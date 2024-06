Țara de pe glob care nu are niciun vecin. Este cea mai uscată, dar și cea mai plată din lume

Țara de pe glob care nu are niciun vecin. Este cea mai uscată și plată de pe planetă. În plus, are și o suprafață foarte mare, care o plasează în topul celor mai mari state din lume.

În lume există care nu au niciun vecin. Una dintre ele este cea mai uscată de pe planetă. În timp ce alte state au multe țări vecine, cum ar fi Rusia și China, altele nu au deloc.

O țară aflată printre cele mai mari din lume nu are deloc vecini. Este vorba despre Australia, care are o suprafață de 7,692,024 de kilometri pătrați.

După Rusia, Canada, China, SUA și Brazilia, Australia ocupă locul al șaselea din lume ca mărime. Australia e cel mai vechi, cel mai uscat, dar și cel mai plat continent locuit.

, Australia are mai multe peisaje și climate, cu deșerturi în centru. În nord-est sunt păduri tropicale, iar în sud-est lanțuri muntoase.

Teritoriile Australiei au fost descoperite, pentru prima dată, în 1606, de către exploratorii din Țările de Jos, după cum arată informațiile istorice.

După aceea, din 1770, Marea Britanie a ridicat pretenții la teritoriile din partea de est a continentului și a început să colonizeze această regiune prin deportările penale.

Ben Cropp, realizator de film, a căutat o navă scufundată de acum 500 de ani, în zona unde e acum Australia. Acesta consideră că două corăbii portugheze și una spaniolă s-ar fi scufundat, în secolul al XVI-lea, înainte de sosirea olandezilor.

Acesta a mai spus că ar exista dovezi potrivit cărora portughezii ar fi debarcat, în 1522, pe coasta de nord-est a Australiei, notează .

Alte țări care nu au vecini sunt Marea Britanie, Irlanda, Republica Dominicană, Haiti, Papua Noua Guinee și Indonezia, dar și Cuba, Bahamas și Japonia.

Țările cu cei mai mulți vecini

În 2012, în lume existau 195 de țări, iar 193 dintre acestea erau membre ale Națiunilor Unite. Potrivit unora, ar fi, de fapt, 197 de țări, dacă sunt luate în considerare Kosovo și Taiwan.

China, cea mai populată țară de pe glob, cu o populație estimată la 1,5 miliarde de locuitori, are 14 vecini, și anume Mongolia, Rusia, Kazahstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Afghanistan, Coreea de Nord, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos și Vietnam.

Rusia. care e cea mai mare țară din lume (suprafața de 17,1 kilometri pătrați) are, de asemenea, 14 vecini, și anume China, Belarus, Ucraina, Polonia, Coreea de Nord, Kazakhstan, Finlanda, Georgia, Norvegia, Mongolia, Azerbaidjan, Lituania, Estonia și Letonia.