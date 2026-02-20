Țara importantă din Europa în care va investi Cristiano Ronaldo. Portughezul are o avere astronomică

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo, starul celor de la Al Nassr și al naționalei Portugaliei, este de neoprit atunci când vine vorba de făcut bani. Fostul Balon de Aur are planuri ambițioase în zona afacerilor. Țara importantă din Europa, care i-a fost lui ”CR7” casă mulți ani, în care fotbalistul va investi sume importante.

Ce avere are Cristiano Ronaldo: a depășit miliardul

Anul 2025 a fost cel mai profitabil din cariera lui Cristiano Ronaldo. Starul portughez, care nu pare deloc decis să renunțe la fotbal, evoluând în prezent la Al Nassr, în Arabia Saudită, a devenit primul fotbalist miliardar. Iar sumele de bani colosale vor continua să vină pentru lusitan.

În primul rând, banii vin de la arabi. Deși a împlinit recent 41 de ani, . Strict în fotbal, CR7 nu are rival. Salariul său de bază în Arabia Saudită este estimat la aproximativ 208 milioane de euro. Așadar, ”doar” 4 milioane de euro pe săptămână.

Vom pune acum cap la cap salariul astronomic de la Al-Nassr, contractele de sponsorizare și alte venituri și vom vedea că Ronaldo figurează printre cei mai bine plătiți sportivi din lume. Per total, portughezul are venituri anuale totale ce trec de 250 milioane de euro. Astfel, Cristiano Ronaldo a ajuns să adune o avere netă estimată la aproximativ 1,4 miliarde de dolari, conform .

Cristiano Ronaldo, lovitură după lovitură în afaceri: țara din Europa unde portughezul își va dezvolta brandul

În ciuda faptului că a trecut de 40 de ani, Cristiano Ronaldo nu vorbește încă de momentul retragerii. Mai are contract până în 2027 cu saudiții de la Al Nassr. CR7 vorbește însă de planurile sale din zona afacerilor. Presa din Marea Britanie scrie că Cristiano Ronaldo vrea să își extindă afacerile în UK. Vrea să o facă în special în domeniul imobiliar/hospitality legat de brandul său CR7.

Jurnaliștii de la notează că Ronaldo are în plan să dezvolte lanțul său de hoteluri și baruri CR7 (în parteneriat cu lanțul portughez Pestana, lansat în 2016) în Marea Britanie. Firmele sale au aplicat deja pentru înregistrarea mărcii în insulă.

Lusitanul este conștient că zona are un potențial uriaș pentru el. În Manchester, jucătorul este încă foarte popular, mai ales după perioadele de succes petrecute la echipa de pe Old Trafford. Planul, așadar, este acela de a investi în hoteluri și baruri.

Care este portofoliul imobiliar al lui Ronaldo în acest moment

Cristiano Ronaldo nu este deloc străin în această zonă a investițiilor în imobiliare. Miliardarul portughez deține deja un portofoliu imobiliar impresionant. Acesta ar avea o valoare de peste 100 de milioane de euro.

(o mega-vilă de 30 milioane de lire în Cascais, planificată ca loc de retragere), în Dubai, în Arabia Saudită, în Spania sau în Italia. A deținut case și în UK.