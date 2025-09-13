Țara unde Corina Caragea a ajuns în luna septembrie. Are o destinație de vacanță spectaculoasă, însă nu oricine își permite să vină aici

Corina Caragea a plecat în vacanță în luna septembrie într-o destinație fabuloasă. Peisajele de aici sunt unele de poveste, însă nu oricine își permite să ajungă în acest colț de paradis de pe glob.

Unde a plecat în vacanță Corina Caragea

Corina Caragea este de departe . Aceasta arată impecabil și de asemenea este cât se poate de activă și în mediul online.

Spre deosebire de alte vedete, Corina Caragea alege să își țină viața personală departe de ochii curioșilor. De altfel aceasta nici nu se afișează cu partenerul ei de viață, iar mai mereu, în toate fotografiile, este singură.

Unde a plecat însă în vacanță Corina Caragea de această dată? Prezentatoarea tv a ales o destinație fabuloasă: Bora Bora. Vorbim despre o mică insulă din Polinezia Franceză. Și cu siguranță oricine a văzut măcar o singură dată imagini de aici.

Bora Bora, o destinație de vis

În Bora Bora există o lagună turcoaz, bungalouri pe apă, dar și peisaje superbe. Totodată, plajele sunt albe, iar în apă se găsesc recife de corali. Bora Bora e considerată una dintre cele mai frumoase destinații din lume și nu puțini sunt cei care confirmă faptul că are un farmec aparte.

Și se pare că și Corina Caragea confirmă faptul că această vacanță este una de vis. Vedeta a publicat mai multe imagini de pe insulă, inclusiv de pe parcursul zilei, dar și din cursul nopții.

Aceasta merge la plajă și se pare că se simte mai bine ca oricând. „Este vis?! Nu, e realitate! Sunt in Bora Bora!”, a scris vedeta în dreptul imaginilor postate. Iar urmăritorii ei au reacționat de asemenea, nu puțini sunt cei care i-au făcut complimente și i-au urat momente de vis.

Corina Caragea a bifat și o vacanță ruinată

Deși acum Corina Caragea se află în vacanță în Bora Bora și totul e de vis, iată că vedeta a avut și experiențe mai puțin plăcute. .

Vedeta povestea atunci că a prins doar vreme ploioasă. Mai mult de atât, a fost cazată într-o cameră pe apă, cu o scară care ajunge direct în ocean. Și se pare că pe dedesubt mai treceau rechini, lucru care a speriat-o pe prezentatoarea tv.

Astfel, vremea nu a fost conform așteptărilor și nici cazarea. Aceasta a avut mobilă veche în cameră, o toaletă stricată, dar și alte inconveniente. La acel moment, ea povestea că nu o să mai revină prea curând în Maldive.

„Plouă fără încetare de când am venit. Sunt într-o cameră pe apă, din baie am scară direct în ocean, pe dedesubt trece din când în când un rechin. De două nopți nu dorm de spaima. (…) Dulapul pare de o vârstă cu mine, ca toată mobila din această cameră.

Perdeaua de la cadă, îngălbenită de vreme, toaleta stricată, două prize care merg doar uneori, o cutie goală de chipsuri incluse în preț, frigiderul și aerul condiționat huruie cu putere, iar în baie…un crab mișună spre cadă. Sunt in Maldive, ați uitat? Dar să vă spun cum e de fapt în Paradis”, a povestit vedeta de televiziune pe blogul personal.