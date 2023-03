Tarifele RCA revin la valoarea din martie 2022? Solicitare oficială făcută Ministerului Finanțelor de către ASF

Tarifele RCA revin la valoarea din martie 2022, cel puțin asta vor reprezentanții de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, care vor cere oficial luni, 20 martie 2023, Ministerului Finanțelor o cerere ca toate tarifele pentru polițele RCA să revină la nivelul celor din martie 2022.

Tarifele RCA revin la valoarea din martie 2022

Totodată, conform ASF va înainta Ministerului Finanțelor Publice o propunere care vizează renunțarea la taxa de 1% aplicată companiilor de asigurări, în contextul în care Euroins e aproape de faliment. Șoferii din România sunt extrem de îngrijorați că nu vor mai face față noilor tarife RCA sau, și mai grav, că asiguratorii

”Societăţile de asigurări vor folosi tarifele din urmă cu un an de zile. Am avut discuţii cu principalele societăţi de asigurări ca pentru următoarea perioadă să se raporteze la tarifele efectiv practicate în urmă cu un an de zile. Mai mult, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care doresc să-şi facă o poliţă RCA, Autoritatea va renunţa la taxa de 1% pe care o aplică asigurătorilor.

Cam astea sunt principalele propuneri pe care noi, luni, le vom înainta Ministerului de Finanţe. Vrem să avem stabilitate pe piaţa RCA, nu vrem să mai crească tarifele pe piaţă”, a transmis Valentin Ionescu, director general al ASF, în direct la Digi 24. Așadar, tarifele ar trebui să fie mai mici decât cele din ultimele luni, dacă se va reveni la nivelul din martie 2022.

Ministrul finanțelor prețurile fiind prea mari pentru a fi acceptate de români. Retragerea autorizației de funcționare a Euroins de către ASF nu e o noutate, astfel că sunt așteptate multe negocieri și discuții menite să lămurească definitiv situația și să ajute concret oamenii.

”La acest moment, ASF va trebui să propună o serie de soluţii pentru toţi asiguraţii din piaţa de RCA din România, soluţii care pot cuprinde diverse căi de acţiune, pe de o parte pentru cei asiguraţi la compania care a fost sancţionată de către Autoritate deoarece este instituţia care reglementează şi monitorizează şi gestionează această piaţă, iar în funcţie de soluţiile propuse, pot să vă asigur că Guvernul va lua acele măsuri, cele mai bune măsuri, pentru că pot fi mai multe soluţii cu care să vină, astfel încât românii să fie protejaţi.

Toţi vedem că preţurile la aceste asigurări sunt extraordinar de mari şi cred că trebuie să venim cu o serie de soluţii care să conducă la o scădere a preţurilor pe piaţă, o diversificare a jucătorilor din zona aceasta şi mai mult decât atât poate o întărire a acestor reglementări pentru că nu este prima oară când România se confruntă cu această situaţie”, a transmis ministrul Câciu.

Șoferii care au avut polițe de asigurare la Euroins pot fi despăgubiți de către Fondul de Garantare al Asiguraților, după ce Euroins a rămas fără autorizație de a emite noi polițe. ASF va cere acum în instanță decizia de insolvență și faliment a companiei de asigurări. Șoferii trebuie să știe că va dura 60 de zile de la publicarea deciziei ASF în Monitorul Oficial, până în clipa când vor fi despăgubiți.

”Discuția este una mai complexă, pentru că cei de la Euroins au precizat că vor da în judecată ASF-ul, deși cred că nici nu au de ce să facă acest lucru. Dacă se va constata la momentul deschiderii procedurii falimentului că ei de fapt nu erau în starea respectivă, teoretic vor avea de partea lor hotărârea instanței și vor putea, cu siguranță, să dea în judecată și ASF-ul.

Dar, până una alta, decizia devine opozabilă de la momentul publicării în Monitorul Oficial. Acela este momentul de la care toți cei care au dosar de revendicare a daunelor sau care au ei propria daunalitate și vor să se despăgubească de la propriul asigurator se vor adresa direct Fondului de Garantare, FGA, care are și obligația și dreptul ca începând cu 60 de zile de la momentul publicării în Monitorul Oficial al acestei decizii să înceapă și să facă plăți”, a explicat avocatul Adrian Cuculis pentru FANATIK.