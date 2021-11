Reguli noi de acces la târgul de Crăciun din București. Gabriela Firea, critici pentru Nicușor Dan: ”Domnule primar fără inimă, scumpiți și bucuria Crăciunului?”

Târgul de Crăciun din București are parte de schimbări de regulament în ceea ce privește accesul la eveniment. În cursul serii de sâmbătă, la doar câteva zile după inaugurare, Târgul a fost extrem de aglomerat, astfel că nu s-au mai putut respecta regulile de distanțare socială.

Este prima ediție a târgului la care accesul se face în baza unui bilet, cumpărat fie online, fie de la fața locului. Pentru că multe persoane au ales cea de-a doua variantă, s-au format cozi imense la intrarea în cadrul târgului.

Astfel, conform CREART, ”începând de astăzi, 27 noiembrie, conform unei noi Hotărâri emise de Guvern (nr 1.238/26.11.2021) capacitatea evenimentului Bucharest Christmas Market din Piaţa Universităţii este limitată la 1.000 de persoane simultan, iar programul se va încheia la ora 21:00, în fiecare seară.”

Organizatorii spun că biletul, care are un preț modic, de 5 lei dacă este cumpărat online sau de 7 lei dacă e procurat de la casa de bilete, ajută la acoperirea unui procent din costul total al organizării evenimentului. În plus, biletele ajută și la o gestionare mai bună a vizitatorilor.

Cei de la CREART recomandă cumpărarea de bilete online, pentru a evita statul la coadă odată ajunși în perimetrul târgului. Două aspecte importante mai trebuie avute în vedere în privința biletului. Unul este că minorii cu vârsta de până la 12 ani au acces gratuit.

Cel de-al doilea aspect, poate și mai important, este că poți cumpăra bilete online pentru doar pentru ziua sau zilele următoare, nu și pentru ziua în curs.

Gabriela Firea îl admonestează pe Nicușor Dan pentru taxa de la târg

Gabriela Firea nu a pierdut ocazia să îl critice public pe primarul Capitalei pentru decizia de a introduce o taxă pentru târgul de Crăciun. Proaspăt devenită ministru, Firea îi scrie lui Dan în calitate de ”senator al cetățenilor din București.”

Aceasta spune că ”oricum, ar fi trebuit sa puna la dispozitie suficiente bilete care se puteau procura on-line, pentru a evita aglomeratia de la intrarea, unde se taie acum bilete, ca in vremuri de trista amintire. Nicaieri in lume nu se impune taxa de intrare in targurile de Craciun!”

De asemenea, Gabriela Firea subliniază faptul că ”Si familiile cu venituri mici au dreptul sa viziteze un targ de Craciun! Asa cum s-a intamplat in anii trecuti! Va dati seama cat ar trebui sa plateasca pentru intrare o familie cu 2-3 copii?”

Senatoarea de îl critică pe primar pentru mai multe decizii, cum ar fi faptul că , a scumpit gigacaloria și acum scumpește și ”bucura Crăciunului”, fiind un ”primar fără inimă.”

”Ce faceti cu banii primiti de la Guvern, din taxele platite de cetateni? Santierele sunt inchise, nu testati in scoli si institutii, nu ati demarat licitatia pentru inlocuirea conductei vechi de termoficare, pentru a folosi fondurile europene obtinute de mine si echipa mea. În afara de propaganda ieftina si acuzatii ridicole in legatura cu “greaua mostenire”, cu ce va ocupati, in putinele momente cand va exercitati atributiile de primar?” se mai întreabă retoric fostul edil al Bucureștiului, actualmente senator și ministru.