Țara vecină cu România care plătește 126.000 de euro pentru o medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Statul român, anunț surprinzător despre recompense

O revistă de renume a dezvăluit cât valorează, de fapt, victoriile de la Jocurile Olimpice de iarnă, desfășurate în intervalul 6 – 22 februarie 2026. Iată care este națiunea vecină cu România ce plătește 126.000 de euro pentru o medalie de aur.

Statul care dă 126.000 de euro pentru o singură medalie de aur

Fiecare medalie acordată la contează pentru sportivi. Ei luptă atât pentru recunoaștere, cât și pentru banii pe care-i încasează de la statul pe care-l reprezintă fiecare în parte.

Potrivit , doar 37 de țări din cele 92 participante la competiție au anunțat că își vor răsplăti vedetele. Mai exact, vor fi recompensați concurenții care se întorc acasă cu o medalie de aur. Aceasta valorează destul de mult.

Spre exemplu, națiunea aflată destul de aproape de țara noastră oferă o recompensă substanțială. Concret, este vorba de Bulgaria care a subliniat că fiecare olimpic va beneficia de un câștig foarte bun, raportat la performanță.

Sportivii bulgari care cuceresc o medalie de aur primesc 151.000 de dolari. Așadar, se ridică la aproape 126.000 de euro.

Ce sume acordă țările participante la Jocurile Olimpice

Printre țările care vor acorda premii de peste 100.000 de dolari, după Jocurile Olimpice de iarnă 2026, se numără și Lituania (133.000 dolari). Lista este completată de Kosovo (130.000 dolari), Estonia (118.000 dolari), Spania (111.000 dolari) și Grecia (106.000 dolari).

La polul opus, cele mai generoase premii vin de la Italia. Guvernul de la Roma va da pentru fiecare medalie de aur suma de 213.000 de dolari. De asemenea, sportivii care cuceresc bronzul vor beneficia de bonusuri care pleacă de la aproximativ 71.000 de dolari.

În aceeași notă, Republica Cehă a subliniat că are la îndemână o scală cu 12 recompense diferite. Acestea sunt acordate în funcție de numărul de sportivi implicați în evenimentul care are loc în două locații diferite din Italia.

Prin urmare, un campion la skeleton poate câștiga 117.000 de dolari, iar un medaliat cu aur la hochei pe gheață masculin ar putea câștiga în jur de 31.000 de dolari. Singapore acordă 787.0000 de dolari pentru o medalie de aur.

Sportivii care reprezintă Hong Kong și cuceresc o au parte de 768.000 de dolari. Polonia acordă 355.000 de dolari, iar Kazahstan 250.000 de dolari. Polonia a aprobat la rândul său premii unice în valoare de 31.000 de dolari, dar și un venit lunar de aproape 5.000 de dolari.

Acest venit lunar urmează să fie plătit pe parcursul a doi ani. Totodată, medaliații cu aur au dreptul la o pensie pe care o vor primi atunci când împlinesc 40 de ani. Antrenorii principali ai campionilor primesc aproximativ 56.000 de dolari de la Comitetul Olimpic și încă 8.000 de dolari de la Guvern.

Anunțul făcut de Guvernul român

Guvernul din România a transmis ce se întâmplă cu sportivii prezenți la Jocurile Olimpice de iarnă. Specialiștii susțin că șansele în ceea ce privește o medalie de aur sunt minime. Cu toate acestea, politicienii iau în calcul o recompensă.

Până acum „suma exactă a plăților unice, în cazul unei eventuale performanțe, nu a fost încă stabilită”. Ultima oară țara noastră a cucerit o medalie de bronz în anul 1968. Legendarii boberi Nicolae Neagoe și Ion Panțuru au făcut istorie la Grenoble.

La momentul respectiv, medalia de la Olimpiadă le-a adus celor doi sportivi români „50% reducere de impozit pe salariu și dreptul la o cameră în plus fără să plătească spaţiul excedentar”.