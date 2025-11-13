Târgurile de Crăciun 2025-2026: austeritate și nu prea. Cât vor plăti primăriile din Romania pentru luminițe, brăduți și ghirlande

ADVERTISEMENT

La capătul unui an marcat de restricţii şi austeritate bugetară, primăriile din România pregătesc să cheltuie sume considerabile pentru decorurile de sărbători. De la capitale locale care alocă peste 8 milione de lei pentru iluminatul festiv, până la oraşe mici în care facturile de „luminiţe şi brăduţi” cresc constant. Cum justifică autorităţile cheltuielile în vreme ce bugetele sunt strânse?

Cât costă primăriile din România să organizeze sărbătorile de Crăciun în 2025‑2026

Se apropie Sărbătorile de iarnă, iar orașele mari din România își pregătesc deja târgurile de Crăciun și iluminatul festiv. Anul acesta, bugetele alocate pentru decorațiuni, lumini și spectacole arată cât de mult investesc municipalitățile pentru a transforma centrul orașelor în adevărate lumi de poveste și pentru a atrage vizitatori din toate colțurile țării.

Iată cum arată comparativ cheltuielile sau bugetele pentru sezonul 2025‑2026 în principalele orașe pentru care există date publice.

Cât cheltuie Primăria Capitalei pentru sărbătorile de iarnă în 2025

Pentru sezonul festiv 2025‑2026, Primăria București a alocat 15 milioane de lei pentru organizarea Târgului de Crăciun din Piața Constituției, eveniment coordonat de CREART. Din această sumă, se estimează că târgul va aduce încasări de aproximativ 3,2 milioane de lei, dintre care 492.000 lei provin din activități comerciale.

Astfel, costul net suportat de Primărie se ridică la 11,8 milioane de lei, aproape dublu față de anul precedent. Calculat pentru cele 30 de zile ale târgului, o zi de eveniment ar costa aproximativ 393.000 lei, adică în jur de 79.000 de euro.

Cât vor plăti comercianții pentru tarabele de la Târgul de Crăciun din București?

În aceeași zi, Consiliul General închirierea spațiilor la târgurile de Crăciun. Noile tarife diferă în funcție de tipul activității. Mâncare tradițională preparată în locație: tarifele au crescut de la 2.600–31.500 lei la 3.000–40.000 lei, reprezentând o creștere de aproximativ 27%.

Agricultori care aduc produse: tarifele au înregistrat cea mai mare creștere, de până la 258%. Meșteri populari: tarifele au fost ajustate de la 500–3.100 lei la 500–5.000 lei.

Va fi 2025 anul cu cele mai spectaculoase lumini din Capitală?

În ultimii ani, bugetul Capitalei pentru iluminatul de sărbători a variat semnificativ. Dacă în sezonul 2018–2019 s-au cheltuit peste 20 de milioane de lei, suma a început să scadă treptat în anii următori, ajungând la aproximativ 13 milioane în 2019 și 2020.

După 2021, cheltuielile au fost mult mai reduse, cu doar 1,4 milioane de lei alocați pentru montarea și demontarea instalațiilor. În 2022, bugetul a crescut ușor, la 1,7 milioane, pentru extinderea iluminatului și în zone precum Calea Victoriei.

Anul trecut, suma destinată decorațiunilor a fost de 5 milioane de lei, iar pentru iarna 2025–2026 municipalitatea pregătește o nouă creștere — aproximativ 8 milioane de lei. Este cel mai mare buget din ultimii cinci ani, semn că Bucureștiul își propune să readucă atmosfera spectaculoasă din sezoanele trecute.

Cât cheltuie primăriile din Ilfov pentru sărbătorile de iarnă

În comunele și orașele din jurul Capitalei, primăriile investesc, de asemenea, sume semnificative pentru a oferi locuitorilor atracții de iarnă, cum ar fi patinoare și iluminat festiv, scrie .

De exemplu, (fără TVA) pentru închirierea unui patinoar mobil de 350 m², care va funcționa între 1 decembrie și 7 ianuarie. Contractul include transportul și montajul patinoarului, echipamentele necesare (chillere, iluminat, sonorizare), întreținerea și operarea 24/7, precum și închirierea a 100 de perechi de patine. Astfel, o zi de patinoar costă aproximativ 6.000 lei din bugetul local.

În Tunari, a fost alocat un buget de peste 53.000 euro pentru iluminat festiv, contractul fiind câștigat de firma Upper Level SRL, specializată în decoruri de sărbători. Prestatorul se ocupă de montaj, demontaj, mentenanță și intervenții rapide în caz de defecțiuni. Firma a devenit un nume constant în achizițiile publice din Ilfov, cu zeci de contracte anuale.

Cât investește Constanța pentru Crăciunul 2025‑2026

Autoritățile din Constanța au anunțat pentru acest sezon o investiție de aproximativ 800.000 euro fără TVA (peste 3,8 milioane lei) destinată iluminatului stradal și Târgului de Crăciun. Este o sumă record, care depășește bugetele multor orașe din România și care are ca obiectiv transformarea orașului de la malul mării într-o destinație spectaculoasă de iarnă.

Iluminatul festiv va cuprinde mai multe zone ale orașului, cu ghirlande luminoase, steluțe și globulețe pe stâlpi, care vor împodobi străzile municipiului. Bugetul alocat, , este de 3.802.918 lei fără TVA, adică aproximativ 760.583 euro, iar cheltuielile nu includ organizarea de evenimente dedicate sărbătorilor.

Oradea investește peste 1,4 milioane de lei în iluminatul de sărbători

Și orașul Oradea se pregătește să intre în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă cu un decor festiv spectaculos, realizat dintr-un buget de aproximativ 1,2 milioane de lei. Fondurile sunt destinate închirierii și montării ornamentelor luminoase care vor transforma principalele artere și piețe în locuri pline de culoare și farmec.

Punctul de atracție va fi, ca în fiecare an, bradul ecologic amplasat în Piața Unirii. Anul acesta, pomul de Crăciun va atinge 18 metri înălțime, cu doi metri mai mult decât în 2024, și va fi decorat cu peste 20.000 de LED-uri, 300 de globuri și o carpetă luminoasă cu motive de iarnă.

Spectacolul de lumini nu se va limita doar la Piața Unirii. Orădenii și vizitatorii se vor putea bucura de decorațiuni și pe Bulevardul Cantemir – Nufărul, Calea Aradului, în Piațetele Mihai Viteazul și Independenței, la Orășelul Copiilor și în zona Oradea Arena.

Întregul concept de iluminat și montajul instalațiilor sunt realizate de compania MK Illumination, valoarea contractului fiind de 1.190.541 lei, informații făcute publice chiar pe site-ul .

Bistrița, cele mai scumpe sărbători de iarnă din istoria orașului

Municipiul Bistrița se pregătește de cele mai costisitoare sărbători de iarnă din istoria sa. Primăria a alocat peste 1 milion de lei (aproximativ 200.000 de euro) pentru iluminatul festiv din iarna 2025, cea mai mare sumă cheltuită vreodată pentru decorațiunile de Crăciun.

Bugetul este împărțit în două contracte distincte. 767.700 lei pentru montarea și punerea în funcțiune a instalațiilor de iluminat, inclusiv împodobirea copacilor cu șiruri luminoase și figurine și 269.900 lei pentru închirierea ornamentelor de Crăciun, arcade, brazi, îngerași, reni, fântâni arteziene luminoase și alte elemente decorative.

Ambele contracte au fost atribuite firmei Ilnic Electric SRL din județul Maramureș, iar lucrările de montaj au început deja în zona centrală a orașului, scrie . Iluminatul festiv și Târgul de Crăciun vor fi inaugurate pe 23 noiembrie, dată la care vor fi aprinse și luminile în tot orașul.

Suma de peste un milion de lei marchează o dublare a cheltuielilor față de anii trecuți, când bugetele pentru decorațiunile de Crăciun nu depășeau 600.000 de lei, iar multe instalații erau refolosite.

Se schimbă tradiția Târgurilor de Crăciun? Decizia din Făgăraș, orașul lui Nicușor Dan

Pe fondul restricțiilor privind cheltuielile publice impuse de Guvernul condus de Ilie Blojan, tot mai multe administrații locale aleg soluții alternative pentru a marca sărbătorile de iarnă. Printre acestea se numără și municipiul Făgăraș, orașul natal al președintelui României, Nicușor Dan, care a decis să nu mai organizeze în mod oficial târgul de Crăciun sau alte evenimente ce ar presupune cheltuieli din bugetul local.

În schimb, și agenților economici libertatea de a se organiza pe cont propriu. Astfel, oricine dorește să amenajeze standuri, să desfășoare activități comerciale, să organizeze spectacole sau chiar un mic târg de iarnă, o poate face în Piața Republicii, fără a plăti chirie pentru spațiile puse la dispoziție de primărie.

Cei interesați trebuie doar să depună o cerere la registratura Primăriei Municipiului Făgăraș până la data de 21 noiembrie 2025. În ciuda restricțiilor bugetare, orașul nu va renunța complet la atmosfera de sărbătoare — aprinderea luminilor de Crăciun este programată pentru 1 decembrie, la ora 17:00.