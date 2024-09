Țara dezvoltată din Europa care are drumuri ca-n România. Sunt de 4 ori mai puține decese

care are drumuri ca-n România. Sunt de 4 ori mai puține decese. O statistică realizată de Eurostat demonstrează faptul că are una dintre cele mai scăzute rate de decese rutiere din lume.

Națiunea importantă din Europa cu drumuri ca-n țara noastră. Datele arată că decesele sunt de 4 ori mai puține decât la noi

Națiunea importantă din Europa cu ca-n țara noastră. Datele arată că decesele sunt de 4 ori mai puține decât la noi. Eurostat susține că rata mortalității rutiere pe șoselele europene este cea mai scăzută în Norvegia.

ADVERTISEMENT

La polul opus, cele mai multe morți cauzate ca urmare a unui accident rutier calculate la un milion de locuitori au fost înregistrate în România. Bulgaria, Croația și Grecia se numără, de asemenea, printre țările ”codașe”.

România și Norvegia se aseamănă când vine vorba de drumurile publice. Potrivit , E16, între Oslo și Bergen, are o lungime de 460 km și se parcurge de conducătorii auto în aproximativ 7 ore.

ADVERTISEMENT

Cea mai mare parte a acestui traseu arată la fel ca DN-urile românești, adică șoferii trebuie să conducă pe o singură bandă pe sens și în plus, au parte de viraje nenumărate. De asemenea, drumul nu are parapet central, fiind traversat de localități, intersecții și treceri de pietoni.

Norvegia, drumuri ca-n România, dar decese mai puține

Norvegia are drumuri ca-n România și când vine vorba de autostradă. Țara se numără printre cele mai bogate din lume, însă are numai 500 km de autostradă. Cu toate astea reușește să crească siguranța pe șosele datorită unui sistem.

ADVERTISEMENT

Acest sistem de numește „centerline rumble strip” și are legătură cu asfaltul, care este deteriorat intenționat pe mijloc. Așadar, are gropi aflate la intervale regulate astfel încât conducătorul auto să fie atenționat de vibrații dacă iese din greșeală de pe sensul lui de mers.

Mai mult decât atât, acest procedeu descurajează depășirile pe care le-ar putea face șoferii. Concret, acesta este motivul principal pentru care are de patru ori mai puțini morți în accidente decât țara noastră.

ADVERTISEMENT

În 2023 s-au înregistrat 118 decese în traficul norvegian, ceea ce înseamnă 21 la un milion de locuitori. Pe de altă parte, în România au loc în jur de 1.600 de morți în trafic, adică 84 la un milion, la o populație de 19 milioane.

O altă măsură importantă care se aplică în Norvegia este reprezentată de camerele fixe de viteză, presemnalizate. Șoferii sunt anunțați din timp cu un indicator, lucru care duce la un trafic mai sigur și mai puține amenzi pentru depășirea vitezei.

Șoferii de pe teritoriul acestei țări europene circulă cu 80 km/h. În afară de curbele periculoase semnalizate, se poate merge pe „cruise control” cu 80 de kilometri pe oră. În localități restricțiile sunt de 70 și 50 km/h.

În aceeași notă, trecerile de pietoni sunt aproape toate “înălțate”, aspect care îi face pe conducătorii auto să ”zboare” dacă merg prea tare. Amenzile sunt și ele mari, pentru depășirea vitezei cu 1-5 km/h șoferii trebuie să scoată din buzunar 100 de euro, iar pentru depășirea cu 25-30 km/h peste 1.200 de euro.