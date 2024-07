Țara izolată pe care a vizitat-o Dan Bittman: “Asta e cea mai extravagantă destinație”

Țara pe care Dan Bittman o consideră „cea mai extravagantă destinație”, după ce a călătorit prin toată lumea. Cum își alege solistul de la Holograf locația pentru fiecare vacanță.

Țara izolată pe care a vizitat-o Dan Bittman

Dan Bittman este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România, cu . A călătorit alături de colegii din trupa Holograf prin întreaga lume, iar acum împărtășește care a fost cea mai extravagantă destinație și cum își alege, de fapt, vacanțele.

ADVERTISEMENT

Invitat la emisiunea „Vacanță de vedetă”, Dan Bittman a povestit despre cele mai fascinante locuri în care a avut privilejul să ajungă de-a lungul vieții. De multe ori, el a călătorit alături de trupa Holograf pentru concerte, având puțin timp disponibil pentru a explora, dat fiind programul încărcat de muncă.

„Toată viața am fost într-o vacanță, ar spune unii, dar nu. Sincer, vacanțele au fost cumva dublate de muncă pentru că de multe ori am fost cu Holograf peste tot în lumea asta și când spun peste tot, bine mai sunt multe locuri nevizitate. De aceea n-am simțit neapărat că sunt în vacanță, ci mergeam cu un scop”, a spus Dan Bittman la „Vacanță de vedetă”, potrivit

ADVERTISEMENT

Tot în cadrul emisiunii, artistul spune că a ajuns până în China și Coreea de Nord, datorită succesului pe care trupa l-a avut. Coreea de Nord este cea mai extravagantă țară de pe lista lui, probabil din cauza regulilor stricte impuse de regimul comunist.

Dan Bittman, despre succesul trupei Holograf: „Și muncitorii de pe schele ne strigau”

După revoluția din România, el a cântat alături de Holograf în Franța și Spania, unde a fost impresionat de numeroșii români prezenți la concert. Chiar și pe stradă, românii îl recunoșteau și îl invitau la restaurante să îi ofere de mâncare.

ADVERTISEMENT

Uite văd că scrie China, am fost în China cu Holograf, am fost în Coreea de Nord. Asta e cea mai extravagantă destinație. În Franța da, am fost tot așa, ca să cântăm imediat după revoluție. În Spania la fel am fost. Ne-am bucurat de românii de acolo.

Bine am fost acum mulți ani și nu-mi venea să cred că ne știe lumea, că erau atât de mulți români că ne strigau pe stradă „hai încoace vino, intră la mine, vino aici să-ți dau de mâncare”. Deci era o nebunie până și muncitorii de pe schele ne strigau”, a mai relatat Dan Bittman la „Vacanță de vedetă”, conform sursei.

ADVERTISEMENT

Solistul este destul de spontan atunci când vine vorba de călătorit. În luna ianuarie, când toate vedetele se retrag pe o insulă exotică, . Cu un singur ghiozdan în spate, a zburat către Tenerife. Acolo a trăit o vacanță splendidă, desprinsă parcă din povești, timp de două săptămâni.