Țara unde fostul fotbalist din SuperLigă își deschide afacerea cu care dă o importantă lovitură financiară. Locația se află într-una dintre cele mai frumoase zone din lume

După ce a suferit mai multe accidentări severe a decis să pună ”ghetele în cuie”. Fabricio Baiano este un fost fotbalist din SuperLiga, de origine braziliană, care a anunțat că are planuri mari în țara sa natală. Ce vrea să facă.

Un fost jucător din SuperLiga își inaugurează propriul local

Fabricio Baiano a plecat din România la mijlocul sezonului, după ce și-a rupt meniscul. Anterior, a avut o perioadă lungă de recuperare pentru că s-a accidentat și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. Suferise o ruptură de ligamente.

A evoluat o perioadă bună în SuperLiga, pentru Petrolul Ploiești, însă la doar 33 de ani. Fostul jucător de fotbal a decis să facă o schimbare radicală și s-a întors în locul său de baștină.

La scurt timp după ce a ajuns în Brazilia a luat decizia să se orienteze spre afaceri. În prezent, ia în calcul inaugurarea unui restaurant. Prin urmare, după rezilierea contractului sud-americanul va avea propriul local.

Acesta va purta numele Seja Flow Niteroi. Se va găsi în Regiunea Metropolitană Rio de Janeiro, care este una dintre cele mai frumoase zone din lume. Fabricio Baiano are mare încredere în ideile care prind contur acum.

Cum va arăta localul fostului fotbalist din SuperLiga

În momentul de față, Fabricio Baiano se pregătește intens pentru deschiderea restaurantului. Fostul jucător de fotbal, în vârstă de 33 de ani, a dezvăluit că locația va fi una inedită, concepută cu un scop foarte bine pus la punct.

Localul va fi primitor și ideal pentru persoanele care simt nevoia de conectare. De asemenea, sportivul și-a propus să le ofere oamenilor experiențe inedite, precizând că profită din plin de această etapă din existența sa.

„Fotbalul și restaurantele au ceva în comun: ambele depind de oameni, adevăr și dragoste pentru ceea ce faci. Pe teren sau în bucătărie, totul este colectiv, totul este un proces”, a spus , conform .

”În România am trecut prin provocări”

Fabricio Baiano este renumit pentru faptul că și-a falsificat actele de identitate. În anul 2007 s-a prezentat Heitor Bispo dos Santos, născut la data de 7 martie 1996, pentru a juca la echipa de tineret Vasco Da Gama.

În realitate, brazilianul era mai mare cu patru ani. De atunci fostul mijlocaș a evoluat la mai multe echipe. A jucat în Brazilia la Fortaleza, Coritiba, Avaí și Londrina. De asemenea, a semnat contracte importante în Portugalia, Japonia și România.

„Fiecare club, fiecare țară m-a transformat. Culturile pe care le-am cunoscut mi-au oferit noi versiuni ale mele. Am trăit experiențe care nu sunt în statistici, dar pe care le iau cu mine pentru totdeauna.

În Japonia, am găsit o disciplină extremă și o atenție la detalii. În Turcia, am experimentat intensitatea emoțională a fanilor pasionați. În România, am trecut prin provocări care au necesitat reziliență și adaptare.

În Portugalia, am găsit echilibru și un mediu profesionist care m-au ajutat să mă maturizez și mai mult”, a mai spus Fabricio Baiano, în presa braziliană, mai arată sursa menționată mai devreme.