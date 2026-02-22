Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Târnovanu, out de la echipa naţională?! Reacţia FRF după ce portarul a devenit rezervă la FCSB: “Este greu!”

Riscă Ștefan Târnovanu să nu prindă lotul României pentru barajul cu Turcia? FRF a oferit prima reacție după ce portarul a devenit rezervă la FCSB. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
22.02.2026 | 12:42
Tarnovanu out de la echipa nationala Reactia FRF dupa ce portarul a devenit rezerva la FCSB Este greu
EXCLUSIV FANATIK
Târnovanu, out de la echipa națională? Anunțul FRF. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali a luat o decizie surprinzătoare la începutul acestui an, patronul FCSB hotărând ca postul U21 să fie ocupat de Matei Popa. Cel sacrificat a fost Ștefan Târnovanu, portarul titular din ultimele două sezoane și jumătate. Riscă „Fane” să piardă locul la echipa națională după ce a pierdut postul de titular la echipa campioană?

Târnovanu, out de la echipa naţională?! Reacţia lui Mihai Stoichiță

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță a declarat că echipa națională stă foarte bine la capitolul portari. Întrebat dacă Ștefan Târnovanu ar putea pierde locul la baraj din cauza faptului că este rezervă la FCSB, oficialul FRF a spus că nu știe care este planul lui Mircea Lucescu, însă în trecut au existat și cazuri în care au fost convocați jucători care nu erau titulari la echipele de club.

ADVERTISEMENT

„Întotdeauna am stat bine la capitolul portari, chiar dacă ei nu au jucat. Și acum stăm la fel de bine. Avem mulți portari care pot apărea. Îmi pare rău că nu apără Moldovan la Real Oviedo.

Târnovanu a fost o prezență constantă la echipa națională. E greu de spus ceva, pentru că nu știu efectiv ce se întâmplă intern acolo. Dacă așa este, dacă apără Popa, ce să comentăm?

ADVERTISEMENT
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Digi24.ro
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA

Nu știu dacă riscă să piardă echipa națională dacă nu apără, nu știu cum va gândi Mircea Lucescu. Am spus înainte, au mai fost portari, Tătărușanu, Niță, care au fost convocați chiar dacă nu jucau. Uneori chiar au fost titulari la echipa națională”, a declarat Mihai Stoichiță.

ADVERTISEMENT
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit
Digisport.ro
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit

Târnovanu, într-o situație similară cu Tătărușanu

În continuare, Mihai Stoichiță a amintit faptul că portari precum Ciprian Tătărușanu sau Florin Niță au fost chemați la lot în momentele în care nu apărau la echipele de club, situație în care se poate afla și Ștefan Târnovanu.

„Tătărușanu era la Lyon, nu juca, și juca la echipa națională. Niță era în Cehia, la Sparta Praga. La echipa națională au mai fost portari care nu jucau la echipele de club, la jucători de câmp mai puțin.

ADVERTISEMENT

Când vorbim de jucători nu trebuie să ne raportăm doar la o formă deosebită, ci și la ce fac atunci când ajunge mingea la ei. Eu așa gândesc. Poți să nu ai meciuri în picioare in cauza faptului că ai un conflict cu un antrenor. Poți fi un jucător de mare valoare, doar că echipa aduce alt fotbalist și se investesc mai mulți bani”, a conchis Mihai Stoichiță.

Gigi Becali îl preferă pe Matei Popa la FCSB

FCSB parcurge un sezon mult sub așteptări, însă acest lucru nu e din cauza portarilor. Ștefan Târnovanu a avut multe prestații solide în stagiunea în curs, iar campioana en-titre a suferit mai degrabă la capitolul ofensivă.

Titular de drept în ultimele două sezoane și jumătate, Ștefan Târnovanu a pierdut primul 11 al echipei în precedentele 5 partide disputate de FCSB. Gigi Becali îl preferă pe Matei Popa între buturi, în contextul în care Elias Charalambous se poate baza pe un jucător mai experimentat în teren, regula U21 fiind îndeplinită de fiul lui Marius Popa.

  • 4,5 milioane de euro este cota lui Ștefan Târnovanu
  • 4 prezențe a adunat portarul pentru echipa națională

Riscă Ștefan Târnovanu să piardă echipa națională?

Mircea Lucescu merge până la capăt cu naţionala României: “Mi-a zis că e...
Fanatik
Mircea Lucescu merge până la capăt cu naţionala României: “Mi-a zis că e mai important meciul cu Turcia decât sănătatea lui!”
Rapid, la un pas să joace cu portar “under” în derby-ul cu Dinamo:...
Fanatik
Rapid, la un pas să joace cu portar “under” în derby-ul cu Dinamo: “Aioani a făcut infiltraţii! Şi-a asumat mari riscuri!”. Ce problemă a avut rezerva Iliev?
Victor Angelescu dezvăluie atuul Rapidului în victoria cu Dinamo: “A fost o lecţie...
Fanatik
Victor Angelescu dezvăluie atuul Rapidului în victoria cu Dinamo: “A fost o lecţie pentru noi!” Reacţie dură despre arbitraj: “Ne-au furat şapte penalty-uri, dacă o făceau şi pe asta…”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
A fost om al străzii, dar fostul jucător de la FCSB și Rapid...
iamsport.ro
A fost om al străzii, dar fostul jucător de la FCSB și Rapid e gata să înceapă o nouă viață
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump...
viva.ro
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump față de Nicușor Dan. Toți cei prezenți au sesizat, iar de la nivel mondial vin mii de reacții. România, în centrul atenției!
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
adevarul.ro
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa...
unica.ro
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Tatăl uneia dintre minorele agresate în Timiș acuză: M-am dus la Protecția Copilului,...
Observatornews.ro
Tatăl uneia dintre minorele agresate în Timiș acuză: M-am dus la Protecția Copilului, nu s-a luat nicio măsură
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac...
as.ro
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Șofer cu BMW, subiect de glume pe internet după ce a uitat să...
Libertatea.ro
Șofer cu BMW, subiect de glume pe internet după ce a uitat să închidă geamurile la mașină și a lăsat-o într-o parcare din București în timpul viscolului: „O încarcă cu aer rece pentru la vară”
RADIOGRAFIE Prințul Andrew, momentul în care elitele află că nu mai sunt intangibile
informat.ro
RADIOGRAFIE Prințul Andrew, momentul în care elitele află că nu mai sunt intangibile
Cum arată Damian Drăghici, după ce a slăbit 70 de kg. Fanii spun...
RTV.NET
Cum arată Damian Drăghici, după ce a slăbit 70 de kg. Fanii spun că a exagerat și e prea slab. La ce alimente a renunțat: Nu mai mănânc deloc asta / GALERIE FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!