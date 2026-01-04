Țările exotice în care s-au plimbat parlamentarii români în 2025. Cine sunt aleșii care au ajuns în Australia, Vietnam sau Etiopia pe bani publici

ADVERTISEMENT

Țările exotice unde au călătorit parlamentarii români în 2025 pe modelul Klaus Iohannis. Ce deplasări în străinătate au avut deputații și senatorii români în anul care s-a încheiat. Ce vizită a costat cel mai mult.

Deplasările în străinătate făcute de deputații români în 2025

Site-ul Camerei Deputaților nu are informații publice privind deplasările în străinătate ale deputaților în anul 2025 decât până în luna septembrie. Până în acea lună, Camera cheltuise pentru aceste deplasări suma de 693.000 lei (sumă ce avea să crească până la 988.000 lei la finalul lunii noiembrie).

Dintre cele nouă luni pentru care există informații, doar în luna august deputații nu au efectuat nicio vizită externă. A fost luna în care aceștia s-au aflat în vacanță. De asemenea, luna ianuarie a fost luna în care a fost doar o singură deplasare externă – în Cehia, unde s-a deplasat pentru 4 zile reprezentantul minorității cehe din Parlament și care a beneficiat de o diurnă de 9.500 lei.

În rest apar vizite de lucru, cu precădere în statele UE pe probleme ce țin de Uniunea Europeană. Dincolo de acestea se remarcă și câteva deplasări în destinații mai degrabă „exotice”.

Spre exemplu, în luna martie, deputatul PSD Ioan Vulpescu (foto dreapta), care este vicepreședintele Comisiei de cultură și membru în Grupul de rugăciune din Parlament, a participat în Egipt la reuniunea de primăvară a structurilor de conducere din cadrul Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei (A.I.O.) şi lansarea volumului în limba arabă “Sfânta Sofia – Bisericile înţelepciunii lui Dumnezeu în lume”. Deplasarea s-a desfășurat pe parcursul a 8 zile și jumătate, beneficiind de o diurnă de aproape 13.000 lei.

În luna următoare, același deputat PSD, Ioan Vulpescu, a fost invitat să participe, ca observator, la Tashkent, în Republica Uzbekistan, la lucrările celei de-a 150-a Adunări a Uniunii Interparlamentare (UIP). Pentru cele patru zile de deplasare a încasat o diurnă de 8.200 lei. La același eveniment din Uzbekistan a participat o delegație extinsă a Camerei, formată din șase participanți.

În aceeași lună martie, deputatul Alexandru Rogobete, care atunci era președintele Comisiei pentru sănătate, a participat – timp de trei zile – în Emiratele Arabe Unite la o serie de convorbiri privind optimizarea legislativă în sectorul digitalizării medicale şi al cybersecurity. Diurna încasată de actualul ministru a fost de peste 17.000 lei.

În luna următoare, același deputat PSD, Ioan Vulpescu, a participat în Etiopia la vizita oficială a delegației Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei (AIO), unde a fost lansată aceeași carte (Sfânta Sofia – Bisericile înțelepciunii…). Această vizită a avut 11 zile, deputatul social-democrat încasând o diurnă de peste 25.000 lei. Există și o informare cu privire la ce anume a făcut deputatul PSD în această vizită.

În aceeași lună un alt deputat a făcut o vizită în Tajikistan, vizită pentru care nu există încă o informare publicată. Vizita a avut 4,5 zile, iar diurna a fost de peste 11.000 lei.

În luna iunie mai apar câteva destinații unice pentru parlamentarii români: Maroc, SUA, Azerbaidjan, EAU sau Norvegia. În Ucraina, stat vecin cu România, au fost făcute doar două vizite în cele 9 luni din 2025.

Vizitele în străinătate cu cele mai mari costuri

În materie de diurne, cea mai „costisitoare” vizită în străinătate a unei delegații parlamentare a fost cea din luna iunie în Statele Unite, la Sesiunea de primăvară a Adunării Parlamentare a NATO. Au participat deputații Ramona Bruynseels (AUR), Alina Gorghiu (PNL) și Cristina Prună (USR). Diurna pentru deplasarea de 6 zile și jumătate a fost de aproape 112.000 lei.

În acest top trebuie amintită și vizita în Tashkent, Uzbekistan a unei delegații formate din 6 deputați, pentru 8 zile, care au participat la Adunarea Uniunii Interparlamentare (UIP). Diurna încasată pentru această vizită a fost de peste 82.000 lei. La această vizită, delegația României a inclus și doi senatori (Daniela Ștefănescu AUR – foto stânga și Ioan Stan PSD), a căror deplasare a fost decontată din bugetul Senatului (peste 51.000 lei, pentru zece zile). Cei doi au zburat la clasa business, așa cum le permite regulamentul în cazul călătoriile de peste 3.000 km)

La această vizită, delegația României a vorbit despre cum țara noastră a adoptat salariul minim european și cum se pregătesc autoritățile române pentru schimbările de pe piața muncii provocate de A.I., iar senatoarea Daniela Ștefănescu a avut un discurs despre rolul femeilor în politică.

„Totodată, senatoarea Ştefănescu a arătat că o pace durabilă trebuie să recunoască şi să răspundă în mod egal nevoilor şi preocupărilor bărbaţilor şi femeilor. Mai mult, nevoile femeilor sunt împletite cu nevoile copiilor lor, ale familiilor lor şi, foarte adesea, ale comunităților în care trăiesc.

Femeile sunt parteneri esențiali în realizarea redresării economice şi în consolidarea coeziunii sociale. Concluzionând, parlamentarul român a accentuat că participarea femeilor la procesele de pace este o garanţie puternică că eforturile pentru pace şi realizarea ODD integrează perspectiva egalităţii de şanse”, se arată în nota de informare privind vizita în Uzbekistan.

Trebuie menționat că Uzbekistanul figurează ca un stat autoritar cu unele dintre cele mai mici scoruri în clasamentele internaționale privind drepturile omului (locul 149 din 167 state în Democracy Index). La această adunare, la care au fost prezenți deputații și senatorii români, liderii locali au vorbit însă despre progresul social și justiția globală.

Destinațiile exotice alese și de senatorii români

La fel ca la Cameră, Senatul României nu are date decât pentru primele nouă luni din an. Până la finalul lunii septembrie, instituția cheltuise 1,3 milioane de lei pentru deplasările în străinătate. (Dacă la Cameră există informații cu privire la deputații care s-au deplasat peste hotare la Senat nu sunt precizate decât scopul și sumele plătite ca diurnă. În plus, p

Și aici, ca și la Cameră, se pot observa câteva destinații exotice alese de senatorii români. Spre exemplu, în luna ianuarie un senator a participat în Vietnam la o conferință parlamentară privind cooperarea francofona în domeniul agriculturii durabile. Deplasarea a avut loc pe durata a nouă zile, diurna încasată fiind de aproape 47.000 lei.

În luna aprilie un senator a participat la Reuniunea Comisiei politice a AP a Francofoniei. Deplasarea a avut loc pe durata a șase zile, diurna încasată fiind de peste 30.000 lei. În aceeași lună, o delegație formată din 5 senatori a beneficiat pentru o deplasare de 4 zile în Azerbaidjan de o diurnă de peste 25.000 lei.

În luna iunie, Mircea Abrudean, vice-președintele Senatului, a participat la Expo 2025 în Japonia, deplasare ce a inclus și o vizită de lucru la Tokyo. Diurna pentru deplasarea de 5 zile a fost de 34.000 lei. În luna septembrie un senator a reușit să ajungă tocmai în Australia, unde timp de 7 zile a participat la cea de-a 15-a Reuniune Internațională pentru miniștri și membrii ai parlamentelor a Federației Astronautice Internaționale și la cel de-al 76-lea Congres International de Astronautică. Diurna primită a fost de peste 16.000 lei.

În total, în cele opt luni pentru care există date publicate pe site-ul instituției, senatorii au făcut 82 de deplasări externe. Niciuna dintre aceste vizite nu a fost în Ucraina.