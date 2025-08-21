Țările europene i-au cerut lui Trump să trimită avioane F-35 pe teritoriul României, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina

Donald Trump este solicitat de țările europene să trimită avioane F-35 pe teritoriul României. Cererea a fost făcută ca parte a garanțiilor de securitate oferite de Casa Albă pentru protejarea Ucrainei.

ADVERTISEMENT

Avioane F-35 pe teritoriul României, cerea țărilor europene pentru Donald Trump

Țările europene ar vrea ca Donald Trump să desfășoare, pe teritoriul României, avioane de vânătoare, ca parte pentru a pune capăt războiului din Ucraina, conform informațiilor obținute de cotidianul .

Liderii militari din Europa discută pe tema desfășurării avoanelor F-35 la noi în țară. Aici, NATO construiește cea mai mare bază aeriană din Europa, astfel încât să descurajeze Rusia să invadeze Ucraina din nou.

ADVERTISEMENT

Luni, președintele SUA a scos din discuție desfășurarea de trupe americane pe teren în Ucraina. Trump s-a declarat dispus, totuși, să asigure sprijin “aerian” ca parte a garanțiilor de securitate ale SUA.

Reuniunea liderilor militari a avut loc la Washington, după întâlnirea la care Volodimir Zelenski și liderii europeni au participat la Casa Albă. Generalul Dan Caine, preşedintele Statului Major Întrunit al SUA, i-a găzduit pe liderii armatelor din Marea Britanie, Franța, Germania, Finlanda și Italia pentru a pune pe masă problema garanțiilor de securitate americane.

ADVERTISEMENT

NATO desfășoară, în prezent, misiuni de poliție aeriană deasupra Mării Negre, de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu din România. Ăn timpul războiului din Irak, această bază a fost un hub pentru forțele americane. Este, totodată, cea mai probabilă locație pentru avioanele americane, după cum menționează The Times.

ADVERTISEMENT

În prezent, NATO desfăşoară misiuni de poliţie aeriană deasupra Mării Negre de la baza aeriană Mihail Kogalniceanu din România. Aceasta a fost un hub pentru forţele americane în timpul războiului din Irak şi este cea mai probabilă locaţie pentru avioanele americane.

Ce au mai solicitat țările europene

În afară de avioane de vânătoare americane staționate în România, țările europene au cerut garanții pentru a utiliza în continuare sateliții americani pentru GPS și recunoaștere în Ucraina. Statele europene mai doresc și un angajament din partea SUA de furnizare a rachetelor de apărare aeriană Patriot și NASAMS în Ucraina. Acestea ar avea rolul de a împiedica atacurile rusești.

ADVERTISEMENT

A fost solicitată și permisiunea de a zbura cu avioane de spionaj deasupra Mării Negre. Încă de la începutul războiului, forțele aeriene britanice (RAF) au efectuat misiuni de recunoaștere cu avioane River Joint. Avioanele fabricate de Boeing au nevoie, însă, de aprobare americană pentru a putea zbura.

Marea Britanie s-a oferit să trimită avioane de Typhoon în vestul Ucrainei, dar și o brigadă de 3.000 – 5.000 de soldați pentru instruirea armatei ucrainene. Tot în vestul Ucrainei, ar putea trimite trupe Franța, Canada și Australia.

Miercuri, la discuțiile de la Pentagon a participat amiralul Tony Radakin, şeful forţelor armate britanice şi şeful Statului Major al Apărării. În trecut, acesta a mai atenuat tensiunile dintre SUA și Ucraina. Radakin a luat parte și la o reuniune virtuală cu șefii apărării din NATO. În cadrul reuniunii, aliații au discutat despre sprijinul acordat Ucrainei.

Rusia nu este de acord cu desfășurarea trupelor occidentale în Ucraina

Rusia se opune, însă, desfășurării oricăror trupe occidentale pe teritoriul Ucrainei. Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a declarat, miercuri, că Moscova și Beijingul trebuie să aibă drept de veto în privința sprijinului militar occidental pentru Ucraina, potrivit . Acesta a mai spus că discuțiile NATO privind garanțiile de securitate reprezintă “o cale ce nu duce nicăieri”.

garanțiile de securitate discutate între Rusia și Ucraina în 2022, la Istanbul. Acestea ar fi un “exemplu foarte bun” pentru garanțiile cu care Kremlinul ar fi de acord. Potrivit acestor propuneri, cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, Rusia, China, SUA, Franța și Marea Britanie, ar avea fiecare dreptul de se opune sprijinului militar acordat Ucrainei.

Acest acord ar permite Rusiei să blocheze încercările de a ajuta Ucraina. Luni, Casa Albă a anunțat că ar trebui să aibă loc o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski. Miercuri, însă, Lavrov a transmis că Putin “ia în considerare ridicarea nivelului şefilor delegaţiilor” trimise la negocierile dintre cele două părți.

“Suntem deschişi la orice format. Dar când vine vorba de întâlniri la cel mai înalt nivel, acestea trebuie pregătite cu cea mai mare atenţie în fiecare etapă, astfel încât summiturile să nu agraveze situaţia, ci să aducă o concluzie reală la negocierile pe care suntem gata să le continuăm”, a declarat ministrul rus de externe.