Țara vizitată de mulți români oferă zboruri gratuite. 200.000 de călători pot ajunge în acest paradis tropical

Ministerul Turismului și Sportului din țara vizitată de mulți români vine cu o oportunitate unică. Instituția anunță că oferă pentru 200.000 de călători. Oamenii pot ajunge în acest paradis tropical fără a îndeplini condiții exagerate.

Țara vizitată de mulți români oferă zboruri gratuite

O națiune în care ajung foarte mulți români în ultima perioadă are o șansă neașteptată. Vizitatorii care doresc să se bucure de o destinație exotică au posibilitatea să facă acest lucru în perioada imediat următoare.

Țara care dă zboruri gratuite este Thailanda. Ministerul Turismului și Sportului intenționează să ofere bilete de avion gratuite pentru 200.000 de persoane, relatează . Acestea sunt alocate turiștilor care vin din străinătate.

Inițiativa urmează să genereze venituri de 8,8 miliarde de baht dintr-un buget de 700 de milioane de baht. În momentul de față, are nevoie de aprobarea cabinetului pentru a se putea implementa la nivel național.

Se așteaptă ca proiectul de lege să fie valabil pentru o perioadă de trei luni. Campania intitulată „Cumpărați zboruri internaționale, zboruri interne gratuite în Thailanda” ar încuraja turiștii străini să viziteze destinații secundare.

Ce trebuie să știe turiștii străini

Turiștii care doresc să ajungă în care oferă zboruri gratuite trebuie să știe ce să facă. Aceștia trebuie să dețină neapărat un bilet de avion internațional. În felul acesta oamenii pot solicita gratuit un bilet de avion spre Thailanda.

Biletul este dus-întors și valabil pentru un bagaj cu o greutate de 20 de kilograme. De asemenea, vizează doar unele companii aeriene, printre care se numără Thai Airways și Thai AirAsia. Din campanie fac parte și companiile Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air și Thai Vietjet.

Așadar, biletele gratuite ar urma să fie date turiștilor care rezervă zboruri internaționale direct de la companiile aeriene. Totodată, oamenii interesați de acest program pot achiziționa astfel de bilete inclusiv de la agențiile de turism online.

Biletele de avion gratuite, subvenționate din bugetul central

Autoritățile iau în calcul ca acest program de promovare a turismului să se desfășoare din septembrie până în noiembrie. Ministerul intenționează să propună schema cabinetului spre aprobare cât mai repede.

În plus, instituția are în plan să ceară 700 de milioane de baht de la bugetul central. Mai mult, programul va beneficia de o subvenție guvernamentală de 1.750 de baht per bilet dus sau 3.500 de baht pentru un bilet dus-întors, pentru fiecare turist.

În urmă cu mai bine de doi ani au astfel de proiect a fost implementat și în China. La acea vreme autoritățile au oferit oamenilor 500.000 de bilete de avion gratuite pentru a revigora turismul din această țară.

Concret, inițiativa avea în prim-plan orașul Hong Kong. Planul purta denumirea de „Hello Hong Kong” și avea scopul de a atrage tot mai mulți turiști în zonă. Suma totală cheltuită pentru biletele de avion s-a ridicat la valoarea de 254,8 milioane de dolari.

Obiective turistice din Thailanda

Thailanda este țara care îi încântă pe mulți români cu peisajele sale. Destinația turistică este la mare căutare în rândul celor care vor să se bucure de un paradis tropical. Locul nu este doar pentru plajă și fotografii instagramabile, ci și pentru atracții inedite.

Pe lista vizitatorilor trebuie neapărat să se afle vechea capitală, înscrisă în patrimoniul UNESCO în anul 1991. Orașul se află pe ambele maluri ale râurilor regilor Chao Phraya. Aici oamenii pot observa modul de viață tradițional thailandez.

În parcul istoric Ayutthaya călătorii dau peste ruinele a numeroase temple. Bangsai Royal Arts & Crafts reprezină un loc în care fermierii din mai multe provincii se întâlnesc. Aceștia deprind măiestria artelor populare și meșteșugurilor tradiționale.

Fosta reședință a misteriosului domn Casa Jim Thompson nu trebuie ignorată de cei care ajung în Thailanda. În prezent, casa este transformată în muzeu și este un punct de atracție important pentru această țară.

Thailanda, țara ideală pentru plajă și plimbări

Thailanda are oameni primitori care sunt deschiși față de turiștii din toate colțurile lumii. Localnicii îi îndrumă pe vizitatori să meargă la Cascada Pa-La-U, situată la 60 km de Hua-Hin. Căderea de apă face parte din Parcul Național Kaeng Krachan.

Cu siguranță, călătorii vor fi impresionați de priveliște pentru că această cascadă coboară pe 15 niveluri. E una dintre cele mai mari din această țară. Parcul Național Phang Nga e o experiență spectaculoasă datorită zecilor de insule de forme și dimensiuni diferite.

Aici se găsesc plaje cu nisip fin și alb, păduri de mangrove și peșteri subacvatice. Croaziera pe canalele Fluviului Chao Phraya îi determină pe oameni să descopere un paradis aparte. Grădina Trandafirilor și Ferma de Crocodili sunt alte obiective turistice inedite.