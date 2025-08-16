Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi

Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB sunt două autoturisme care nu lipsesc de pe străzi. Care este, de fapt, în care poliția deține aceste vehicule cu mulți cai putere sub capotă. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzile din această regiune.

Care e țara unde poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB

O națiune din Europa este cunoscută pentru flota de mașini impresionante pe care o are în poliție. Oamenii legii din această regiune dețin Porsche 911 Carrera și 488 GTB, dar și alte vehicule super-rapide.

Flora de mașini mai include un BMW i8 și un Ford Mustang V8. Potrivit , aceste autoturisme sport aparțin poliției din Portugalia, colecția fiind una care trezește invidie în rândul tuturor pasionaților de mașini.

Toate aceste vehicule au fost confiscate de-a lungul anilor, în urma unor anchete privind traficul de droguri. În această situație se află și cea mai recentă achiziție a poliției portugheze. Concret, este vorba de un Ferrari 488 GTB.

Mașina valorează aproximativ 260.000 de euro la mâna a doua. Are un motor V8 biturbo de 3,9 litri, capabil să accelereze de la o la 100 km / h în numai 3 secunde. În plus, atinge 200 km/h în 8,3 secunde, cu o viteză maximă de 330 km/h.

Presa locală a dezvăluit faptul că a fost deja predată Poliției de Securitate Publică Portugheze (PSP) de către guvern, în urma unui proces legal. În ciuda statisticilor sale impresionante, Ferrari-ul nu va fi folosit pentru a urmări șoferii pe autostradă.

Ce scopuri au Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB

Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB sunt doar o mică parte dintre mașinile super-rapide folosite de poliția din Portugalia. Legea din această țară nu le permite polițiștilor să le utilizeze pentru urmăriri de mare viteză.

Vehiculele de lux au alte scopuri, printre care se numără misiunile neconvenționale. Aceste autoturisme sunt destinate transporturilor urgente de organe umane. În plus, sunt folosite pentru acțiunile de conștientizare, cum ar fi paradele.

De asemenea, mașinile pot fi remarcate la demonstrațiile de siguranță rutieră. Mai mult decât atât, poliția din Portugalia le folosește pentru escortarea oficialilor și VIP-urilor în cadrul evenimentelor majore.

Cum folosește Cehia un Ferrari confiscat

În altă ordine de idei, în Cehia, oamenii legii au o altă abordare. Un Ferrari 458 Italia, cu doar 2.000 de kiloemtri la bord, a fost confiscat de poliție în urmă cu ceva vreme. Bolidul a stat 10 ani într-un garaj înainte de a ajunge în posesia statului.

A avut nevoie de mai multe reparații pentru a fi „pus pe roți”. Statul a plătit peste 12.000 de euro pentru intervențiile suferite într-un service auto, însă autoritățile sunt de părere că toate schimbările suferite au fost necesare.

Ulterior, mașina a fost echipată pentru a fi folosită pentru oprirea curselor ilegale de pe șosele. Vehiculul super-rapid este ideal pentru urmărirea mașinilor furate din această țară pentru că atinge viteze de peste 320 km/h.

Poliția din Portugalia, flotă de vehicule super-rapide

Ferrari 488 GTB nu este singurul vehicul super-rapid care face parte din flota poliției din Portugalia. Polițiștii mai au la dispoziție și un Subaru Impreza, majoritatea mașinilor fiind confiscate în cazuri de fraudă, import ilegal și trafic de droguri.

În ultimii ani Garda Națională Republicană (GNR) a integrat 24 de vehicule de înaltă performanță în gama sa. Printre acestea se mai numără un Nissan GT-R și mai multe modele Porsche, precum 911 Carrera Cabrio, Panamera și Taycan.

În momentul de față, alocarea acestor mașini este gestionată de Oficiul de Administrare a Activelor (GAB). Entitatea este responsabilă de conservarea și eliminarea activelor confiscate în cazuri penale, inclusiv vehicule, proprietăți și bani.

Scopul principal al instituției este de a preveni pierderea sau devalorizarea acestor active. În aceeași notă, autoritățile anunță că bunurile confiscate de către stat pot fi vândute, distruse sau date în folosință publică.