Olanda și-a schimbat oficial numele în Țările de Jos (Netherlands) la 1 ianuarie 2020. Guvernul de la Haga speră ca prin această modificare ţara să scape de eticheta de „ţară a drogurilor şi a prostituţiei” pentru a-și schimba „fața turistică”, dominată de cele două… atracții!

Numele s-a schimbat, fotbalul s-a schimbat. După surprinzătoarele ratări ale ultimelor două turnee finale majore, Campionatul European 2016 și Campionatul Mondial 2020, în preliminariile pentru EURO 2020 „portocala” a dat semne că poate redeveni „mecanică”.

Țările de Jos s-au calificat la EURO 2020 de pe locul 2 din grupa preliminară, după Germania (cu care a împărțit victoriile, 2-3 la Amsterdam și 4-2 la Hamburg!), peste Irlanda de Nord, Belarus și Estonia, golaveraj 24-7, golgheter Georginio Wijnaldum, 8 goluri. Vezi toate golurile marcate de fotbaliștii din Țătrile de Jos în campania de calificare la EURO 2020.

Țările de Jos vor cât mai sus la EURO 2020! Câte goluri pot da Depay & comp?

Memphis Depay (Barcelona, 27 de goluri în 66 de meciuri), Georginio Wijnaldum (Liverpool, 23/75), Luuk de Jong (Sevilla, 8/37), Davy Klaassen (Ajax, 5/22) sunt marcatorii de la care așteaptă selecționerul Frank de Boer golurile care să ducă Țările de Jos cât mai… sus la EURO 2020.

22 de pase decisive a dat „căpitanul” Memphis Depay, pe lângă cele 27 de goluri marcate în cele 66 de meciuri pentru reprezentativa Țărilor de Jos, deci se poate spune că a fost implicat în nu mai puțin de 49 de goluri, total cu 21 mai multe decât următorul dintre coechipierii săi (Georginio Wijnaldum), de la debutul său la națională, în octombrie 2-13.

Frank de Boer folosește un sistemul cu 3 fundași centrali. Jucătorii de bandă, Denzel Dumfries în dreapta și Patrick van Aanholt în stânga, ajung să fie foarte ofensivi. Dumfries a dat două goluri și a scos un penalty în două meciuri, reușite atipice unui fundaș dreapta.

Până acum, la EURO 2020, Țările de Jos au înscris 5 goluri: Wijnaldum, Weghorst și Dumfries cu , Depay și din nou Dumfries cu Austria. Doar în primele dpuă etape ale grupelor (6), tot 5 au marcat și .

După grupa destul de accesibilă pe care a câștigat-o, în care mai are meci cu cea mai modestă echipă, Macedonia de Nord, pentru Țările de Jos urmează optimea cu cel mai bun loc 3 din grupele D (, Cehia, Croația, Scoția), E (, Suedia, Slovacia, Polonia) sau F (Franța, Germania, Portugalia, Ungaria).

Depay, Wijnaldum & comp. duc Țările de Jos mai sus de sferturi?

Cea mai probabilă optime va fi cu una dintre primele trei din grupa F… F de la „foc”. Germania are cel mai ușor meci, teoretic, în ultima etapă a grupei, cu Ungaria, Franța și Portugalia se bat pentru un loc final cât mai bun, pare favorită campioana mondială în fața campioanei europene… Plus că are de luat o revanșă după înfrângerea din finala EURO 2016.

Probabilitatea ca Țările de Jos să joace cu Portugalia este cea mai… probabilă! Iar apărarea lusitanilor a scârțâit serios în bătaia luată de la Germania, deci ar fi ceva șanse de goluri „portocalii”. Așadar încă două meciuri sigur, grupă și optimi, plus măcar încă unul destul de probabil, în sferturi.

Dacă socotim media de 3 goluri/partidă din acest an a Țărilor de Jos (la care a contribuit generos un 7-0 cu Gibraltar), plus cele 5 marcate până acum, ajungem la un total de 14 (în cel mai optimist caz), ceea ce face tentantă cota BETANO 1,80 pentru „peste 10,5 goluri marcate de Țările de Jos” la EURO 2020.

2,35 este cota BETANO pentru „Depay – golgheterul Țărilor de Jos la EURO 2020”

3,00 este cota BETANO pentru „eliminarea Țărilor de Jos în sferturile de finală”

Golurile Țărilor de Jos la EURO

EURO 1976: golaveraj 4-5 în 2 meciuri (4 echipe) / 1-3 cu Cehoslovacia după prelungiri, în semifinale, 3-2 cu Iugoslavia în finala mică. EURO 1980: golaveraj 4-4 în 3 meciuri (8 echipe) / 1-0 cu Grecia, 2-3 cu Germania de Vest (RFG), 1-1 cu Cehoslovacia, locul 3 în grupă. EURO 1988: golaveraj 8-3 în 5 meciuri (8 echipe) / 0-1 cu URSS, 3-1 cu Anglia, 1-0 cu Irlanda, locul 2 în grupă, 2-1 cu Germania de Vest în semifinale, 2-0 cu URSS în finală. EURO 1992: golaveraj 6-3 în 4 meciuri (16 echipe) / 1-0 cu Scoția, 0-0 cu CSI (fosta URSS), 3-1 cu Germania, locul 1 în grupă, 2-2 și 4-5 la loviturile de departajare cu Danemarca în semifinale. EURO 1996: golaveraj 3-4 în 4 meciuri (16 echipe) / 0-0 cu Scoția, 2-0 cu Elveția, 1-4 cu Anglia, locul 2 în grupă, 0-0 și 4-5 la loviturile de departajare cu Franța în semifinale. EURO 2000: golaveraj 13-3 în 5 meciuri (16 echipe) / 1-0 cu Cehia, 3-0 cu Danemarca, 3-2 cu Franța, locul 1 în grupă, 6-1 cu Iugoslavia în Sferuri, 0-0 și 1-3 la loviturile de departajare cu Italia în semifinale. EURO 2004: golaveraj 7-6 în 5 meciuri (16 echipe) / 1-1 cu Germania, 2-3 cu Cehia, 3-0 cu Letonia, locul 2 în grupă, 0-0 și 5-4 la loviturile de departajare cu Suedia în sferturi, 1-2 cu Portugalia în semifinale. EURO 2008: golaveraj 10-4 în 4 meciuri (16 echipe) / 3-0 cu Italia, 4-1 cu Franța, 2-0 cu România, locul 1 în grupă, 1-3 după prelungiri cu Rusia în sferturi. EURO 2012: golaveraj 2-5 în 3 meciuri (16 echipe) / 0-1 cu Danemarca, 1-2 cu Germania, 1-2 cu Portugalia, locul 4 în grupă.

10,75 5,10 1,32 sunt cotele BETANO pentru „1,x,2” la meciul Macedonia de Nord – Țările de Jos

25,00 este cota BETANO (a șaptea) pentru „Memphis Depay – golgheterul EURO 2020”

21 de goluri a marcat naționala Țărilor de Jos în cele 7 meciuri jucate în 2021 ( 5 victorii, 1 egal, 1 înfrângere) și a primit 8