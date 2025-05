Țara din Europa care nu este o destinație vizitată de mulți turiști. Are munți și lacuri impresionante

Fascinează cu cultura, peisajele și ospitalitatea oamenilor, însă această țară nu este o destinație la modă. Regiunea , deși are munți stâncoși și lacuri impresionante. Atracțiile nu sunt deloc puține la număr.

Țara din Europa pe care puțini turiști o vizitează

Europa are 44 de țări care sunt luate cu asalt de oameni în perioadele frumoase din an, dar și în timpul iernii. Cu toate acestea, o națiune europeană nu este luată prea des în calcul de călători. Are o dimensiune redusă, însă munții impresionează din prima.

Lacurile superbe nu trebuie trecute cu vederea de nimeni. Acest loc este Macedonia de Nord, care reprezintă o destinație perfectă pentru iubitorii de natură. Cei interesați pot face drumeții sau se pot bucura de plimbările pe jos sau cu bicicleta.

Senzațiile tari nu sunt lăsate deoparte, mai ales dacă turiștii aleg să vadă animalele sălbatice în mediul lor natural. Vizitatorii au spații special amenajate, unde pot observa urși, mistreți, lupi, vulpi, căprioare și peste 200 de specii de fluturi.

Zona este una liniștită pentru o vacanță fără mari bătăi de cap. În plus, această îi cucerește pe oameni cu cultura sa, cu influențe grecești și turcești. Turiștii care ajung în Macedonia de Nord au parte de muzee, lăcașuri de cult și amfiteatre.

De asemenea, bucătăria tradițională este una delicioasă. Vizitatorii trebuie neapărat să încerce tavce gravce, un preparat cu fasole coaptă. Burekul și ajvarul, similar cu zacusca românească, sunt alte delicatese care încântă papilele gustative.

Atracții turistice din Macedonia de Nord

Skopje, capitala peninsulei Macedonia de Nord, este un obiectiv pe care turiștii nu trebuie să-l omită. Orașul are numeroase statui cu diferite personalități istorice ale țării. Simbolul acestei țări este Lacul Ohrid, unul dintre cele mai vechi și mai adânci din Europa.

Canionul Matka e o atracție turistică situată la râul Treska. Apa are o culoare verzuie, demnă de imortalizat în imagini. Aici se pot face excursii cu barca prin canion, pe traseu fiind și peștera Verlo. Are o adâncime de 212 m, fiind cea mai adâncă din Balcani. E a cincea din lume.

Stațiunea de ski Popova Sapka și Parcul Național Mavrovo se găsesc tot în Macedonia de Nord. Parcul îi poartă pe turiști prin munți stâncoși și lacuri uimitoare. În plus, vizitatorii pot merge în satul Galichnik, care este un loc pitoresc. Aici casele sunt construite pe deal.

Bitola sau locul cunoscut de greci drept „orașul lui Hercule” este înconjurat de munții Baba și Nidze. Se găsește la circa 14 km de granița cu Grecia și este o regiune care îți taie răsuflarea. În Macedonia de Nord se află Crusova, singurul oraș din lume unde limba aromană este oficială.