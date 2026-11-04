„Țară de țigani?” Oltenii au luat foc după postarea albanezilor de la Egnatia, la sosirea în Craiova!

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Tensiuni între suporterii Universității Craiova și cei ai formației Egnatia, cu numai o zi înaintea meciului din Conference League! Clubul albanez a publicat un videoclip cu sosirea jucătorilor în România, pe fundalul melodiei „Saint Tropez”, interpretată de Florin Salam. Alegerea muzicală i-a înfuriat pe olteni, care au considerat postarea o jignire la adresa românilor. Fanii albanezi au intervenit imediat și au încercat să calmeze spiritele.

Fanii Universității Craiova au luat foc după o postare a celor de la Egnatia! Ce au publicat albanezii înaintea meciului din Conference League

Delegația celor de la Egnatia a ajuns la Craiova pentru partida din Conference League, însă prima controversă a apărut înainte ca jucătorii să pășească pe gazon. Clubul albanez a publicat pe contul oficial de social media un videoclip editat cu fotbaliștii care coborau din avion pe aeroportul din Bănie.

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Imaginile au fost însoțite de melodia „Saint Tropez”, unul dintre cele mai cunoscute hituri ale . Postarea, care părea să prezinte într-o manieră amuzantă sosirea echipei în România, a provocat însă un val de reacții negative din partea suporterilor Universității Craiova. Aceștia și-au exprimat nemulțumirea în secțiunea de comentarii.

Oltenii au răbufnit în secțiunea de comentarii! Au considerat postarea o insultă la adresa românilor

Mai mulți suporteri ai Universității Craiova au criticat alegerea făcută de administratorii paginii oficiale a clubului albanez. Aceștia au interpretat asocierea imaginilor cu muzica lui Florin Salam drept o aluzie jignitoare la adresa românilor și au considerat că Egnatia încearcă să-și ironizeze adversarii din Conference League.

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Nemulțumirea oltenilor a pornit de la ideea că albanezii ar fi vrut să sugereze că au ajuns într-o „țară de țigani”. Suporterii au susținut că o asemenea asociere este nepotrivită pentru comunicarea oficială a unui club de fotbal, mai ales în contextul unei competiții europene.

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Reacțiile fanilor români:

„O pagină oficială a unui club care participă la o competiție europeană face o astfel de insinuare, sugerând că a ajuns într-o țară de țigani. Vi se pare normal? Puțină decență și respect față de țara pe care o vizitați nu ar strica. Consider că cel mai potrivit ar fi să ștergeți acest videoclip și să vă cereți scuze”.

„Pe cine faceți voi țigani, bă? Nu vă este rușine să spuneți așa ceva despre România?”.

Albanezii au intervenit imediat! Cum au încercat să explice alegerea melodiei lui Florin Salam

Reacțiile românilor nu au rămas fără răspuns. Mai mulți suporteri albanezi au intervenit în discuții și au încercat să explice că videoclipul nu a avut nicio intenție ofensatoare. Aceștia au precizat că administratorul paginii de social media a celor de la Egnatia obișnuiește să publice materiale amuzante și că nu există motive pentru declanșarea unui asemenea scandal.

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Fanii albanezi au insistat că nimeni nu s-a gândit să jignească România sau suporterii Universității Craiova. În opinia lor, a fost vorba despre o simplă glumă, interpretată greșit de olteni. Rămâne de văzut dacă tensiunile apărute în mediul online se vor resimți și joi seară, în tribunele stadionului „Ion Oblemenco”,