Țara în care se află cele mai multe Statui ale Libertății. Sunt copii la scară mai mică ale celei din SUA

Care este țara importantă de pe planetă unde întâlnim cele mai multe Statui ale Libertății. Vorbim de a 9-a putere economică din lume și cea mai mare din America Latină.

are o istorie îndelungată, de aproape un secol și jumătate. Construcția a fost sculptată între anii 1875 și 1884 de către sculptorul francez Frederic-Auguste Bartholdi.

Din 1886, statuia apare în portul ”Liberty Island” din metropola New York. Amplasată chiar la intrarea portului de pe insulă, aceasta are menirea de a transmite călătorilor sosiți salutul de bun venit pe pământul american.

”Originalul” Statuii Libertății este în SUA, însă copii mai mult sau mai puțin reușite, făcute la scară mai mică, întâlnim în aproape toată lumea, din Franța în Taiwan și din România în Japonia.

Cele mai multe Statui ale Libertății, în afară de SUA, se întâlnesc la circa 8000 de km distanță de New York, în Brazilia. În metropola de peste 6 milioane de locuitori, Rio de Janeiro, găsim o copie fidelă a acestei sculpturi. Interesant este că ea a fost realizată de același Frederic-Auguste Bartholdi.

În 1899, Bartholdi a primit sarcina de la Jose Paranhos, baronul de Rio Branco, să realizeze o replică pentru a sărbători cea de-a 10-a aniversare a Republicii Brazilia. Până în 1940, statuia a fost proprietatea familiei Paranhos. Din 1940, statuia a fost transferată în administrarea statului Guanabara. Pe 20 ianuarie 1964, Carlos Lacerda, guvernatorul statului Guanabara, a amplasat statuia în Piața Miami, Bangu.

Statui ale Libertății în alte 5 orașe braziliene

O altă replică din metal turnat a statuii, la scară mică, poate fi găsită azi în Maceió, capitala statului Alagoas, în nord-estul Braziliei. Ea se află în fața unei clădiri construite în 1869 ca sediu al Conselho Provincial (Consiliul Provincial) și care astăzi este Museu da Imagem e do Som de Alagoas (Muzeul de Imagine și Sunet din Alagoas).

De asemenea, City Center, un centru comercial construit în 1999 în Barra da Tijuca, în statul Rio de Janeiro.

Lanțul de magazine universale Havan are replici în multe dintre magazinele sale. Cea mai mare dintre acestea, înaltă de 57 de metri, se află în zona Barra Velha, în statul Santa Catarina.

Mai există o altă replică mare a Statuii Libertății în parcarea unui magazin universal Havan la periferia orașului Curitiba, în statul Paraná, deschisă în 2000. O altă replică mică a statuii se află și în Belém, în fața magazinului Belém Importados, lângă portul orașului.

Istoria Statuii Libertății, un ”cadou” primit de SUA din partea Franței

Fiind printre cele mai faimoase construcții de pe Mapamond, Statuia Libertății din SUA are o istorie cunoscută de publicul larg. Ea reprezintă un cadou al Franței făcut Statelor Unite ale Americii cu ocazia aniversării a 110 de ani de la câștigarea independenței Statelor Unite. A fost inaugurată de președintele Grover Cleveland, la 28 octombrie 1886.

Construcția statuii a început la Paris, în anul 1875. Proiectarea, realizarea mulajelor din ghips, au fost operațiuni extrem de migăloase. Construcţia a fost finalizată după nu mai puţin de nouă ani, fiind predată oficial la 4 iulie 1884.

Imensa construcție avea să fie transportată peste ocean de fregata Isere. A intrat în nu mai puţin de 214 lăzi şi 350 de componente. Anterior, înainte ca statuia să ajungă în America, autorul ei s-a deplasat personal peste ocean pentru a discuta cu preşedintele Ulysses S. Grant despre locul unde urma să fie amplasată. A fost aleasă o mică insulă în portul din New York City, denumită astăzi Liberty.

Statuia o reprezintă pe Libertas, zeiţa romană a libertăţii. Ea are în mâna stângă o tablă cu inscripția ”4 iulie 1776” – data ratificării Declarației de independență a Statelor Unite ale Americii. Zeița are în mâna dreaptă o făclie cu flacăra aurită, iar pe cap poartă o coroană împodobită cu şapte ţepi – fascicole de lumină. Monumentul are o greutate totală de 225 tone, notează .

E important de spus că pentru construirea acestui monument au fost folosite 300 de foi de aramă ciocănită de 2,5 mm, în greutate totală de 80 de tone. Armătura interioară cântărește circa 100 de tone.