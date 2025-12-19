Țara în care David Popovici se simte acasă. Spune că n-ar pleca niciodată în altă parte

ADVERTISEMENT

David Popovici adoră să călătorească în diferite destinații de vacanță. A vizitat Singapore, dar și multe regiuni spectaculoase de pe teritoriul românesc. Într-un interviu acordat recent, a dezvăluit care este țara care e acasă pentru el.

Unde simte David Popovici că este ”acasă”

A făcut furori cu o plimbare în noua sa mașină, pe Transfăgărășan, dar a văzut și alte locuri. În vara lui 2024 a fost surprins pe Valea Doftanei, la Lacul Paltinu. După Campionatele Mondiale din Singapore a ales o altă destinație.

S-a bucurat de vremea frumoasă și temperaturile ridicate pentru a face skydiving. Această experință din Singapore a fost petrecută alături de partenera sa de viață, Taisia. Recent, a dezvăluit locul unde se simte cel mai bine.

Numește acasă un spațiu care îi aduce bucurie și liniște interioară. Campionul mondial iubește România și nu se vede stabilit în altă parte a globului. Consideră că rădăcinile sunt extrem de importante și de aceea nu le ignoră.

„Îmi place să descopăr locuri și culturi noi. În vacanțe îmi place să mă relaxez în locuri cu mult soare și ape azurii. România e acasă, aici îmi sunt rădăcinile și toți oamenii dragi.

Dar, să fiu sincer, răspunsul este că nu știu dacă aș vrea să locuiesc altundeva”, a spus David Popovici, pentru . Tot pentru această revistă înotătorul de 21 de ani a dezvăluit care este , Georgeta și Mihai.

Unde preferă David Popovici să plece în vacanță

„Oriunde e apă și liniște”, a subliniat David Popovici, legat de destinația pe care o adoră pentru relaxare. „Poate un lac de munte, poate o plajă mai retrasă”, a completat sportivul român, mai arată sursa menționată.

De asemenea, , supranumit „Rechinul”, preferă locurile unde poate să se bucure în tihnă de frumusețea naturii. În altă ordine de idei, sportivul a menționat că a avut momente în care presiunea mediatică a fost apăsătoare.

Recunoaște că nu i-a fost ușor să depășească această perioadă, dar în cele din urmă a învățat o lecție valoroasă. David Popovici a realizat că are o singură viață și că timpul său este mult prea prețios pentru a lăsa părerile celorlalți să-l afecteze.