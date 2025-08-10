Țara din UE unde Guvernul introduce săptămâna de lucru de 4 zile, cu 13 ore pe zi. Măsura este una controversată

O țară din UE vrea să introducă săptămâna de lucru de 14 ore, cu 13 ore pe zi, iar măsura a fost deja intens criticată. Guvernul a explicat de ce s-ar putea adopta o astfel de decizie.

Ce țară din UE vrea să adopte săptămâna de lucru de 4 zile, cu 13 ore pe zi

În septembrie, are de gând să adopte un nou pachet legislativ, prin care angajaților li se va permite să lucreze 13 ore pe zi, dar patru zile pe săptămână.

Grecia este care a anunțat o astfel de modificare în legislație. Introducerea posibilității legale de a lucra 13 ore pe zi reprezintă o măsură controversată, dar care face parte dintr-un plan mai amplu de a compensa deficitul sever de personal calificat, potrivit publicației poloneze .

Țara se află într-un proces de redresare economică, iar acum se confruntă cu probleme în ocuparea multor locuri de muncă din domeniul turismului, un sector esențial pentru economia locală.

Cu mai puțin de un an în urmă, Grecia a legalizat săptămâna de lucru de șase zile. După adoptarea acestui proiect de lege, din Uniunea Europeană au apărut mai multe reacții negative.

Cu toate acestea, regula de bază prevede și în prezent 40 de ore pe săptămână. Prin adoptarea unui nou proiect de lege, se va putea flexibiliza timpul de lucru la nivel trimestrial. De exemplu, într-o săptămână se va putea munci mai mult, iar în alta mai puțin.

Angajații vor primi, pentru orele lucrate peste norma de 8 ore pe zi, un bonus de 40% la tariful orar. După ce noile prevederi vor intra în vigoare, vor fi permise maximum 150 de ore suplimentare pe an, echivalentul a 37 de zile de muncă a câte 13 ore.

Avertismentul sindicatelor din Grecia

Unii lideri de sindicate au lansat un avertisment în legătură cu această măsură. Aceștia au vorbit despre o “întoarcere la Evul Mediu”, referindu-se la drepturile muncitorilor.

Christos Goulas, unul dintre liderii sindicali, a explicat că un program de muncă 08:00 – 21:00 ar putea afecta serios sănătatea, dar și echilibrul dintre viața profesională și cea personală, notează .

Mai mult, Guvernul din Grecia a fost criticat că vrea să transforme grecii în “sclavi”. Introducerea zilei de muncă de 13 ore reprezintă un răspuns la criza profundă de forță de muncă calificată, cauzată de criza financiară din perioada 2010 – 2018. În această perioadă, sute de mii de tineri din Grecia au plecat din țară din cauza problemelor economice.

Guvernul speră ca, prin această măsură, să crească productivitatea fără să extindă formal săptămâna de lucru. Autoritățile mizează pe faptul că angajatorii îi vor plăti pe lucrători pentru orele suplimentare. La rândul lor, angajații ar putea fi dispuși să lucreze în plus pentru a primi mai mulți bani.