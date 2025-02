Târnovanu, între cei mai buni portari ai Europei. Mircea Lucescu îi pregătește titularizarea la națională

FCSB s-a calificat în optimile Ligii Europa, după ce a învins, fără drept de apel, PAOK Salonic, scor 2-0 (în tur 2-1). Unul dintre cei mai buni fotbaliști ai campioanei a fost Ștefan Târnovanu, care a securizat poarta echipei lui Gigi Becali.

Ștefan Târnovanu a primit zece goluri în zece partide

Prestația bună a lui Târnovanu nu este o surpriză. Goal-keeperul de 24 de ani s-a remarcat ca unul dintre cei mai buni portari din competiție. În topul UEFA, el este pe locul 6, cu 31 de intervenții salvatoare.

Târnovanu a primit zece goluri, în zece partide. O medie de un gol pe meci. Procentajul său a fost stricat de acel 0-4 de la Rangers. El a ținut poarta neatinsă în cinci dintre cele zece partide jucate de FCSB în Liga Europa.

31 de parade salvatoare și poate urca mai sus

Portarul campioanei este pe locul 6 în topul european al competiției. Lider e Hakim (Bodo Glimt) cu 38 de intervenții salvatoare. Pe locul doi se clasează Petterson (Elfsborg) – 37 intervenții, iar pe trei Jedlicka (Viktoria Plzen) – 36 intervenții.

Urmează Pasveer (Ajax) – 34, Kotarski (PAOK) – 32 și Târnovanu, la egalitate cu Bushchan (Dinamo Kiev) – ambii cu 31 de parade. În optimi, portarul FCSB-ului poate urca în acest clasament, deoarece PAOK și Elfsborg au fost eliminate.

Favorit pentru titularizarea la națională

Evoluția excelentă a lui Târnovanu îi oferă acestuia un avantaj în lupta pentru titularizarea la națională. La momentul actual, principalul său concurent este Florin Niță.

Titularul obișnuit al naționalei împlinește însă 38 de ani în luna iulie. El joacă la Damac, în Arabia Saudită, echipă aflată pe locul 11. Al treilea portar al naționalei este Horațiu Moldovan, de la Sassuolo, din Serie B.

Târnovanu are o serie remarcabilă în poarta FCSB-ului. În ultimele trei sezoane a arestat locul de titular. A jucat 137 de meciuri din 2022, de când a devenit portarul numărul 1 al echipei.

Discurs emoționant la SUPER GALA FANATIK

În decembrie, la SUPER GALA FANATIK, Ștefan a primit titlul de cel mai bun portar al anului 2024. El a emoționat o sală întreagă, în momentul în care a vorbit despre Helmut Duckadam, legenda Stelei care a murit la vârsta de 65 de ani.

„De când am ajuns aici în sală, am încercat să îmi pregătesc un discurs, dar am văzut acel video cu domnul Helmut Duckadam și s-a dat totul peste cap puțin, mă gândeam că o să zic ceva și nu o să vă mai zic ce aveam de gând.

M-a emoționat foarte mult când am aflat vestea că nu mai e printre noi, cumva am asociat pierderea lui cu pierderea tatălui meu și cu toate că nu l-am cunoscut personal, nu am vorbit niciodată cu el, tot timpul a încercat să îmi spună când am făcut un lucru bun și când am făcut unul rău.

La stadion când am depus coroana, acolo unde era depus dânsul, m-am întâlnit cu soția lui, am strâns-o în brațe, i-am transmis condoleanțe și mi-a spus că niciodată nu mi-a spus nimic cu răutate. Așa că nu l-am întâlnit, dar îi mulțumesc pentru tot ce a spus despre mine, am învățat foarte multe de la el”, a spus Târnovanu.