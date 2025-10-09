Țara în care s-a născut Kevin Ciubotaru, cea mai mare surpriză a lui Mircea Lucescu de la națională. Nu e România

Kevin Ciubotaru, , este un jucător care promite multe. Iată care este țara în care s-a născut, de fapt, tânărul în vârstă de 21 de ani. Nu este vorba de România.

ADVERTISEMENT

În ce țară s-a născut Kevin Ciubotaru

Fotbalistul profesionist care joacă în poziția de fundaș stânga la Hermannstadt, Kevin Ciubotaru, este un nume pe care pariază Mircea Lucescu pentru naționala României. A fost convocat pentru meciurile cu Moldova și Austria, deși are doar 13 meciuri în Superliga.

Cu toate acestea, fanii abia așteaptă să vadă cum se descurcă în teren. În plus, pasionații de fotbal vor să afle cât mai multe informații despre sportivul în vârstă de 21 de ani. Puțini știu că locul în care a venit pe lume nu are legătură cu țara noastră.

ADVERTISEMENT

Sportivul este născut în străinătate, într-o destinație luată cu asalt de turiștii de pretutindeni. Mai exact, țara în care a venit pe lume este Italia, în timp ce orașul natal este Roma. Părinții săi sunt de naționalitate română.

„Eu sunt născut la Roma, iar fotbalul l-am început la 8 ani, la Ciampino. De atunci mi-am dorit să ajung departe. Ne-am mutat în România acum pentru că am văzut că era o şansă bună ca să fac pasul spre naţionala mare.

ADVERTISEMENT

Eu spun că a fost o alegere foarte bună ca să pot să cresc ca jucător. Suporterii să mă vadă ca un jucător care îşi doreşte să ajungă la cel mai înalt nivel. Pentru că se poate ajunge oriunde cu muncă şi perseverenţă”, a spus Kevin Ciubotaru, relatează .

ADVERTISEMENT

Cum a primit vestea convocării la echipa națională

Kevin Ciubotaru este încântat de faptul că a fost convocat la echipa națională. Fotbalistul a dezvăluit că a primit vestea de la antrenorul Marius Măldărăşanu, urmând să joace pentru România la meciurile amicale cu Moldova și Austria.

Prima partidă, cea cu Moldova, se va disputa în cursul zilei de joi, 9 octombrie 2025. Meciul se desfășoară pe Arena Națională, începând cu ora 21:00. În schimb, cel cu Austria este programat duminică, 12 octombrie 2025, de la ora 21:45.

ADVERTISEMENT

„E o mare bucurie pentru că de mic am avut visul de a ajunge la echipa naţională de seniori. E o mândrie pentru mine şi familia mea. Cei din familie poate se bucură şi mai mult decât mine.

Eu poate încă nu realizez ce mi se întâmplă. Dar încerc să fructific această ocazie care mi s-a dat. E o experienţă de care vreau să mă bucur cât mai mult. O să dau tot ce pot la antrenamente şi chiar la meci, dacă domnul Lucescu îmi va da minute.

Trebuie să învăţ cât mai multe de la domnul Lucescu şi de la ceilalţi jucători. Am vorbit cu Ianis Hagi când eram şi eu la Rangers. Ne-am şi antrenat o perioadă atunci, a fost o mare bucurie.

Iar acum mă bucur şi mai mult că sunt cu el împreună la lotul mare”, a mai spus Kevin Ciubotaru, mai arată sursa menționată anterior. Fotbalistul va juca pentru echipa națională alături de jucători de renume.

Cine este Kevin Ciubotaru

Kevin Ciubotaru are doar un meci pentru , dar cu toate acestea a făcut o impresie bună. Mircea Lucescu a fost impresionat de prestațiile lui din Superliga. Gigi Becali are la rândul său cuvinte de laudă la adresa acestuia.

A reușit să-l uimească pe latifundiarul din Pipera după un assist. Patronul de la FCSB, Gigi Becali, l-a luat în vizor după meciul câștigat de sibieni în Giulești cu 2-1. Tânărul fotbalist este la primul sezon ca om important în Liga 1.

A ajuns la Hermannstadt în ianuarie 2024, după ce a fost transferat de la Rangers. În stagiunea 2023-2024, sportivul născut în Italia a jucat numai în 3 meciuri. În septembrie 2024, Kevin Ciubotaru a fost împrumutat la Unirea Ungheni, unde a prins 14 meciuri în Liga 2.

Ulterior, în vara lui 2025 a revenit la Hermannstadt, unde a jucat 10 meciuri în Superliga. Fotbalistul a mai fost legitimat la Ciampino, Rapid Viena și Austria XIII. De asemenea, a jucat pentru Admira Youth, TWL Elektra, Parma, Kinetic Academy și Rangers.

În planul personal, Kevin Ciubotaru are o relație sentimentală cu o tânără pe nume Andreea Popovici. Legătura amoroasă pare să fie una veche și solidă, având în vedere că cei doi au multe imagini împreună pe social media.

Kevin Ciubotaru, despre Ianis Hagi

Kevin Ciubotaru a fost coleg cu Ianis Hagi la Rangers. Fotbalistul a povestit la un moment dat că a acceptat această provocare în perioada în care scoțienii căutau un stoper. Clubul a primit la acea vreme mai mult clipuri video de la Kinetic cu unul dintre colegii săi.

Cu toate acestea, datorită unei întâmplări fericite a fost remarcat chiar jucătorul de 21 de ani. Atunci avea doar 17 ani, precizând că a fost șocat când a primit invitația de a zbura către Glasgow. Clubul i-a cumpărat biletul de avion.

„Am cunoscut un club extraordinar, cu o bază de pregătire superbă, condiții ireproșabile și o atenție specială dedicată propriei Academii. Am apucat să ne cunoaștem. Ne-am întâlnit o dată în complexul de pregătire.

Se grăbea la antrenament, am vorbit puțin. E un băiat foarte umil, de-abia aștept să mă antrenez și să joc alături de el”, a declarat Kevin Ciubotaru despre Ianis Hagi, conform .

Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru echipa națională

Mircea Lucescu mizează pe Kevin Ciubotaru pentru echipa națională. Selecționerul naționalei României are încă o surpriză pe lângă fundașul stânga de la Hermannstadt, punându-și încrederea și în Lisav Naif Eissat.

Jucătorul de 20 de ani are dublă cetățenie: română și israeliană. Campioana FCSB trimite la lot 5 fotbaliști importanți: Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Florin Tănase, David Miculescu și Daniel Bîrligea.

De la Rapid și Dinamo vin câte doi jucători. Raul Opruț și Cătălin Cîrjan fac parte din tabăra „câinilor”, în timp ce Cristi Manea și Alex Dobre sunt rapidiști. Portarii pentru meciul România – Moldova sunt Ionuț Radu, Ștefan Târnoveanu și Răzvan Sava.

În plus, fundașii sunt: Andrei Rațiu, Cristian Manea, Andrei Burcă, Virgil Ghiță, Bogdan Racovițan, Mihai Popescu, Lisav Eissat, Alexandru Chipciu, Raul Opruț și Kevin Ciubotaru. Atacanții sunt: Louis Munteanu, Daniel Bîrligea și David Miculescu.

Mai mult, mijlocașii pentru echipa națională sunt: Marius Marin, Vladimir Screciu, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Dennis Man, Olimpiu Moruțan, Ianis Hagi, Cătălin Cîrjan, Ștefan Baiaram, Valentin Mihăilă și Alexandru Dobre.