Sport

Țara importantă din Europa în care va investi Cristiano Ronaldo. Portughezul are o avere astronomică

Cristiano Ronaldo a trecut de borna 1 miliard de euro ca avere, însă nu vrea să se oprească aici. Care este țara importantă din Europa unde portughezul va investi în zona afacerilor.
Adrian Baciu
20.02.2026 | 21:45
Tara importanta din Europa in care va investi Cristiano Ronaldo Portughezul are o avere astronomica
Care este țara din Europa în care Cristiano Ronaldo își extinde afacerile. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo, starul celor de la Al Nassr și al naționalei Portugaliei, este de neoprit atunci când vine vorba de făcut bani. Fostul Balon de Aur are planuri ambițioase în zona afacerilor. Țara importantă din Europa, care i-a fost lui ”CR7” casă mulți ani, în care fotbalistul va investi sume importante.

Ce avere are Cristiano Ronaldo: a depășit miliardul

Anul 2025 a fost cel mai profitabil din cariera lui Cristiano Ronaldo. Starul portughez, care nu pare deloc decis să renunțe la fotbal, evoluând în prezent la Al Nassr, în Arabia Saudită, a devenit primul fotbalist miliardar. Iar sumele de bani colosale vor continua să vină pentru lusitan.

ADVERTISEMENT

În primul rând, banii vin de la arabi. Deși a împlinit recent 41 de ani, Ronaldo continuă să fie unul dintre cei mai bine plătiți sportivi din lume. Strict în fotbal, CR7 nu are rival. Salariul său de bază în Arabia Saudită este estimat la aproximativ 208 milioane de euro. Așadar, ”doar” 4 milioane de euro pe săptămână.

Vom pune acum cap la cap salariul astronomic de la Al-Nassr, contractele de sponsorizare și alte venituri și vom vedea că Ronaldo figurează printre cei mai bine plătiți sportivi din lume. Per total, portughezul are venituri anuale totale ce trec de 250 milioane de euro. Astfel, Cristiano Ronaldo a ajuns să adune o avere netă estimată la aproximativ 1,4 miliarde de dolari, conform Bloomberg.

ADVERTISEMENT
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio: agentul de modelling...
Digi24.ro
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio: agentul de modelling al Melaniei

Cristiano Ronaldo, lovitură după lovitură în afaceri: țara din Europa unde portughezul își va dezvolta brandul

În ciuda faptului că a trecut de 40 de ani, Cristiano Ronaldo nu vorbește încă de momentul retragerii. Mai are contract până în 2027 cu saudiții de la Al Nassr. CR7 vorbește însă de planurile sale din zona afacerilor. Presa din Marea Britanie scrie că Cristiano Ronaldo vrea să își extindă afacerile în UK. Vrea să o facă în special în domeniul imobiliar/hospitality legat de brandul său CR7.

ADVERTISEMENT
A participat la Consiliul Păcii și poate primi
Digisport.ro
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!

Jurnaliștii de la Mirror notează că Ronaldo are în plan să dezvolte lanțul său de hoteluri și baruri CR7 (în parteneriat cu lanțul portughez Pestana, lansat în 2016) în Marea Britanie. Firmele sale au aplicat deja pentru înregistrarea mărcii în insulă.

Lusitanul este conștient că zona are un potențial uriaș pentru el. În Manchester, jucătorul este încă foarte popular, mai ales după perioadele de succes petrecute la echipa de pe Old Trafford. Planul, așadar, este acela de a investi în hoteluri și baruri.

ADVERTISEMENT

Care este portofoliul imobiliar al lui Ronaldo în acest moment

Cristiano Ronaldo nu este deloc străin în această zonă a investițiilor în imobiliare. Miliardarul portughez deține deja un portofoliu imobiliar impresionant. Acesta ar avea o valoare de peste 100 de milioane de euro.

Ronaldo are pe numele său proprietăți în Portugalia (o mega-vilă de 30 milioane de lire în Cascais, planificată ca loc de retragere), în Dubai, în Arabia Saudită, în Spania sau în Italia. A deținut case și în UK.

Adrian Mutu, reacţie în forţă după scandalurile de arbitraj: „Avem cea mai proastă...
Fanatik
Adrian Mutu, reacţie în forţă după scandalurile de arbitraj: „Avem cea mai proastă tehnologie VAR? Prestaţii ca a lui Radu Petrescu nu trebuie să existe în fotbal” 
SuperLiga, live blog etapa 28. FC Botoșani – U Cluj 1-3. Duel tare...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 28. FC Botoșani – U Cluj 1-3. Duel tare pentru locurile de play-off. Spectacol la Botoșani
Gol suspect de ofsaid marcat de U Cluj la Botoșani. Meciul a fost...
Fanatik
Gol suspect de ofsaid marcat de U Cluj la Botoșani. Meciul a fost întrerupt mai multe minute
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Neluțu Varga, la adresa lui Cristi Balaj: 'Băi, unde p**a mea te bagi...
iamsport.ro
Neluțu Varga, la adresa lui Cristi Balaj: 'Băi, unde p**a mea te bagi fără să știi ceva?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!