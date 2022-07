Țările din Europa pe care turiștii români trebuie să le evite din cauza incendiilor. Pericol extrem anunțat de specialiști

Valul de caniculă care a pus stăpânire pe Europa în ultimele săptămâni a venit la pachet cu incendii catastrofale. Focul a pârjolit sute de mii de hectare și a afectat parțial și industria turismului.

Țări care reprezintă destinații importante de vacanță pentru turiștii români, precum Spania, Franța, Germania, Italia și Grecia sunt puternic afectate de .

Aici, zeci de mii de oameni au fost evacuați și mii de hectare arse, pagubele fiind unele extrem de însemnate.

E foarte important ca cei care au plănuite vacanțe în această perioadă, să verifice dacă zonele în care trebuie să ajungă nu sunt afectate de focuri.

Conform ultimelor date furnizate de sistemul european de informare privind incendiile forestiere, 17 state se află în ”pericol extrem” de incendii de vegetație, începând cu cele din Peninsula Iberică, Portugalia și Spania, și terminând cu cele din estul Europei.

Iată, mai jos, lista statelor cu risc ridicat de incendii:

