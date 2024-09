Țara care produce cea mai mare poluare cu plastic din lume. E responsabilă de 9,3 milioane de tone de deșeuri într-un singur an

Poluarea cu plastic amenință omenirea în fiecare minut, iar descoperirile despre efectele acesteia sunt tot mai grave. Recent, cercetătorii de la Universitatea din Leeds au găsit cu ajutorul inteligenței artificiale 10 țări responsabile pentru cea mai mare cantitate de poluare cu plastic.

Poluarea cu plastic la cel mai înalt nivel

Specialiștii avertizează că dacă nu colectăm deșeurile, acestea ar putea aduce moartea pentru milioane de oameni. Se preconizează că sunt 52 de care au ajuns în mediul înconjurător în anul 2020, conform .

Se pare că India se află pe primul loc în clasament în ce privește poluarea cu plastic și generează 9,3 milioane de tone de deșeuri într-un singur an. Următoarele locuri sunt ocupate de Nigeria și Indonezia.

„Aceasta este o problemă globală urgentă de sănătate umană — o criză în desfășurare: oamenii ale căror deșeuri nu sunt colectate nu au altă opțiune decât să le arunce sau să le ardă”, spune Dr. Costas Velis.

S-au strâns date din 500 de orașe din 127 de țări, iar cercetătorii au utilizat inteligența artificială pentru a demonstra cât de mult deșeu s-ar putea produce anual și ce se întâmplă cu acesta.

Câte tone de plastic se produc într-un an

Într-un an cercetătorii spun că s-ar ajunge la peste . Dintre acestea, 52 de milioane de tone sunt arse sau aruncate în spații deschise. O astfel de cantitate ar putea acoperi Londra cu un strat de un metru grosime.

Populației imensă de 1,4 miliarde de oameni și sistemul slab de colectare a deșeurilor, a dus India la producerea de aproape o cincime din plasticul care nu se colectează în lume în 2020.

Topul celor 10 țări poluante:

India: 9.275.777 tone/an

Nigeria: 3.532.479 tone/an

Indonezia: 3.352.229 tone/an

China: 2.808.179 tone/an

Pakistan: 2.567.461 tone/an

Bangladesh: 1.748.215 tone/an

Rusia: 1.702.453 tone/an

Brazilia: 1.444.824 tone/an

Thailanda: 995.718 tone/an

Republica Democratică Congo: 963.328 tone/an, conform Daily Mail.

Problemă majoră din cauza deșeurilor e plastic din India

Indica produce mai multe deșeuri decât Nigeria și Indonezia la un loc. Nigeria are o producție de 3,5 milioane de tone de deșeuri, iar Indonezia 3,4 milioane de tone.

China a fost înainte cel mai mare poluator de plastic din lume, iar acum a ajuns la 2,8 milioane de tone, pentru că a luat măsuri în ce priveștes serviciile de colectare și procesare.

Europa și America prezintă și ele o cerere ridicată pentru produse din plastic, dar tind să producă mai puține deșeuri pentru că au sisteme eficiente de procesare.

Regatul Unit generează doar 4.000 de tone pe an, care vin din aruncarea necontrolată a gunoaielor, iar SUA are 47.649 de tone pe an, dar cele mai mari zone de îngrijorare sunt în Africa subsahariană. Republica Democratică Congo a fost pe locul zece ca cel mai mare producător, raportând un milion de tone.