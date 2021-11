Top 10 târguri de Crăciun din lume, organizate în pandemie! Care sunt condiţiile de acces în 2021?

Indiferent de vârstă suntem fermecaţi de târgurile de Crăciun, de ghirlandele luminoase, de turta dulce, decoraţiunile de basm şi, bineînţeles, neobositul Moş Crăciun care ne aşteaptă vesel şi darnic.

Pandemia de Covid-19 a schimbat condiţiile de acces şi regulile de participare.

Top 10 târguri de Crăciun din lume, organizate în pandemie

Târgul de Crăciun din New York – Columbus Circle Holiday Market

Cu siguranţă acest târg ne aduce aminte de şi de aerul special al sărbătorilor din America. Târgul se organizează în perioada 29 noiembrie – 24 decembrie 2021 şi condiţie obligatorie de participarea este schema de vaccinare finalizată. Târgul respectă şi măsurile de prevenţie, purtarea măştii este obligatorie iar turiştii au la dispoziţie dezinfectanţi.

Târgul de Crăciun din Hong Kong – The Prestige Christmas Gift & Lifestyle Fair

O destinaţie exotică şi aparte. Cu sute de vânzători, cu mii de produse la stand, târgul îşi aşteaptă vizitatorii. Ca măsuri de protecţie: la târg accesul este doar cu masca de protecţie, nu sunt permise degustările de mancare sau băutură. Prezentarea dovezii vaccinării nu este obligatorie, însă accesul se face cu masca de protecţie iar vizitorii sunt sfatuiți să se dezinfecteze constant. Târgul are loc în perioada 20 noiembrie – 01 ianuarie.

La ce târguri de Crăciun putem merge şi care sunt condiţiile de acces?

Târgul de Crăciun din Sydney, Australia – Sydney Christmas Fair

Locul unde Moş Crăciun vine pe căldură, unde soarele străluceşte în beteala superbă. În 2021, târgul de Crăciun din Sydney vine cu 3 weekend-uri de poveste: 4-5 Decembrie 2021, 11-12 Decembrie 2021 şi 18-19 Decembrie 2021. Evenimentul este marcat ca eveniment Covid safe. Nu este nevoie de vaccin, însă în cadrul târgului sunt amenajate locuri speciale unde turiştii sunt îndrumaţi să îşi igienizeze mâinile foarte des şi să folosească dezinfectantul.

Târgul de Crăciun de la Viena – Viena Christmas Market

Un târg foarte cunoscut şi foarte iubit, care an de an are milioane de vizitatori. Cunoscut pentru atmosfera deosebită, miile de luminiţe, ideile originale de cadouri, târgul îşi deschide şi anul acest porţile, însă cu anumite condiţii ţinând cont de pandemia de Covid-19.

din Viena este nevoie de dovada vaccinării, cu schema completă de vaccinare sau dovada că turistul a trecut prin boala. Târgul are loc în perioada 12 noiembrie – 26 decembrie 2021.

Care este situaţia în Europa? Ce măsuri se impun la târgurile de Crăciun?

Târgul de Crăciun din Tallinn – Tallinn Christmas Market

Votat cel mai bun târg din lume în anul 2019, Târgul de la Tallinn îşi deschide porţile anul acesta în perioada 26 noiembrie 2021 – 02 ianuarie 2022. Ca şi în cazul târgului din Viena, este nevoie de sau dovada trecerii prin boală. Testele negative nu sunt acceptate iar accesul este doar pe baza celor două condiţii.

Târgul de Crăciun din Londra – Winter Wonderland Christmas Market

Unul dintre cele mai vizitate târguri din lume îşi deschide porţile în 2021. După o mică pauză, cauzată de condițiile pandemice, târgul de Crăciun din Londra – Winter Wonderland Christmas market îşi aşteaptă vizitatorii în perioada 19 noiembrie – 22 decembrie. Accesul se face pe baza certificatului de vaccinare, cu schema completă. Totodată, vizitatorii sunt îndrumaţi să respecte măsurile de prevenţie.

Târgul de Crăciun din Zagreb – Croatia Christmas Market

Are loc în perioada 26 noiembrie 2021 – 2 ianuarie 2022 şi este unul dintre cele mai apreciate târguri. Organizatorii anunţa că măsurile de protecţie sunt foarte importante şi astfel se va purta masca de protecţie, vânzătorii au protecţie oferită de un panou din plexiglass şi se vor folosi constant dezinfectant. Certificatul de vaccinare nu este obligatoriu.

Târgul de Crăciun din Madeira – Madeira Christmas Fair

Cunoscut în intrega lume pentru veselia oferită, târgul de anul acesta este la mare căutare şi este deschis între 01 decembrie 2021 şi 09 ianuarie 2022. Certificatul de vaccinare este obligatoriu, iar organizatorii anunţa că în cadrul târgului se vor pune la dispoziţie dezinfectanţi şi măşti de unică folosinţă pentru a fi schimbate cât mai des.

Târgul de turism din Bupadesta – “Utazás”

Un târg foarte aşteptat atât de cei mari cât şi de cei mici, târgul de turism din Budapesta îşi întâmpină vizitatorii cu produse tradiţionale, mâncăruri şi băuturi, dar şi cu jucării confecţionate manual. Vinul fiert, concertele tradiţionale şi turta dulce vor fi nelipsite. Târgul se închide pe 31 decembrie. Turistii, pentru a participa la targ, trebuie sa aibă dovada vaccinării, că au trecut prin boală sau prezintă un . Evenimentul are loc în perioada 19 noiembrie 2021 – 31 decembrie.

Târgul de turism din Bruxelles – Bruxelles Winter Wonders

Are loc în perioada 26 noiembrie 2021 – 02 ianuarie 2022 şi este un târg foarte apreciat pentru spectacolele de dans şi pentru concerte. Accesul se face cu dovada unui test negativ, cu dovada vaccinării sau a trecerii prin boala. Târgul este un festival în adevăratul sens al cuvântului pentru vizitatorii de toate vârstele.