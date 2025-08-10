Țara din Europa care vrea să renunțe la banii cash până în 2030. E vizitată anual de o mulțime de români, dar lucrurile s-ar putea schimba în următorii ani

Țara din Europa care se pregătește să renunțe la banii cash este chiar Albania. Anunțul a fost făcut de premierul albanez, Edi Rama, care își dorește ca țara sa să devină prima economie din lume care face acest pas până în 2030.

Albania, țara care ar putea să renunțe la banii cash până în 2030

Albania este o țară din Europa care a devenit din ce în ce mai apreciată. Prețurile sunt accesibile aici, . Lucrurile s-ar putea schimba însă următorii 5 ani.

Premierul Edi Rama vrea să transforme țara în prima economie din lume fără bancnote până în 2030. Iar acest lucru ar produce un șoc în primul rând pentru societate, iar ulterior și pentru turiști.

Situația e cu mult mai dificilă decât în alte țări europene în contextul în care jumătate dintre albanezi nu au nici măcar un cont bancar, după cum arată datele Băncii Mondiale.

De ce vrea guvernul albanez să renunțe la banii cash

Și totuși de ce dorește ca ? Potrivit premierului, există multe tranzacții care au loc ”pe sub mână”. În acest sens, spune oficialul albanez, e nevoie de măsuri concrete. Și chiar și unii specialiști vorbesc despre asta. Pe de altă parte, nu e clar cum ar funcționa lucrurile în Albania.

„Eliminarea banilor cash este o prioritate absolută pentru țările cu un nivel înalt de informalitate și sume destabilizatoare de bani ilegali în sistemul financiar”, a explicat Selai Xhepa, profesor de științe economice de la Universitatea din Tirana, pentru Politico.

De menționat este faptul că în Albania, magazinele, dar și restaurantele acceptă plata cu carduri bancare în prezent. Pe de altă parte, în saloanele de înfrumusețare ori în alte buticuri sau alimentări se cere plata cu bani cash.

Astfel, deși ambiția premierului albanez e una mare, sunt șanse mici ca aceasta să și devină realitate. Albanezilor nu le plac nici băncile, după cum arată statisticile. Un sondaj recent al Asociației Băncilor Albaneze a descoperit că doar 34% din populație are încredere în bănci.

În același timp, Banca Mondială a raportat că mai puțin de 50% din albanezi au un cont bancar. Și toate aceste cifre par că sunt înțelese de cei mai mulți politicieni care nu susțin ideea premierului.

Cofondatorul Partidului Democratic din opoziție și fostul prim-ministru adjunct, Genc Pollo, spre exemplu, e de părere că o astfel de măsură ar însemna ”un atac asupra libertăților personale ale deținătorilor legitimi de bancnote.”