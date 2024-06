Țara în care a nins în luna iunie. Localnicii sunt șocați. Ce explicație au specialiștii

Pare greu de crezut, dar chiar pe timp de vară a început să ningă într-o țară. Fulgi de zăpadă au căzut din cer și au transformat un peisaj verde într-unul alb, de parcă iarna și-a intrat din nou în drepturi, mai devreme decât ar fi trebuit, însă.

În ce țară a nins în luna iunie

Oamenii din zonă sunt șocați de situație, căci . Imagini cu ninsoarea au fost postate pe rețelele de socializare și au devenit virale. Mulți internauți nu-și pot explica fenomenul destul de straniu.

Totul s-a produs într-o țară asiatică, mai exact din Asia Centrală, care are peste 3 milioane de locuitori. Este vorba despre Mongolia, o zonă cu climă continentală, unde temperaturile ar fi trebuit să indice grade cu plus, nicidecum cu minus.

Ninsorea s-a extins până în capitală, Ulan Bator și i-a luat pe nepregătite pe mongolezi. Mai întâi, a plouat torențial. De joi, 18 iunie, au început ploile abundente și încet, încet s-au transformat în ninsoare. Zapada a acoperit casele oamenilor, străzile și tot ce era verde, ca de vară.

Veștile nu sunt bune pentru zilele următoare

Reprezentanții Agenției Naționale pentru Managementul Situațiilor de Urgență le transmit localnicilor să fie precauți în această perioadă, căci . Cu toții sunt avertizați să nu se aventureze prin zone cu acces greu sau pe străzi, fiindcă i-ar putea prinde ninsoarea.

Este destul de ciudat ce se întâmplă în Mongolia, însă specialiștii spun că totul este un efect al ploilor abundente și reci. În cea mai mare parte a unui an, vara începe chiar din mai în Mongolia, nu din iunie, ca în România, și durează până în septembrie.

”Mongolia in cea mai mare parte a teritoriului are o clima temperat continentala aspra, cu veri scurte si blande, care dureaza din luna mai pana in septembrie. Iernile sunt lungi si uneori temperaturile pot sa scada in jurul a -50°C. Temperaturile medii oscileaza destul de mult, de la temperaturi de circa -26° C in ianuarie pana la temperaturi de 16° C in luna iulie.

Mongolia este cunoscuta pentru zilele sale senine, insorite, in medie circa 240 pe an. Precipitatiile sunt variabile, adesea cu ploi torentiale ce apar brusc provocand deseori inundatii; cantitatea anuala de precipitatii difera de la circa 460 mm in munti, la circa 100 mm in Desertul Gobi.

Temperaturile extreme cunoscute sunt de -55° C la Lacul Uvs, +45° C in Desertul Gobi si +33° C in capitala; oscilatiile lunare pot fi chiar de 45° C. In mod frecvent din luna noiembrie si pana in martie, in cea mai mare parte a tarii temperaturile pot fi sub 0° C”, potrivit agenției de turism