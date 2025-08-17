Țara unde tinerii plătesc pentru a fi pretinși angajați. Fenomenul a dus la creșterea numărului de șomeri

Țara unde tinerii se prefac că lucrează. Din ce în ce mai multe persoane îmbrățișează acest fenomen, spre îngrijorarea specialiștilor. Câți bani scot din buzunar pentru a avea o viață falsă în câmpul muncii.

ADVERTISEMENT

Țara dezvoltată unde tinerii plătesc pentru a fi falși angajați

Găsirea unui loc de muncă poate fi o sarcină complicată pentru multe persoane. Salariul este aspectul definitoriu și nimeni nu își dorește să muncească fără să fie remunerat pentru efortul depus. Totuși, undeva în lume, tinerii plătesc pentru a se preface că lucrează.

Deși sună ciudat, un astfel de fenomen a luat amploare în China. Sub presiunea socială, mai mulți tineri au început să prefere , decât să stea acasă. Pentru a avea un loc de muncă pretins, aceștia sunt dispuși să scoată bani mulți din buzunar.

ADVERTISEMENT

Din fericire pentru ei, oferta este una variată. Furnizorii de locuri de muncă false se găsesc la tot pasul, astfel că oricine își poate găsi un birou unde să își petreacă o mare parte din zi.

Tendința deja populară în rândul tinerilor chinezi a apărut pe fondul unei economii și al unei piețe a muncii slabe. Deși pentru mulți poate fi liniștitoare ideea de a merge la un pretins loc de muncă, în realitate, acest fenomen a dus la creșterea ratei șomajului. Potrivit datelor, în China, rata șomajului în rândul tinerilor este de 14%.

ADVERTISEMENT

Cât plătesc chinezii pentru a merge la pretinsele locuri de muncă

În ultima vreme, datorită cererii crescute, au apărut din ce în ce mai multe afaceri care pun la dispoziția tinerilor chinezi birouri. Cele mai multe sunt prezente în orașele dezvoltate, precum Shanghai, Chengdu, Wuhan sau Shenzen.

ADVERTISEMENT

O zi de muncă într-un astfel de mediu decurge cât se poate de normal. au la dispoziție birouri complet echipate, dotate cu calculatoare, săli de ședință și săli de relaxare. Totul este gândit astfel încât să se apropie cât mai mult de un adevărat loc de muncă.

ADVERTISEMENT

Pentru a petrece o zi în aceste birouri, tinerii trebuie să plătească o taxă. Prețurile variază între 30 și 50 de yuani, echivalentul a 3.5 – 6.00 euro. De obicei, diferențele de taxe sunt date de condiții, de prânzul sau de gustările și băuturile pe care pretinșii angajați le au la dispoziție.

Cum decurge o zi de muncă la birourile false

Shui Zhou, un tânăr care plătește să meargă zilnic la un birou improvizat, a declarat pentru că este un mediu în care se simte bine. Tânărul de 30 de ani a avut propria afacere, dar care a dat faliment în 2024. După „lovitura” primită, Shui Zhou a fost dispus să plătească 3 euro pe zi pentru a lucra într-un birou improvizat în orașul Dongguan.

„Mă simt foarte fericit. Mai am încă 5 colegi în același birou. E ca și cum am lucra împreună, ca o echipă.”, a spus Shui Zhou, pentru sursa menționată.

Zhou a găsit acest loc de muncă prin intermediul unei platforme online. Tânărul merge la birou de peste 3 luni și susține că asta l-a ajutat să fie mai disciplinat. Ba chiar le-a trimis părinților poze din birou, lăsându-i să creadă că are un loc de muncă serios și stabil.

La astfel de locuri de muncă, angajații nu au un program fix, ci vin și pleacă când vor ei. Shui Zhou ajunge la 9 dimineața și pleacă chiar și la ora 23:00. Tânărul a reușit să se împrietenească cu restul colegilor săi, iar uneori, ies la cină după așa-zisul program la birou.

De ce este periculos acest fenomen

Potrivit specialiștilor, fenomenul de a te preface că lucrezi este din ce în ce mai întâlnit. Pe unii s-ar putea să îi motiveze să își caute un adevărat loc de muncă, în timp ce alții s-ar putea plafona într-un astfel de mediu.

„Fenomenul de a te preface că lucrezi este acum foarte comun. Din cauza transformărilor economice și a nepotrivirii dintre educație și piața muncii, tinerii au nevoie de aceste locuri pentru a reflecta asupra următorilor pași sau pentru a face mici activități ca tranziție. Aceste companii sunt o soluție de tranziție.”, a declarat Dr. Christian Yao, expert în economia chineză, tot pentru BBC.