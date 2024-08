Țara care introduce dreptul la deconectare al angajaților. Amenda este mare pentru cine nu respectă

Țara care introduce dreptul de deconectare al angajaților. Cei care nu respectă acest lucru pot primi o amendă mare. Măsura este benefică pentru cei care obișnuiau să răspundă la apeluri și mesaje și în afara programului de lucru.

O țară a adoptat o lege privind “dreptul la deconectare” al angajaților. Aceasta este menită pentru a-i proteja pe angajații care simt obligația de a răspunde la apelurile și mesajele angajatorului atunci când sunt în afara orelor de lucru, potrivit .

Această nouă prevedere nu le interzice, însă, angajatorilor să-i contacteze pe angajați după orele de lucru, dar le oferă libertatea să nu răspundă. Excepția este dată de cazul în care refuzul lor ar fi considerat nerezonabil.

Țara în care a fost adoptată este Australia. Mai mut de 20 de țări, mai ales în Europa și America Latină, au adoptat măsuri asemănătoare.

Potrivit unui studiu publicat anul trecut, australienii lucrau, în medie, 281 de pe an. Organizațiile care reprezintă lucrătorii au primit cu bine această nouă lege.

Cele două părți trebuie să încerce să rezolve împreună conflictele. În situația în care nu reușesc să găsească o soluție, atunci poate să intervină Comisia Australiană pentru Muncă Echitabilă (FWC).

Aceasta poate să-i ordoneze angajatorului să nu-și mai contacteze angajatul în afara programului de lucru, în situația în care consideră că refuzul acestuia de a răspunde nu este nerezonabil, îi poate ordona să ofere un răspuns.

Dacă nu se respecte ordinele FWC, atunci angajatorul poate primi o amendă în valoare de 19 000 de dolari australieni (12.897 de dolari sau 9.762 de lire).

Ce beneficii are noua măsură

Consiliul Australian al Sindicatelor a spus despre această lege că “va permite lucrătorilor să refuze contactele nerezonabile în afara orelor de lucru şi va permite un mai bun echilibru între viaţa profesională şi cea privată”, mai arată sursa menționată.

De asemenea, un expert în domeniul muncii a declarat că această măsură ar putea fi utilă și pentru angajatori. Angajații vor fi mai odihniți și, totodată, mai puțin stresați.

“Orice organizaţie care are un personal care se odihneşte mai bine şi care are un echilibru mai bun între viaţa profesională şi cea privată va avea un personal mai puţin predispus la concedii medicale, mai puţin predispus să părăsească organizaţia”, a explicat John Hopkins de la Swinburne University of Technology.

Mulți angajați au primit cu bine această lege și consideră că ar putea fi de mare folos. Pentru o mare parte dintre lucrători, este destul de greu să de deconecteze după program.

“Cred că este de fapt foarte important să avem astfel de legi. Ne petrecem atât de mult timp conectaţi la telefoanele noastre, conectaţi la e-mailurile noastre toată ziua, şi cred că este foarte greu să ne deconectăm”, a spus Rachel Abdelnour, o angajată în industria publicităţii, pentru .