Țara unde se găsește cel mai ”înfricoșător” stadion din lume. Arată ca o ruină, dar încă este folosit

Cel mai “înfricoșător” stadion din lume are o capacitate de peste 11.600 de locuri. Se găsește într-o țară din Europa Orientală pe care o vizitează foarte mulți turiști. Locul arată ca o ruină, dar încă este folosit de sportivi.

Unde se află cel mai terifiant stadion de pe glob

Un stadion reprezintă un spațiu amenajat special pentru pasionații de sport. De obicei este construit în aer liber, având tribune pentru spectatorii care vin să-și susțină echipele favorite, indiferent despre ce activitate este vorba.

Locurile acestea se găsesc pretutindeni, însă există o națiune care adăpostește o arenă ieșită din comun. Se spune că este cel mai terifiant stadion de pe glob pentru că mulți oameni au senzația că nu este folosit deloc.

Cu toate acestea, unii vor rămâne surprinși să afle că este vorba de Temur Maghradzen. Stadionul se află în localitatea Chiatura din Georgia. Pare o catacombă, fiind în această situație după un cutremur puternic.

Din păcate, nu a fost modernizat după acest dezastru natural care a avut loc în anul 1990. Autoritățile locale au fost de părere că cel mai ”înfricoșător” din lume nu reprezintă o prioritate. Prin urmare, a rămas la fel ca în urmă cu 35 de ani.

Cine folosește cel mai ”înfricoșător” stadion din lume

Cel mai ”înfricoșător” stadion din lume are condiții deplorabile, părând un loc abandonat. În schimb, arena grandioasă construită în perioada sovietică este folosită în prezent pentru numeroase meciuri și competiții.

De altfel, reprezintă locația în care se antrenează echipa FC Chiatura. Stadionul din această europeană are o capacitate de 11.650 de persoane. A fost inaugurat în anul 1964, fiind la o distanță de circa 180 de kilometri de orașul Tbilisi.

Această arenă din Georgia arată ca o ruină, dar este folosită în continuare. În fiecare săptămână se dispută aici meciuri de amatori sau juniori, având un gazon natural. Suprafața de joc face stadionul să fie ideal pentru diferite sporturi.

„Apocalipsa lumii fotbalului în Georgia. Reportaj de la fața locului. Terenul sălbatic din Chiatura, Georgia, este o priveliște terifiantă”, au transmis jurnaliștii maghiari de la publicația .

„Unul dintre cele mai șocante terenuri de fotbal din lume, o destinație secretă pentru turiștii pasionați de fotbal în condiții extreme. Cratere și crăpături lungi de câțiva metri fac ca tribuna de beton să pună viața în pericol.

Această parte a fost sigilată chiar de experții georgieni care lucrau cu un prag de risc ridicat pentru siguranța lor. Pare că până și Collosseumul roman ar primi mai repede undă verde din partea UEFA decât arena din Chiatura.

Cea mai mare surpriză este că arena este încă în uz chiar și astăzi”, au completat reporterii care au realizat un reportaj de la fața locului, mai arată sursa menționată anterior.