Târnovanu, inert în FCSB – Dinamo! Portarul roş-albaştrilor a fost lovit dur de Caragea

Prima repriză din FCSB – Dinamo nu a fost una cu foarte multe faze de poartă, însă, la una dintre puținele acțiuni, Ștefan Târnovanu a fost cât pe ce să fie accidentat grav. Portarul campioanei a fost lovit cu gheata în cap de Adrian Caragea.

Ștefan Târnovanu i-a speriat pe cei de la FCSB. A fost la câțiva centimetri de o accidentare gravă

În prima repriză a partidei de pe Arena Națională, FCSB a încercat să pună stăpânire pe joc, iar Dinamo a lansat câteva contraatacuri ce puteau fi periculoase. Atacanții „câinilor roșii” au scăpat de două ori în situație de 1-1 cu portarul, însă de fiecare dată s-a ridicat fanionul de la margine pentru ofsaid.

În una dintre aceste incursiuni, Ștefan Târnovanu a ieșit la sacrificiu din poartă pentru a intercepta o pasă ce se îndrepta spre Adrian Caragea. Portarul lui FCSB a fost primul la minge, însă tânărul jucător al lui Dinamo nu a mai avut timp să-l evite complet.

În încercarea sa de a sări peste adversar, Caragea l-a lovit cu gheata în cap pe Ștefan Târnovanu, care a rămas întins pe gazon timp de minute bune. În cele din urmă, după ce medicii au efectuat toate testele pentru a verifica dacă portarul lui FCSB este conștient, el s-a ridicat și a continuat partida.

Prima repriză s-a încheiat cu un singur șut pe spațiul porții

FCSB a încercat să arunce mingea în careu de mai multe ori prin centrări, în timp ce Dinamo a încercat să lanseze atacuri în spatele stoperilor, însă balonul a fost trimisă pe spațiul porții o singură dată.

Adrian Șut a fost cel care a lansat singurul șut pe poarta lui Epassy, care a avut câteva probleme în a reține mingea și a adus emoții dinamoviștilor. Dacă FCSB nu va reuși să câștige această partidă,