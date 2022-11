Țara Galilor – Anglia, de la ora 21:00, în Grupa B la Campionatul Mondial 2022. Derby britanic în Qatar. Echipele de start

Anglia: Pickford (Everton) – Walker (Manchester City), Stones (Manchester City), Maguire (Manchester United), Shaw (Manchester United) – Henderson (Liverpool), Rice (West Ham), Bellingham (Dortmund) – Foden (Manchester City), Kane (Tottenham), Rashford (Manchester United). Rezerve: Pope, Ramsdale – Alexander-Arnold, Coady, Dier, Gallagher, Grealish, Maddison, Mount, Phillips, Saka, Sterling, Tripper, C. Wilson. Selecționer: Gareth Southgate.

Meciul Ţara Galilor – Anglia are loc marţi, 29 noiembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 3-a din Grupa B la turneul final al CM din Qatar. După primele două etape Anglia are patru puncte, victorie la scor cu Iran, 6-2 şi Galezii au remizat, 1-1, cu SUA

Țara Galilor – Anglia, în etapa a 3-a din Grupa B a Campionatul Mondial 2022

Ţara Galilor – Anglia este un derby britanic cu vechime de peste o sută de ani. La momentul actual, cu patru puncte, Anglia stă foarte bine şi pentru faptul că are un golaveraj excelent, de plus patru. Galezii .

ADVERTISEMENT

Unde se joacă meciul dintre Țara Galilor și Anglia

Confruntarea Ţara Galilor – Anglia se desfăşoară marţi, 29 noiembrie, de la ora 21:00 pe stadionul “Ahamd bin Ali” din oraşul Al Rayyan, în etapa a 3-a din Grupa B la turneul final al CM din Qatar. Este un stadion care poartă numele unui fost emir al Qatarului şi are o capacitate de 40.000 de locuri.

Pe acest stadion au fost disputate până acum partidele SUA – Ţara Galilor 1-1, Belgia – Canada 1-0, Ţara Galilor – Iran 0-2 şi Japonia – Costa Rica 0-1. Aşadar, Ţara Galilor este singura naţională prezentă în Qatar care şi-a jucat toate meciurile din grupă pe acelaşi stadion. Tot aici se va mai juca din grupe Belgia – Croaţia şi, pe 3 decembrie, optimea dintre locul 1 din Grupa C cu locul 2 din Grupa D.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV partida Țara Galilor – Anglia

Partida Țara Galilor – Anglia se joacă marți, 29 noiembrie, de la ora 21:00, şi va fi televizată în direct şi în exclusivitate pe postul TVR 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

O zi foarte frumoasă va fi în Qatar şi marţi, 29 noiembrie. În timp ce în Europa vremea se răceşte accentuat, în Qatar e vară continuă. Temperatura mai scade cu două grade, dar rămâne la graniţa celor 30 de grade. Pe stadioane această căldură este redusă la limita a 20 de grade, un real confort pentru jucători dar şi pentru fani.

ADVERTISEMENT

Tot ce trebuie să știi despre Țara Galilor – Anglia, de la Cupa Mondială 2022, dacă jucați la pariuri

Fiind vorba de un meci cu tradiţii foarte vechi, cu siguranţă va fi subiect de interes pentru pariori. Victoria Angliei ar fi o variantă de pariu, dar şi opţiunea golurilor poate fi luată în considerare. FANATIK prezintă cele mai importante informaţii înaintea partidei dintre Țara Galilor și Anglia

Ce absențe au Țara Galilor şi Anglia

Ţara Galilor are un singur absent, portarul Hennessey, eliminat în meciul cu Iran pentru un fault de o duritate extremă, comis în afara careului. În rest, selecţionerul Rob Page are tot lotul la dispoziţie. Gareth Bale este extrem de afectat după eşecul cu Iran şi presa din Cardiff a speculat pe ideea că el ar medita la retragerea din echipa naţională.

ADVERTISEMENT

La englezi există de asemenea un singur jucător out, White, care este bolnav. Gareth Southgate nu a fost deloc mulţumit de evoluţia echipei sale în meciul cu SUA, în special de compartimentul ofensiv, care a creat foarte puţin pericol la poarta yankeilor, mulţumindu-se cu un joc la mijlocul terenului.

ADVERTISEMENT

Slovenul Slavko Vincic este la al doilea meci arbitrat la turneul final din Qatar

Slovenul Slavko Vincic este cel care va conduce la centru derbyul interbritanic. Vincic a mai arbitrat la acest Mondial cea mai mare surpriză a competiţiei, victoria Arabiei Saudite în faţa Argentinei, meci în care au fost destule voci care au susţinut că a acordat cu multă uşurinţă un penalty Argentinei în prima repriză.

În cele trei participări anterioare la turneele majore, de CM şi EURO, Țara Galilor nu a părăsit niciodată competiția fără să câștige cel puțin un meci. Este însă foarte probabil ca acest lucru să se întâmple acum, pentru că totuşi este greu de crezut că “dragonii roşii” ar putea învinge naţionala Albionului.

Cote la pariuri

Casele de pariuri nu prea cred în varianta unei victorii sau măcar unui egal pentru galezi. Diferenţele de cote sunt semnificative în favoarea Angliei. Victoria Anglie are cotă de 1,50, iar una a galezilor ajunge la 7,50. Şi şansă dublă 1X are supercotă, 2,75, iar un gol marcat de Bale şi compania are 1,80.

Siguranţa bookmakerilor poate că este dată şi de statistica meciurilor directe de după Al Doilea Război Mondial, care înseamnă 14 victorii pentru Anglia şi un singur egal, în 1973, în preliminariile CM 1974. O dominare fără drept de apel din partea Angliei, care mai poate adăuga acum un nou succes.