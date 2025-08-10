Țara din sud-estul Europei unde se mută cei mai mulți milionari. „Uitați de Elveția”

O schimbare istorică are loc în rândul celor mai bogați oameni din lume. Anul acesta, aproximativ 142.000 de milionari intenționează să se mute, lăsând în urmă luxul familiar al penthouse-urilor din Londra și al proprietăților din Franța, în favoarea unor oportunități mai mari și a stabilității financiare în străinătate, scrie revista Fortune.

Țara din sud-estul Europei preferată de milionarii lumii

În timp ce țări îndrăgite de multă vreme, continuă să atragă persoane înstărite, o țară mai puțin cunoscută din Europa de Sud-Est tocmai a fost desemnată centrul cu cea mai rapidă creștere a numărului de milionari din lume.

Situată între Marea Adriatică cu apele sale albastre și Alpii Dinarici falnici, Muntenegru a înregistrat o creștere de 124% a numărului de milionari pe teritoriul său în ultimul deceniu, potrivit Raportului Henley Private Wealth Migration Report 2025.

Și, deși populația sa în creștere de 2.800 de milionari este încă mică în comparație cu multe alte țări, națiunea balcanică a atras un val de interes datorită, în parte, fostului său program de investiții pentru obținerea cetățeniei ( ).

În general, Muntenegru rămâne deosebit de atractiv datorită proximității sale europene și flexibilității fiscale, potrivit lui Dominic Volek, șeful grupului de clienți privați al Henley & Partners. În plus, priveliștile sunt de neegalat.

„Regimul fiscal redus al Muntenegrului, cu impozite pe venit uniforme și fără impozite pe moșteniri sau donații, l-a făcut deosebit de atractiv pentru conservarea averii”, a declarat Volek pentru Fortune.

„Împreună cu litoralul său adriatic, ofertele imobiliare de lux și stilul de viață mediteranean atrăgător, țara a devenit o destinație preferată pentru investitorii motivați de stilul de viață.”

Marea migrație a milionarilor lumii

Anul viitor se preconizează că va aduce un număr și mai mare de milionari care își vor schimba țara de reședință — aproximativ 165.000 sunt așteptați să migreze către state mai prietenoase, potrivit raportului.

Instabilitatea geopolitică recentă, dificultățile macroeconomice și fragmentarea sociopolitică nu au făcut decât să accelereze dorința ultra-bogaților de a emigra, a spus Volek. Atât de mult încât unii indivizi au început să o numească „marea migrație a bogăției”.

„Pe măsură ce marile puteri devin din ce în ce mai direct implicate, investitorii globali iau din ce în ce mai mult în considerare riscul politic în deciziile privind domiciliul și portofoliul”, a spus Volek.

Emiratele Arabe Unite au reușit să atragă în special migranți cu o avere netă mare, deoarece țara este stabilă din punct de vedere politic și favorabilă afacerilor. Națiunea are, de asemenea, un program Golden Visa, care a ajutat-o să se remarce ca o destinație populară pentru cei bogați. De fapt, se preconizează că țara va atrage aproximativ 9.800 de milionari în acest an, cel mai mare număr dintre toate țările.

Milionarii părăsesc Europa Occidentală

În timp ce țări europene precum Muntenegru, Malta și Polonia înregistrează creșteri considerabile ale numărului de milionari, alte părți ale continentului se confruntă cu plecarea cetățenilor bogați. De fapt, anul acesta este pentru prima dată în ultimul deceniu când o țară europeană se află în fruntea clasamentului mondial al țărilor cu cel mai mare număr de milionari care pleacă, Marea Britanie ocupând primul loc în acest clasament.

Se estimează că aproximativ 16.500 de milionari vor părăsi Insulele Britanice în acest an, totalizând o valoare de aproximativ 91,8 miliarde de dolari. Acest lucru se traduce printr-o reducere de 9% a populației milionare din Marea Britanie în ultimul deceniu, în parte datorită consecințelor Brexitului, incertitudinii politice și modificărilor fiscale privind persoanele fără domiciliu.

„În ciuda acestui val de plecări, Marea Britanie rămâne o destinație dorită pentru persoanele cu venituri mari, în special pentru americanii dezamăgiți de actuala administrație Trump”, a scris Juerg Steffen, CEO al Henley & Partners, în legătură cu publicarea raportului. „Cu toate acestea, fără o cale de intrare viabilă, țara nu este în măsură să compenseze exodul, ceea ce duce la un dezechilibru crescând între averea care intră și cea care iese.”

Alte puteri europene, printre care Franța, Spania și Germania, prezintă, de asemenea, semne îngrijorătoare de migrație a averilor, a spus Volek. El a explicat că, între 2023 și 2024, a existat o creștere de 114% a cererilor de informații privind opțiuni alternative de rezidență și cetățenie în rândul milionarilor germani.

„Această tendință sugerează o erodare mai amplă a încrederii în rândul elitei bogate din Europa, cu potențiale consecințe pe termen lung pentru stabilitatea financiară și inovarea regională”, a spus Volek.