Țara din Europa la fel de tare ca Anglia, Franța, Germania sau Austria, pe care trebuie s-o vizitezi neapărat. Are prețuri mai mici: „Berea e mai ieftină decât apa”

Țara din Europa pe care ai face bine să o vizitezi cât mai curând. Chiar dacă nu este la fel de populară precum Italia sau Spania, are peisaje de-a dreptul superbe. În plus, are și prețuri accesibile pentru toate buzunarele.

Țara din Europa care este accesibilă pentru toate buzunarele

Europa nu duce deloc lipsă de țări spectaculoase. Multe dintre ele atrag anual milioane de turiști, veniți din toate colțurile lumii să le admire. Bătrânul continent este recunoscut pentru peisajele minunate din Italia, Spania sau Portugalia, însă există și alte țări, mai puțin populare, care sunt adevărate comori vizuale.

O astfel de țară este și Cehia care, în ultima vreme, a început să stârnească interesul pasionaților de călătorii. Drew Binsky, un youtuber care a văzut aproape toate țările din Europa, a declarat că un oraș din Cehia i-a cucerit inima pentru totdeauna.

Deși o mare parte din turismul european se concentrează pe țări precum Italia, Franța sau Spania, Drew Binsky a găsit farmecul pe care îl căuta de multă vreme în Cehia. Această țară, potrivit lui, este o destinație unde istoria bogată se îmbină cu accesibilitatea financiară. Calitatea vieții este și ea una superioară.

Chiar în inima Cehiei, în Praga, pasionatul de călătorii a găsit un loc desprins dintr-un basm, dar totuși, conectat la realitate. Străduțele pietruite poartă pașii turiștilor către catedralele gotice impunătoare, dar și către adevărate repere medievale, precum Ceasul Astronomic sau Podul Carol.

Praga rivalizează cu unele dintre cele mai cunoscute orașe din Europa. Totuși, ceea ce îl face cu adevărat special este atmosfera romantică, dar și peisajele spectaculoase care, momentan, nu au devenit mult prea comerciale.

Prin ce se remarcă Praga

Praga este una dintre . Este ușor de explorat, iar faptul că are un pic peste un milion de locuitori o face să pară mereu vie, însă liniștită și retrasă. Turiștii pot traversa centrul istoric al orașului în doar câteva ore, admirând fațade baroce, curți ascunse și nenumărate cafenele situate în piețe însorite.

Pe lângă toate acestea, Praga este și una dintre cele mai sigure capitale europene. Rata criminalității este una scăzută, iar micile furturi din zonele turistice sunt relativ puține, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în alte țări.

Un alt avantaj al capitalei Cehiei este dat de transportul public bine pus la punct. Mijloacele de transport circulă rapid, sunt curate și punctuale. În plus, să explorezi Praga folosind mijloacele de transport în comun nu te va costa la fel de mult precum în Paris sau Amsterdam.

Un alt atuu al Pragăi este dat de prețurile accesibile. Mâncarea, băutura și cazarea nu îți vor face o gaură în buget. Potrivit lui Drew Binsky, aici ai șanse mari să găsește . Asta se întâmplă rar în restul Europei.

„Berea este încă mai ieftină decât apa. O halbă de bere cehă poate costa chiar și doar 1,50 lire sterline (aproximativ 8–9 lei), în timp ce o sticlă de apă se vinde adesea mai scump.”, a spus Binsky.

Ce poți vizita în Praga

Praga este unul dintre cele mai frumoase orașe europene. Are un farmec aparte și este plin de istorie și arhitectură spectaculoasă. Dacă ajungi aici, trebuie să vizitezi Castelul din Praga, cel mai mare complex medieval din lume. Acesta include Catedrala Sf. Vitus, Palatul Regal Vechi, Aleea de Aur și Bazilica Sf. Gheorghe.

Ceasul Astronomic din Praga este și el de trecut pe listă. La fiecare care oră, statuile apostolilor ies și oferă un mic spectacol privitorilor. De asemenea, acesta este unul dintre cele mai vechi ceasuri astronomice funcționale din lume, fiind construit în 1410.

Unul dintre cele mai emblematice locuri din Praga este Podul Carol. Este decorat cu 30 de statui baroce și este preferat de către turiști pentru plimbările de la răsărit sau de la apus. Pe listă trebuie trecută și Piața Orașului Vechi, considerată inima capitalei.

Dacă ai mai mult timp la dispoziție, poți vizita și Casa Dansatoare, inspirată de cuplul de dansatori Fred Astaire și Ginger Rogers sau poți opta pentru o croazieră pe râul Vlatva, ideală pentru a admira orașul.

În concluzie, Praga este un oraș activ, cu peisaje de basm. Combinația de farmec vechi și confort modern este rar întâlnită în restul Europei și, tocmai de aceea, ar trebui să îți propui să treci Cehia pe lista țărilor care merită vizitate.