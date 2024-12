Târgul de Crăciun de poveste din România, care e deschis doar 2 zile. Se află într-un loc idilic, dar puțină lume știe de existența lui

Târgul de Crăciun de poveste din România este deschis numai pe 23 și 24 decembrie. Este organizat într-un loc superb, dar, cu toate acestea, puțini au auzit de el până acum. Este organizat de doi soți cu multă ambiție.

Unde se află Târgul de Crăciun deosebit

În această perioadă, în fiecare oraș există câte un târg de Crăciun. Totuși, unele dintre acestea sunt cu adevărat deosebite, , în ciuda

Dar ce nu știu mulți este că, în Maramureș, există Târgul de Crăciun din Breb, organizat într-un loc de idilic. Evenimentul are loc la Grădina Culturală Breb și reunește tradițiile românești într-un cadru de vis.

„Cadouri, colinde, miros de vin fiert și turtă dulce. Totul simplu și frumos, ca la țară. Avem ocazia să descoperim sau să reîntâlnim, după caz, artiști plastici, meșteșugari și mici producători.

Oameni animați de o pasiune, multă seriozitate și muncă din plin, care se încăpățânează să producă, cu mâinile lor harnice, articole făcute încet, în tihnă, calitativ și, poate cel mai important, cu suflet”, au dezvăluit organizatorii de la Asociația Culturală Casa din Vale Breb, conform

Târgul de Crăciun din Breb este deschis pe 23 decembrie, între 16:00 și 21:00, și pe 24 decembrie, între 10:00 și 16:00. În această perioadă, în Grădina Culturală de la Casa din Vale Breb, vin și colindători.

Luni, de la ora 20:30, Ceterașii de pe sate vor da startul unei seri autentice de colinde și hori moroșenești. Înainte de acest moment, de la ora 18:00, Coconii din Breb vor încânta publicul cu colinde tradiționale din Maramureș.

Cartierul idilic din lemn, construit de doi soți din Cluj

Roxana și Florin Vale sunt cei care, în ultimii ani, au adus festivaluri de muzică și evenimente culturale în viața turiștilor și locuitorilor din Breb. Oamenii îi cunosc drept „familia cu Casa din Vale”, un cartier din căsuțe tradiționale din lemn.

În trecut, aici era doar o străduță pe care, în urmă cu doar câțiva ani, pe aici treceau numai tractoare. În 2015, cei doi locuiau în Cluj-Napoca, ea având un atelier de design vestimentar, iar el lucrând într-o corporație. La puțin peste 30 de ani, simțeau că și-au găsit locul în viață. Însă totul s-a schimbat când au descoperit satul maramureșean Breb.

Au decis să renunțe tot ce construiseră până atunci și să pună pe picioare un hub cultural în Breb. De atunci, familia li s-a mărit cu două fetițe, care acum cresc în armonie cu natura, printre cele nouă căsuțe, unele noi, altele recondiționate.

„Breb are acum un festival (Fest-in-Vale), dar este satul din Maramureș cu cele mai multe case vechi de lemn. La Breb vine caravana filmelor TIFF, la Casa din Vale, dar localnicii merg în port popular duminica, la slujba, și țin toate sărbătorile religioase. Breb se mișcă, avansează, dar în același timp pare blocat în timp.

Breb a fost vizitat cu ani în urmă de către Regele Charles, iar acum fundația patronată de el are doua case în centrul satului. Breb este un mister și întotdeauna am spus ca are ceva magic”, a spus Roxana Vale, pentru