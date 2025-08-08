Țara europeană care a devenit prea bogată pentru binele ei. De ce rezervele uriașe de petrol și gaz reprezintă o mare problemă

Dispune de un fond suveran de investiții evaluat la peste 2 trilioane de dolari, dar această riscă să intre într-un declin. Se află în Europa, este mică și adorată de turiștii din lumea întreagă. Are profituri uriașe din petrol și gaze naturale.

Țara care riscă să intre într-un declin

Economiștii internaționali nu au deloc vești bune legat de o populație înfloritoare. Aceștia au dezvăluit care este, de fapt, națiunea ce poate ajunge într-un , cu toate că se bucură de câștiguri mari din petrol și gaze.

Are o suprafață mică și o lungă frontieră spre est cu Suedia. E un stat suveran și unitar, guvernat ca o monarhie. Mai exact, este vorba de Norvegia despre care se crede că este o putere financiară puternică datorită resurselor sale.

De asemenea, administrarea prudentă și conservatoare a noii sale averi a dus țara la dezvoltarea din prezent. În schimb, se vehiculează faptul că a devenit prea bogată pentru binele său. Acesta este motivul pentru care se vorbește despre o posibilă criză.

Potrivit , Norvegia dispune de un fond suveran de investiții care depășește valoarea de 2 trilioane de dolari. Concret, fiecare cetățean norvegian are aproximativ 340.000 de dolari. Din păcate, observatorii externi nu văd cu ochi buni acest succes.

De ce Norvegia stagnează la capitolul economic

Tot mai mulți analiști transmit faptul că Norvegia ar putea fi ținută pe loc din punct de vedere social, economic și chiar științific. În plus, în capitala Oslo apar îngrijorări în ceea ce privește averea colosală a națiunii care a dus la investiții publice nechibzuite.

S-ar putea ca acestea să nu fie, de fapt, protejate de plasa de siguranță a fondului. Mai mult decât atât, unii critici sunt de părere că fondul de investiții i-a făcut pe norvegieni să fie niște persoane comode și lipsite de motivație.

Ei sunt dispuși să tolereze deficite bugetare pentru că pensiile le sunt garantate. Totodată, specialiștii transmit că, de fapt, combinarea veniturilor uriașe din petrol și gaze cu o politică socială orientată spre egalitatea largă poate fi o amenințare la adresa sănătății economice pe termen lung.

Dificultățile cu care se confruntă Norvegia

Norvegia este țara care riscă să intre într-un declin economic din cauza dificultăților cu care se confruntă. Națiunea nu are suficienți experți care să ocupe locurile de muncă specializate. În această situație se află ingineria.

În schimb, pentru că politicienii mizează pe structurile salariale egalitare lucrătorii slab calificați primesc salarii relativ mari. Din păcate, acest lucru contribuie la creșterea costurilor produselor norvegiene de export.

De asemenea, populația își permite să ducă un stil de viață diferit față de alte locuri din Europa. Norvegienii merg la serviciu doar patru zile pe săptămână și lucrează numai patru ore pe zi. Existența lor se concentrează pe vacanțe la munte, ciclism sau timp de calitate petrecut cu copiii.

Toate acestea au fost scoase în evidență în cartea „Țara care a devenit prea bogată”, scrisă de autorul Martin Bech Holte. Scriitorul se numără printre cei care cred că Norvegia a devenit economic autosuficientă pentru că trăiește din averea sa, în loc să construiască noi surse de productivitate.

Performanțe slabe în Norvegia

Martin Bech Holte mai subliniază faptul că Norvegia se confruntă cu performanțe slabe la mai multe capitole în raport cu resursele care sunt investite în cetățeni. Pe lângă creșterea economică lentă, națiunea este cunoscută pentru numărul mare de concedii medicale acordare de doctori.

În medie, fiecare persoană își ia 27,5 zile de concediu medical anual. Datele arată că este cel mai ridicat nivel din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Așadar, aceasta este de patru ori mai mare decât media grupului.

În aceeași notă, se arată faptul că rezultatele elevilor la evaluările internaționale de științe, matematică și lectură sunt în scădere în ultimii 10 ani. În prezent, se află sub media OCDE, deși Guvernul investește aproape dublu față de media pe elev.

„Norvegia ar trebui să fie un magnet pentru oportunități și oameni. În schimb, este exact opusul. Nu mai există ambiție, iar asta este 100% din cauza fondului petrolier”, a spus scriitorul într-un interviu pentru Bloomberg, mai arată sursa citată.