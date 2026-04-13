Țara unde a mers Ioana, fiica lui Ion Țiriac. Tânăra a luat o decizie complet surprinzătoare

Ioana Țiriac și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare cu o imagine unică, dar spectaculoasă. Fiica lui Ion Țiriac a luat o decizie complet surprinzătoare după ce conflictele din orașul în care locuiește de foarte mulți ani au speriat oamenii și i-au făcut să plece în alte locuri de pe glob.

Destinația unde a ajuns Ioana Țiriac

Singura fată a lui Ion Țiriac nu este doar frumoasă, ci și foarte inteligentă. și are o afacere de succes în Emiratele Unite Arabe, unde duce o existență marcată de lux și opulență. Nu-i lipsește absolut nimic, Ioana Țiriac (28 ani) având tot ce-și dorește pe această lume.

E răsfățată din plin de toată lumea, dovadă că în urmă cu ceva vreme. A făcut public acest amănunt în social media. De această dată a dezvăluit care este destinația unde a ajuns. Mai exact, este vorba de un loc extrem de drag sufletului său și unde se regăsește.

A revenit în orașul în care s-a dezvoltat din punct de vedere profesional, și anume Dubai. Decizia a fost luată la ceva timp după ce ar fi plecat din cauza bombardamentelor dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Se pare că nu-i este teamă să stea în localitatea unde conflictele sunt la ordinea zilei.

Acest lucru a reieșit dintr-o fotografie specială pe care a postat-o în mediul online. În această poză se observă mai multe clădiri înalte, apropiate, construite într-un stil modern cu foarte multă sticlă. De asemenea, în imagine nu apare niciun semn de vegetație, semn că este un climat arid.

O altă dovadă că Ioana Țiriac se află în aceste momente în Dubai este legat de faptul că a surprins un apus superb. Soarele a fost imortalizat în timp ce se află destul de jos, culorile sale fiind intense. Nuanța de portocaliu iese în evidență cel mai mult, îmbinându-se perfect cu construcțiile din zonă.

Apusurile din acest oraș par întotdeauna „dramatice” din cauza prafului, efectul fiind observat inclusiv de obiectivul fiicei lui Ion Țiriac. Cel mai probabil Ioana Țiriac este stabilită într-un cartier select sau într-o zonă de business căutată de cei care au venituri considerabile în conturile bancare.

Mesajul transmis de Ioana Țiriac

Fata lui Ion Țiriac a făcut o postare controversată pe social media. Prin intermediul ei a criticat românii care au dat vina pe sistemul din Emiratele Unite Arabe. Mesajul Ioanei Țiriac a apărut după ce a pornit războiul, răbufnirea sa fiind una vehementă. Tânăra nu a ținut cont de nimeni și nimic.

„Amuzant cât de zgomotoși sunt criticii Dubaiului acum, cei care aproape s-au mutat aici… până când visul lor nu s-a mai împlinit”, a notat frumoasa brunetă, pe contul personal de Instagram.

Pe de altă parte, fiul lui Ion Țiriac a avut un alt cuvânt de spus pe această temă. Alexandru Țiriac a subliniat faptul că România este alături de „frații săi”. De asemenea, fostul iubit al Soranei Cîrstea are numai aprecieri pentru rezidenții care trăiesc în EAU.

„Cred că această duminică pascală este, probabil, una dintre cele mai importante ale ultimelor decenii. Cred că e timpul potrivit să întoarcem spatele conflictelor și să ne întoarcem fața spre Dumnezeu!

Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel, Statele Unite… De oriunde ai veni! E timpul să înțelegem că nu este nicio armă, niciun președinte care să fie mai puternic decât înțelepciunea și învățămintele Dumezeului nostru”, a transmis afaceristul după finala turneului Țiriac Open 2026, scrie .