privind imigrația ilegală a lui Trump a înăsprit controalele în Mexic

„Având în vedere presiunea migratorie cu care se confruntă Mexicul și eforturile depuse de autoritățile mexicane pentru combaterea traficului de persoane care are ca destinație finală SUA, măsurile de intrare în Mexic s-au înăsprit sever în ultima perioadă.

Astfel, dacă cetățeanul străin prezintă inconsistențe în declarații sau nu deține documente care să susțină călătoria în scop turistic, se procedează cu mare probabilitate la refuzarea accesului în Mexic”, se mai arată în