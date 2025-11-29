Țara unde se află cea mai periculoasă pârtie de ski. Turiștii au parte de experiențe ieșite din comun

ADVERTISEMENT

Căderea primilor fulgi de nea i-a trimis pe toți cu gândul la ski. Iată care este țara unde se află cea mai periculoasă pârtie. Cu siguranță, turiștii cu adevărat pasionați își testează la intensitate maximă abilitățile de schior sau snowboarder.

Unde se găsește cea mai primejdioasă pârtie de ski

Pârtiile de ski sunt luate cu asalt în fiecare iarnă de pasionații sporturilor dedicate acestui sezon. Cei interesați merg atât în România, cât și în afara granițelor țării pentru a se bucura de un strat generos de zăpadă.

Specialiștii susțin că există o națiune care dispune de cea mai periculoasă pantă de genul acesta. Țara unde se află cea mai primejdioasă este una pe care românii o vizitează frecvent pentru peisajele care le taie răsuflarea.

Mai exact, este vorba de Elveția. Pârtia în cauză se numește Mur Suisse, cunoscută și drept „Peretele Elvețian”. Potrivit , domeniul skiabil internațional se află în zona stațiunii elvețiene Les Crosets, în cantonul Valais.

Această pârtie coboară spre Avoriaz, în Franța, aflându-se parțial în provincia Haute-Savoie. Prin urmare, cea mai periculoasă pârtie de ski din lume se găsește la granița dintre cele două țări. Panta este supranumită „Zidul”.

În aceeași notă, este la o altitudine de 331 de metri. Pune la încercare echilibrul celor pasionați de sporturile de iarnă. Pârtia este dedicată celor experimentați pentru că are creste abrupte, ajungând până la 2 metri înălțime.

Panta nu este structurată și necesită concentrare maximă. De asemenea, skiorii trebuie să aibă neapărat o tehnică excelentă și o condiție fizică bună. Aceasta poate fi folosită în perioada decembrie – aprilie, numai cu echipament special de protecție.

Cum arată cea mai periculoasă pârtie din lume

Cea mai periculoasă pârtie de lume, Mur Suisse, începe din Pas de Chavanette. Aceasta are o lungime de doar 1,3 kilometri, dar nu este o pantă obișnuită, ci mai degrabă una care îți poate da fiori pe șira spinării.

Turiștii trebuie să știe că este incredibil de abruptă, având o înclinație extremă. Partea superioară dispune de o înclinație medie de 76%, de aproape 45 de grade. Văzută de sus, pârtie pare aproape verticală.

Cu toate acestea, skiorii sunt atenționați asupra bosajele uriașe pentru că nu este pregătită cu ratracul. Acest aspect duce la formarea unor bosaje (movile de zăpadă) foarte mari, care fac coborârea extrem de complicată.

Mai mult decât atât, pârtie de ski din lume este clasificată tehnic drept pârtie roșie pe partea franceză și neagră pe partea elvețiană. Totodată, Mur Suisse este considerată mai dificilă decât o pârtie neagră obișnuită.