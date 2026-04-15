Țara în care s-au furat 700.000 de euro într-un an și jumătate cu o stație de taxare falsă. E locul în care Adi Mutu n-a putut să iasă din hotel pentru că afară erau lei

Situație halucinantă într-una din țările în care a jucat Adrian Mutu (47 de ani). Câțiva bărbați au găsit o metodă ingenioasă se a se îmbogăți ilegal. Aceștia au montat o stație de taxare falsă pe autostradă și au încasat 700.000 de euro într-un an și jumătate.

Stație de taxare falsă în țara în care a jucat Adrian Mutu

Adrian Mutu a agățat ghetele în cui în vara lui 2016, ASA Tg. Mureș fiind ultima sa echipă din carieră. Până să ajungă la gruparea de pe „Trans-Sil”, fostul atacant a avut o experiență exotică în India, la Pune City, pentru care a jucat timp de 6 luni. La mai bine de un deceniu distanță de la aventura lui Mutu, pe internet s-a viralizat o știre halucinantă

Timp de un an și jumătate, în statul Gujarat a funcționat o stație de taxare falsă. Călătorii din districtul Morbi, de-a lungul autostrăzii naționale Bamanbore-Kutch din vestul țării, plăteau taxe cetățenilor privați, crezând că achită taxele către stat. Potrivit , infractorii au organizat stația ilegală de taxare folosind bariere și indicatoare mobile pentru a face ca structura să pară legală și reală.

Escrocii cereau bani sub pretextul unei cauze nobile

Escrocii s-au folosit de terenul unei foste fabrici de ceramică abandonate, Compania de Ceramică Casa Albă. Bărbații au reușit să devieze traficul de pe autostradă și au montat o cabină de taxare oficială la câțiva kilometri distanță, începând astfel să încaseze bani. Ca să îi convingă pe șoferi să folosească altă rută, infractorii au inventat și o reducere. Taxa falsă era la jumătate din prețul celei oficiale. În plus, escrocii au fost și mai inventivi și au răspândit zvonul că banii vor fi folosiți pentru a construi temple în satul din apropiere.

Șoferii de camion și cei de ocazie, care treceau prin zonă, nu doar că credeau că economisesc bani, dar și că fac o faptă bună aducând o ofrandă zeităților. Cum ulciorul nu merge de multe ori la apă, escrocii au fost arestați. După gratii au ajuns atât proprietarii terenurilor implicate, cât şi cei care administrau staţia de taxare fictivă. Arestările au fost efectuate în 2023, după o anchetă a polițiștilor indieni care a durat un an și jumătate.

Adrian Mutu, destăinuiri incredibile

Adrian Mutu a jucat în India, la Pune City, din iulie 2015 până în ianuarie 2016. „Briliantul” a semnat cu formația asiatică din postura de jucător liber, după despărțirea de Petrolul Ploiești. El a evoluat doar 10 meciuri pentru indieni, perioadă în care a reușit să marcheze 4 goluri și să ofere 1 assist. Pentru fostul golgheter din Serie A, experiența a fost una exotică, dar și terifiantă

„Noi jucam pe stadioane imense! În afară de căldura aia și de umiditatea sufocantă… n-am văzut în viața mea așa ceva! Veneau 60 – 70.000 de oameni, cam așa jucam. Ideea e că toți țipau și când ataca o echipă și când ataca cealaltă, pentru că nu știai care-s fanii, nu aveau fani! Ei se bucurau de fotbal și de fiecare dată când era o ocazie țipau! Era foarte mișto, era un spectacol total, nu auzeai nimic, sunau cu trompetele alea… deci era un zgomot infernal!

Gândește-te că erau 4 benzi și trebuia normal să fie 4 mașini în linie și câte una în spate… la ei erau 12! Se băgau peste tot, claxonau încontinuu și în afară de toate mașinile astea care erau puhoi, nici un respect între conducătorii auto, mai erau și tuk-tuk-urile alea, bicicletele alea acoperite, mai claxonau și ăia…

Am plecat prin hotel și am zis să ies… și am văzut niște ‘security’ în față și mi-au zis: ‘Stop, nu ieșiți! De ce să nu ieșim, zic? Păi mai vin lei plimbându-se, anul trecut au intrat și în hotel…’ Zic: ‘mă ăsta ne ia la mișto, hai să ne ducem la recepție!’ Am întrebat eu: ‘E vreo problemă, putem ieși? Nu nu, chiar s-a întâmplat, e posibil să intre prin hotel că nu-i vezi…’ Și am zis ‘bine, mulțumesc!’”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate pentru FANATIK.