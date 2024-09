Țara din Europa care are foarte mulți bani de nu mai știe ce să facă cu ei. Economia a explodat și are astăzi un excedent de miliarde de euro

Într-o perioadă în care întreaga lume este dominată de crize suprapuse, în Europa se află țara care are foarte mulți bani de nu mai știe ce să facă cu ei. Surplusul la economie este unul uriaș: aproape 9 miliarde de euro.

Criza pandemică și războaiele au adus crize multiple la nivelul planetei. În toate țările avem de a face cu o inflație mai mare decât de obicei și cu numeroase probleme pentru cetățeni.

E destul să ne uităm la cazul României. De luni bune, . În plus, robinetul cheltuielilor pare greu de stăvilit. Oficial, datoria externă totală a României a crescut în primele şapte luni din 2024 cu 10,247 miliarde euro, până la 180,33 miliarde euro, de la 170,083 miliarde euro la 31 decembrie 2023, arată datele BNR.

La polul opus găsim și state care trec printr-o perioadă excelentă din punct de vedere economic. Ba chiar situația este prea bună, astfel încât .

În acest caz ultra-fericit și află o țară UE aflată în vestul Europei. E vorba de Irlanda. ”Problema” acestui stat este visul altora, cum este România. Mai exact, autoritățile de la Dublin se confruntă cu o situație pe care majoritatea țărilor din UE și-ar dori-o.

În ultimele luni, economia irlandeză a crescut de cinci ori peste prognoze. Astfel, ţara s-a trezit într-o situație ”ingrată”. Are un excedent de 8,6 miliarde de euro, pe care guvernul și analiștii nu știu pe ce să îl cheltuiască, notează .

”Problema Irlandei nu este că nu are suficienți bani – are un surplus. Problema este că se luptă să găsească modalități de a îi transforma în lucruri de care societatea are nevoie”, a declarat Gerard Brady, economist-şef la Ibec, cel mai mare lobby de business din Irlanda.

Irlanda, pe excedent financiar pentru al 3-lea an consecutiv

Irlanda, membră UE din 1973, pare din altă galaxie în comparație cu celelalte țări din blocul comunitar. Datele oficiale spun că acest stat de doar 5 milioane de locuitori va intra pe excedent bugetar pentru al treilea an consecutiv. În 2023 a avut un excedent de 8,3 miliarde de euro, iar în 2022 de 8,6 miliarde de euro.

Întrebarea e ce vor face irlandezii cu acești bani? Sursa citată scrie că sunt multe domenii în care miliardele de euro ar putea fi corect cheltuite. Se poate începe cu rezolvarea crizei locuințelor.

Irlanda este o țară în care creșterea populației depășește rapid oferta de locuințe noi. Se mai pot face investiții în rețeaua de electricitate, în aprovizionarea cu apă, serviciile de sănătate și în transportul public.

”Ne aflăm într-o poziţie foarte avantajoasă în acest moment. Singura grijă e să n-o transformăm într-un dezastru”, a spus Seamus Coffey, preşedintele Consiliului Fiscal din Irlanda.