Țara unde salariul minim este de 1 dolar. Supraviețuirea a devenit aproape imposibilă pentru mulți dintre locuitori

Într-o țară de pe glob oamenii sunt nevoiți să trăiască cu salariul minim de doar 1 dolar. Cum este posibil așa ceva și ce se întâmplă aici?
Valentina Vladoi
23.08.2025 | 07:01
Tara unde salariul minim este de 1 dolar Supravietuirea a devenit aproape imposibila pentru multi dintre locuitori
Venezuela, țara unde salariul minim este de 1 dolar. Sursă foto: Freepik / colaj Fanatik

Deși poate părea greu de crezut la prima vedere, există o țară de pe glob unde salariul minim este de 1 dolar. Oamenii care locuiesc aici se luptă să supraviețuiască, iar situația se degradează de la o lună la alta.

Venezuela, țara unde salariul minim este de 1 dolar

Este bine cunoscut faptul că în mai multe țări de pe glob, unii oameni supraviețuiesc cu greu. Cine se gândea însă că în unele cazuri sunt persoane nevoite să se descurce cu un singur dolar pe lună?

Conform presei internaționale, în luna august, Venezuela a devenit țara în care salariul minim a atins echivalentul de 1 dolar american. Asta s-a întâmplat în contextul în care bolívarul, s-a prăbușit dramatic.

Și se pare că suma pe care o mulțime de persoane o încasează lunar este atât de mică încât sindicatele o descriu drept „o lovitură adusă demnității umane”, scrie Courrier International.

Cât costă alimentele de bază în Venezuela

În 2022, salariul minim din Venezuela a fost stabilit la 130 de bolívari. Aceeași valoare o are și astăzi, însă conform noului curs anunțat de Banca Centrală pe 7 august, 130,06 bolívari au ajuns să fie echivalentul pentru 1 dolar.

Iar deși mulți se gândesc că poate Venezuela este o țară ieftină, adevărul este că un coș alimentar de bază costă aproximativ 500 de dolari. Astfel, e imposibil ca o persoană care încasează un venit minim să supraviețuiască.

De ce s-a depreciat bolívarul

Și totuși cum a ajuns Venezuela țara unde salariul minim e de 1 dolar? Cauza principală o reprezintă noile sancțiuni americane impuse industriei petroliere de administrația Trump. Acestea s-au adăugat practic în continuare măsurilor adoptate încă din 2017.

Și inflația este una galopantă estimată în mai la 229% anual, conform Observatorului venezuelean al finanțelor. Și se pare că situația devine din ce în ce mai complicată în această țară.

În 2024, 86% din populație trăia deja sub pragul sărăciei, iar prăbușirea veniturilor accentuează polarizarea. Se pare că tot mai multe persoane caută să plece pentru a putea să supraviețuiască.

Astfel, după 10 ani de la debutul crizei financiare, peste 7,7 milioane de venezueleni au părăsit țara. Oamenii ajung să trăiască în diferite țări, în timp ce alții nu au de ales decât să rămână.

Angajații din sectorul privat din Venezuela sunt plătiți în dolari, spre exemplu. De cealaltă parte, funcționarii publici și pensionarii primesc în continuare bolívari, ceea ce a creat o societate cu două viteze.

Cât de gravă este situația economică în Venezuela

Chiar dacă salariul minim în Venezuela este de aproape 1 dolar, Guvernul din această țară îl completează cu bonuri de până la 160 de dolari. Nici această sumă însă nu este suficientă pentru un trai decent.

„Un dolar pe lună pentru cei care asigură servicii publice, educație și sănătate nu este doar insuficient. Este o umilință instituționalizată”, a declarat Comitetul Național al Lucrătorilor (CNCTL).

Astfel, cei care trăiesc în această țară se descurcă cu greu să cumpere alimente de bază. De cealaltă parte, familiile care au copii sunt de cele mai multe ori nevoite să depună eforturi uriașe. Iar în cele mai multe cazuri unul dintre părinți pleacă într-o altă țară.

