Târnovanu, out de la echipa naţională?! Reacţia FRF după ce portarul a devenit rezervă la FCSB: “Este greu!”

Gigi Becali a luat o decizie surprinzătoare la începutul acestui an, patronul FCSB hotărând ca postul U21 să fie ocupat de Matei Popa. Cel sacrificat a fost Ștefan Târnovanu, portarul titular din ultimele două sezoane și jumătate. Riscă „Fane” să piardă locul la echipa națională după ce a pierdut postul de titular la echipa campioană?

Târnovanu, out de la echipa naţională?! Reacţia lui Mihai Stoichiță

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță a declarat că echipa națională stă foarte bine la capitolul portari. Întrebat dacă Ștefan Târnovanu ar putea pierde locul la baraj din cauza faptului că este rezervă la FCSB, oficialul FRF a spus că nu știe care este planul lui Mircea Lucescu, însă în trecut au existat și cazuri în care au fost convocați jucători care nu erau titulari la echipele de club.

„Întotdeauna am stat bine la capitolul portari, chiar dacă ei nu au jucat. Și acum stăm la fel de bine. Avem mulți portari care pot apărea. Îmi pare rău că nu apără Moldovan la Real Oviedo.

Târnovanu a fost o prezență constantă la echipa națională. E greu de spus ceva, pentru că nu știu efectiv ce se întâmplă intern acolo. Dacă așa este, dacă apără Popa, ce să comentăm?

Nu știu dacă riscă să piardă echipa națională dacă nu apără, nu știu cum va gândi Mircea Lucescu. Am spus înainte, au mai fost portari, Tătărușanu, Niță, care au fost convocați chiar dacă nu jucau. Uneori chiar au fost titulari la echipa națională”, a declarat Mihai Stoichiță.

Târnovanu, într-o situație similară cu Tătărușanu

În continuare, Mihai Stoichiță a amintit faptul că portari precum Ciprian Tătărușanu sau Florin Niță au fost chemați la lot în momentele în care nu apărau la echipele de club, situație în care se poate afla și Ștefan Târnovanu.

„Tătărușanu era la Lyon, nu juca, și juca la echipa națională. Niță era în Cehia, la Sparta Praga. La echipa națională au mai fost portari care nu jucau la echipele de club, la jucători de câmp mai puțin.

Când vorbim de jucători nu trebuie să ne raportăm doar la o formă deosebită, ci și la ce fac atunci când ajunge mingea la ei. Eu așa gândesc. Poți să nu ai meciuri în picioare in cauza faptului că ai un conflict cu un antrenor. Poți fi un jucător de mare valoare, doar că echipa aduce alt fotbalist și se investesc mai mulți bani”, a conchis Mihai Stoichiță.

Gigi Becali îl preferă pe Matei Popa la FCSB

FCSB parcurge un sezon mult sub așteptări, însă acest lucru nu e din cauza portarilor. Ștefan Târnovanu a avut multe prestații solide în stagiunea în curs, iar campioana en-titre a suferit mai degrabă la capitolul ofensivă.

Titular de drept în ultimele două sezoane și jumătate, . , în contextul în care Elias Charalambous se poate baza pe un jucător mai experimentat în teren, regula U21 fiind îndeplinită de fiul lui Marius Popa.

4,5 milioane de euro este cota lui Ștefan Târnovanu

4 prezențe a adunat portarul pentru echipa națională