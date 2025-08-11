Țara din Europa unde familiile cu doi sau mai mulți copii vor fi scutite de impozite. Ce alte condiții mai trebuie îndeplinite

O țară din Europa ar putea adopta o lege prin care familiile cu doi sau mai mulți copii vor fi scutite de impozite. Pentru a beneficia de această măsură, trebuie îndeplinite anumite condiții.

a prezentat două proiecte de lege suplimentare, care vor fi examinate de parlament. Una dintre ele presupune eliminarea impozitului pe venit pentru veniturile de până la 140.000 de zloți pe an (aproximativ 33.000 de euro) pentru părinții care au doi sau mai mulți copii.

Celălalt proiect de lege se concentrează pe protejarea fermierilor polonezi de importurile agricole, mai ales din Ucraina și America de Sud, dar și extinderea restricțiilor în legătură cu achiziționarea de terenuri agricole de către străini.

Aceasta a fost a treia inițiativă legislativă anunțată de Nawrocki în trei zile, potrivit . Proiectul privind reducerea impozitului pe venit pentru părinții cu doi sau mai mulți copii a fost prezentat vineri.

Cu toate că președintele are dreptul de a iniția legi, acestea trebuie să fie aprobate de parlament. Din moment ce Nawrocki este aliniat cu opoziție de dreapta, sunt șanse ca proiectele de lege propuse să nu obțină aprobare, întrucât coaliția de guvernare este liberală, având majoritatea.

Ce s-ar întâmpla cu veniturile familiilor

Potrivit propunerii fiscale, pragul veniturilor care rămân neimpozitate s-ar majora de la 30.000 de zloți (7.075 euro) la 140.000 de zloți (33.015 euro) pe an, în cazul familiilor unde numărul copiilor este de doi sau mai mulți.

Măsura ar fi aplicată fiecărui părinte. Astfel, pentru un cuplu, totalul veniturilor neimpozabile ar ajunge la 280.000 de zloți (peste 65.800 de euro). De altfel, măsura este disponibilă pentru părinții ai căror copii au vârsta de până la 18 ani. Poate fi aplicată și pentru cei care au până în 25 de ani, dacă urmează studii și nu câștigă bani.

“Trebuie găsite resurse financiare pentru familiile poloneze”, . Președintele a precizat că Polonia se confruntă cu o criză demografică. În 2024, numărul nașterilor din această țară a scăzut la un nou minim postbelic. Rata fertilității din țară se numără printre cele mai scăzute din lume.

“Scutirea de impozitul pe venit pentru părinții cu doi sau mai mulți copii nu este doar promisiunea mea, ci și obligația mea față de continuitatea existenței Poloniei și independența statului polonez”, a mai transmis președintele.