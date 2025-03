Țara din Europa care atrage ca un magnet studenții din România. Burse generoase și taxe mai mici decât în Germania sau Anglia

În Europa vestică găsim țara în care studenții din România preferă să-și continue studiile. Date fiind bursele foarte generoase și taxele mai mici de școlarizare, tinerii preferă să ajungă aici. Germania sau Anglia au rămas puțin în urmă.

În ultimii ani, conform statisticilor, , Germania, Italia sau Marea Britanie, atunci când a venit vorba de continuarea studiilor peste hotare.

Mai recent, o nouă țară a urcat în topul preferințelor liceenilor din alte țări, inclusiv ai liceenilor din România. E vorba de Spania. Astfel, universitățile iberice au preluat conducerea în topul preferințelor. Tinerii sunt convinși de taxele mai mici față de facultățile din Anglia sau Germania.

De asemenea, în Spania, taxele diferă în funcție de universitate şi de limba în care un student urmează programul de studiu – engleză sau spaniolă. Sumele încep de la 3.400 euro și ajung până la 14.000.

Un alt avantaj aici este faptul că sunt burse de până la 30% din taxa de școlarizare, notează . Marea Britanie a scăzut mult în preferințe. Asta pentru că, după Brexit, taxele în insulă au explodat. În prezent, ele trec de 40 de mii de lire pe an.

Olanda, o altă țară care e preferată de tot mai mulți studenți români

care vor să facă pasul către viață universitară de pe continent. Olanda este o altă țară din Uniunea Europeană în topul preferinţelor.

”Preţurile sunt foarte avantajoase în Olanda pe partea de şcolarizare, sunt 2.601 euro pe an, dar se adaugă partea e cazare. Avem Belgia care are o taxă de 1.000 de euro pe an, începând de la 1.000 de euro pe an, Germania, Franţa.

Preţurile în America sunt cele mai ridicate, pot ajunge la 50.000 de dolari pe an“, a declarat Alexandra Bădescu, director general adjunct. În Olanda, la foarte multe universități admiterea se face pe bază de dosar, cu notă minimă la Bacalaureat.

Conform datelor oficiale, România trimite în străinătate circa 40.000 de studenți. Aceste cifre sunt departe de media europeană. La modul general, doar 23% dintre români au studii superioare.