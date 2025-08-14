News

Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele

Un raport ONU relevă că există o ţară în care minorii ajung în celule în locul părinților, iar deținuții sunt torturați cu o cruzime extremă.
Daniel Spătaru
14.08.2025 | 17:29
Organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului atrag atenţia cu prive la acte de tortură asupra minorilor Foto: colaj Fanatik

Armata din Myanmar închide copii în vârstă de doar doi ani în locul părinților care se opun juntei militare, iar în închisori se aplică tortură sistematică, după cum avertizează investigatori ai Națiunilor Unite într-un nou raport îngrijorător. Mecanismul Independent de Investigare pentru Myanmar (IIMM) subliniază că, la mai bine de patru ani după lovitura de stat militară, frecvența și brutalitatea crimelor din țară continuă să crească.

Morţi în închisoare, după ce au fost torturaţi

IIMM, organism înființat pentru a documenta abuzurile și a împărtăși probele cu instanțele de judecată, a colectat mărturii care indică faptul că au fost reținuți copii cu vârste cuprinse între doi și 17 ani. Atunci când armata și poliția nu au putut găsi și aresta părinții asociați cu mișcările care se opun juntei militare, le-au luat în loc copiii. Raportul menționează că unii dintre acești copii au fost supuși torturii, abuzurilor, precum și violențelor sexuale.

De la lovitura de stat militară din februarie 2021, armata a efectuat arestări în masă și a reținut aproape 30.000 de persoane, între care oponenți politici, jurnaliști și activiști. Potrivit Asociației locale pentru Asistența Deținuților Politici, toți sunt acuzați că au opus rezistență conducerii juntei. Anchetatorii au adunat dovezi ale torturii sistematice din penitenciare, iar metodele torţionarilor includ bătăi, șocuri electrice, sufocare, smulgerea unghiilor cu cleștele și diverse forme de violență sexuală, cum ar fi violul în grup, torturi care în unele cazuri a dus la moartea victimelor.

Lipsa banilor riscă să-i scape pe torţionari de pedeapsă

Raportul adaugă că s-au înregistrat progrese în identificarea unor membri și unități ale forțelor de securitate implicate în „operațiuni” desfășurate în centrele de detenție, inclusiv a autorilor direcți ai crimelor și a comandanților de rang înalt. De asemenea, au fost colectate probe privind identitatea unor persoane din forțele de securitate și din grupările armate de opoziție care au efectuat execuții în masă. „Este foarte important ca autorii să știe că cineva îi urmărește, că cineva adună dovezi”, spune Nicholas Koumjian, șeful IIMM, el el catalogând „din ce în ce mai violent” conflictul din Myanmar.

Raportul IIMM, care acoperă perioada iulie 2024 – iunie 2025, avertizează că o criză financiară fără precedent amenință capacitatea anchetatorilor de a colecta și analiza probe. Constrângerile financiare au afectat deja deplasările, instruirea și achiziționarea de software necesar. De asemenea, a fost anunțată o reducere cu 20% a numărului de angajați pentru anul viitor. „Aceste presiuni financiare amenință capacitatea IIMM de a-și continua activitatea”, se arată în raport.

Junta militară îi acuză pe opozanţi de terorism

Aceste probleme fac parte din măsurile de austeritate din cadrul ONU, care se confruntă cu dificultăți financiare, deoarece statele membre nu își plătesc taxele anuale la timp sau integral. IIMM este finanțat din bugetul ONU și din donații, dar două granturi financiare americane au fost anulate în acest an sub administrația Trump, dar unul dintre ele a fost reînnoit între timp.

Junta militară aflată la putere în Myanmar nu a răspuns celor peste 20 de solicitări pe care i le-a adresat IIMM, însă anterior, în alte contexte, a negat acest gen de acuzații, susținând că „operațiunile sale sunt un răspuns la teroriștii care provoacă tulburări”.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
