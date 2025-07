Țara pe care e bine s-o eviți când mergi în vacanță. Nu te simți în siguranță nici măcar ziua, deși mulți turiști o consideră spectaculoasă

Tu știi ce țară e bine să eviți când mergi în vacanță? Fie că mergi singur, sau cu un prieten ori o prietenă, ține cont de faptul că nu toate destinațiile sunt sigure. Astfel, evită să îți pui în pericol viața.

ADVERTISEMENT

Venezuela, o țară pe care e bine să o eviți când mergi în vacanță

Cei de la au vorbit cu un călător cu experiență, Liz Parry. Aceasta călătorește singură și a vizitat nu mai puțin de 70 de țări. Unele dintre ele au fost interesante, sigure, în timp ce altele destul de periculoase.

„Prima dată când am plecat cu adevărat pe cont propriu a fost o călătorie de șase luni în America de Sud, când aveam 30 de ani. Am început cu o lună de cazare la o familie din Cusco, Peru, ceea ce a fost grozav și m-a aruncat cu adevărat în cultură. Apoi am făcut traseul Inca și trebuia să continui cu un grup turistic, dar mi-am dat seama repede că nu-mi place formula”, a povestit aceasta.

ADVERTISEMENT

Ce țară e bine să eviți când mergi în vacanță? Venezuela a fost pentru Liz Parry o țară unde nu s-ar mai întoarce vreodată. Nu este o destinație sigură nici pe timp de zi și nici noaptea. Iar femeia povestește că i-a fost frică inclusiv să iasă din camera de hotel.

„Cred că cel mai memorabil loc în care m-am simțit cu adevărat înspăimântată a fost Caracas, în Venezuela. Energia era foarte premonitorie. Am intrat literalmente în camera mea de hotel și nu am mai plecat.

ADVERTISEMENT

Am chemat mâncare și am mâncat-o în cameră. Pur și simplu nu am vrut să merg să explorez deloc, eram foarte dornică să plec de acolo. Cred că am stat o noapte și apoi am plecat”, a dezvăluit ea.

ADVERTISEMENT

De ce este Venezuela o țară periculoasă

Și totuși de ce e bine să eviți această țară când mergi în vacanță? Venezuela este considerată una dintre cele mai periculoase țări din lume, în special din cauza unei combinații dramatice între criza economică, și nivelul ridicat de infracționalitate.

ADVERTISEMENT

În ultimul deceniu, statul sud-american a trecut printr-o prăbușire economică severă, marcată de hiperinflație, lipsa alimentelor de bază, a medicamentelor și a siguranței publice. Din cauza acestor condiții, nivelul de trai al populației a scăzut drastic. Iar asta a dus la o explozie a infracțiunilor, inclusiv jafuri armate, răpiri și omoruri.

De altfel orașe precum Caracas sunt adesea menționate în topurile internaționale ca fiind printre cele mai nesigure din lume. În același timp, violența nu este limitată doar la zonele marginale, ci se poate manifesta oriunde, chiar și în plină zi.

Iar toate acestea fac ca Venezuela să fie evitată de mulți turiști și să fie considerată o destinație riscantă, mai ales pentru cei care nu sunt familiarizați cu realitățile de acolo.

În ce alte țări nu s-ar mai întoarce Liz Parry

Dacă Venezuela este o țară pe care , iată că Lituania nu stă prea bine la capitolul trafic. Femeia, care a călătorit în peste 70 de țări, povestește că șoferii nu sunt tocmai pregătiți aici.

„Cu siguranță nu aș mai conduce în Lituania. Am făcut o excursie din Estonia și până am ajuns în Lituania, condusul era atât de nebunesc. Ploua torențial și aveai trei mașini care depășeau într-o curbă oarbă cu un autobuz și un camion. Am întors mașina și m-am întors. Mă simțeam secătuită emoțional de situație”, a mai completat ea.

La polul opus, Liz Parry a dezvăluit și ce destinații au atras-o, dar și unde s-ar mai întoarce. Columbia, spre exemplu, este un loc unde ar reveni cu drag de fiecare dată. Deși țara e catalogată ca fiind periculoasă, în realitate, spune ea, e una ”fabuloasă”.

În același timp, Maroc dar și Marrakech, sunt alte două destinații atractive. Cultura locală, dar și experiența de aici nu pot fi comparate cu nimic altceva.