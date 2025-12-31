Țara care îl fascinează cel mai mult pe Gică Popescu, unde oamenii au un stil de viață sănătos. Alimentul la care a renunțat fostul fotbalist

ADVERTISEMENT

A călătorit enorm de-a lungul timpului, însă abia acum spune care este țara ce îl fascinează. Gică Popescu a făcut această alegere în ciuda faptului că nu a vizitat-o până acum. În acest loc oamenii au un stil de viață sănătos.

Națiunea care l-a fascinat total pe Gică Popescu

Gică Popescu are o alimentație echilibrată și nu este de mirare că apreciază națiunile care țin cont de astfel de reguli. Fostul jucător de fotbal a dezvăluit națiunea pe care o admiră, cu toate că nu a ajuns aici până acum.

Cunoscutul impresar, care este , spune că i-ar plăcea să ajungă în Țara Soarelui Răsare. Adoră disciplina de care dau dovadă japonezii, care se ridică de la masă când sunt aproape sătui. Niciodată nu mănâncă tot din farfurie.

„Nu ai nevoie de 1 milion de euro ca să pleci undeva în vacanță, nu?! Dacă ai cheltui 1 milion de euro într-o vacanță, ar trebui să te duci pe Lună, probabil! Acolo ai putea să cheltuiești un milion, cred că nici acolo!

Eu am călătorit destul și nu am o destinație în care aș pleca mâine! Poate Japonia! Că nu am văzut-o niciodată! Eu fiind puțin captivat de seriozitatea japonezilor. Aș vrea să văd cum e la ei acasă.

Să vezi de la fața locului cum se materializează acest respect al japonezilor, această disciplină incredibilă pe care o vezi întotdeauna la japonezii care vin și vizitează diverse locuri.

Aș merge în Japonia, dar nu cu un milion de euro! Că e prea mult! Pe Lună, poate, cu un milion de euro!”, a declarat Gică Popescu, într-un interviu pe care l-a acordat pe final de 2025, conform

Alimentul pe care Gică Popescu îl evită

Pentru că i-ar plăcea să ajungă în Japonia, a mai subliniat că este atent la alimentație. Are un produs pe care nu l-a mai consumat în ultimii ani, starea lui de sănătate fiind una excelentă în momentul de față.

Astfel, a spus că nu are probleme medicale pentru că nu mai mănâncă deloc carne. Face mici excepții în perioada sărbătorilor, cum sunt cele de iarnă, când poftește la sarmale. În restul anului fostul star al naționalei României are o dietă echilibrată.

„Noi obișnuim să venim în fiecare an aici, în Poiana Brașov, pentru că ne simțim foarte bine, avem foarte mulți prieteni. Avem și niște căsuțe pe care le-am făcut cu mult timp în urmă și este singura perioadă din an în care putem să le folosim.

Acest lucru cu sărbătorile în familie le face toată lumea, este perioada din an pe care o aștepți cu nerăbdare, să te vezi, să te strângi la masă, să povestești”, a completat Gică Popescu, legat de tradiția pe care o respectă de Crăciun, mai arată sursa citată.